Tạo hình 20.000 nhân vật trong trải nghiệm 'xuyên không' về thời khắc Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập

(VTC News) -

Nửa đêm, rời bàn phím và con chuột, họa sĩ Nguyễn Phương Anh – Phó Trưởng phòng Nghiên cứu Phát triển Ứng dụng Đa phương tiện, Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông (CDIT), Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) dụi mắt cho bớt mỏi. Hơn hai tháng qua, chị miệt mài trau chuốt từng chi tiết, tìm cách đưa 20.000 nhân vật 3D vào dự án trải nghiệm công nghệ tái hiện lịch sử Trở về thời khắc thiêng liêng.

Triển lãm "Trở về thời khắc thiêng liêng" trải nghiệm công nghệ thực tế ảo, hoà vào dòng người, chứng kiến giây phút khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.

“Trong dự án lịch sử này, tất cả nhân vật và đồ họa đều phải đối chứng lịch sử. Các tư liệu thu thập được chủ yếu là hình ảnh từ bảo tàng. Đa phần đều toàn ảnh đen trắng và thước phim chất lượng thấp. Trong lúc tạo hình nhân vật, ngoài đối chiếu tư liệu, tôi còn tham khảo thêm ý kiến chuyên gia trong ngành về lịch sử, văn hóa để dựng ra đồ họa và nhân vật sao cho đúng lịch sử nhất”, Phương Anh chia sẻ.

Nhiệm vụ tạo hình 20.000 nhân vật

Nhận nhiệm vụ thiết kế tạo hình, Phương Anh cùng ê-kíp phải đối mặt với nhiều thách thức: tái hiện nhân vật sát với tư liệu lịch sử, đồng thời đảm bảo mỗi người đều có trang phục, khuôn mặt, cử chỉ, biểu cảm riêng nhưng vẫn hòa chung tinh thần hào hùng, xúc động và tự hào. Hoàn thành 20.000 nhân vật thực tế ảo chỉ trong 2 tháng tưởng chừng là một “bài toán” không có lời giải.

Phương Anh bộc bạch: “Dự án này có số lượng nhân vật rất lớn, có thể nói là lớn nhất từ trước đến nay mà chúng tôi thực hiện. Bên cạnh đó, nhân vật còn cần phải tạo hình 3D và thích ứng với công nghệ thực tế ảo. Với khối lượng nhân vật như vậy, công việc khó nhất là phải tối ưu hóa từng nhân vật ở mức rất cao. Nhân vật phải sát thực tế, đủ đẹp, đủ chi tiết. Bài toán làm sao xếp được đông nhân vật như vậy cũng được đặt ra và cân nhắc nhiều phương án”.

Khối lượng công việc đồ sộ, thời gian gấp rút, nhưng Phương Anh và cộng sự vẫn dồn toàn bộ tâm sức để cống hiến.

Với họ, tái hiện thời khắc lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình bằng công nghệ thực tế ảo không chỉ là một dự án nghệ thuật, mà còn là nhiệm vụ xuất phát từ lòng yêu nước sâu nặng, sẵn sàng vượt qua mọi gian nan.

Bí quyết của Phương Anh nằm ở quyết tâm, tinh thần trách nhiệm và việc luôn đặt trải nghiệm người xem làm trung tâm.

“Khi triển khai dự án, chúng tôi không vội nhìn vào khó khăn, mà luôn tự hỏi nhau rằng làm sao để người trải nghiệm có cảm giác chân thật nhất? Bắt đầu lấy người xem làm vị trí trung tâm, tôi tạo ra góc đứng cho người trải nghiệm như mình đang hòa mình vào dòng người trong buổi lễ ngày 2/9/1945. Người xem được vào vai một người dân hay người lính thực sự trong quang cảnh lịch sử đó.

Từ đó, các nhân vật khác cứ nối tiếp theo sau. Đội ngũ cũng ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương, thay phiên nhau làm liên tục để kịp thời ra mắt triển lãm vào dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9”, Phương Anh giải thích thêm.

Dự án của lịch sử

Không chỉ đối mặt với thách thức trong khâu tạo hình nhân vật, TS. Nguyễn Đức Hoàng – Trưởng phòng Nghiên cứu Phát triển Ứng dụng Đa phương tiện, CDIT, PTIT – còn chia sẻ về những trở ngại chung của dự án: “Ước chừng có khoảng 20–30 người đã cùng nhau nỗ lực để hoàn thành sản phẩm thần tốc này”.

Ông Hoàng nhấn mạnh, sản phẩm lần này không phải là kết quả của riêng một phòng hay một viện, mà là thành quả chung của toàn Học viện. Nhiều chuyên gia từ các khoa, đơn vị khác đã cùng bắt tay tham gia phát triển, bên cạnh sự hỗ trợ của các chuyên gia bên ngoài, góp phần nâng cao chất lượng, tính chân thực lịch sử và giá trị xã hội của dự án.

TS. Nguyễn Đức Hoàng – Trưởng phòng Nghiên cứu Phát triển Ứng dụng Đa phương tiện, CDIT, PTIT.

Theo ông, đội ngũ của Học viện vốn đã có nhiều kinh nghiệm thực hiện các dự án số hóa, bảo tồn và lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam. Chính nền tảng ấy đã giúp họ triển khai Trở về thời khắc thiêng liêng với tốc độ thần tốc nhưng vẫn đảm bảo tính chính xác và chiều sâu nội dung.

Bên cạnh đó, sự tâm huyết, nỗ lực không ngừng bất chấp mọi khó khăn của đội ngũ cũng là yếu tố tiên quyết để dự án đạt kết quả như kỳ vọng.

“Đối với chúng tôi, việc lưu giữ những giá trị lịch sử cho thế hệ mai sau không chỉ là một nhiệm vụ chính trị, hay một dự án. Đó là tâm huyết, là trách nhiệm của chúng tôi đối với đất nước. Chúng tôi mong muốn các thế hệ sau không chỉ biết đến, mà còn có thể trải nghiệm và cảm nhận trọn vẹn những khoảnh khắc xúc động thiêng liêng của lịch sử mà cha ông đã từng cảm nhận”, ông Hoàng không giấu được sự xúc động.

TS. Cao Minh Thắng – Phó Viện trưởng phụ trách Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông – chia sẻ về tâm huyết phía sau dự án. Ông nói: “Chúng tôi coi việc ứng dụng công nghệ để truyền tải những giá trị lịch sử đến cộng đồng là một sứ mệnh quan trọng”.

Với ông, VR không chỉ là công cụ trình chiếu, mà là cánh cửa đưa người xem “đắm chìm trong bối cảnh của lễ Độc lập. Từ đó, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tự hào về lịch sử hào hùng của đất nước”.

TS. Cao Minh Thắng – Phó Viện trưởng phụ trách Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Để tái hiện một sự kiện lớn trong thời gian gấp rút, nhóm đã huy động đội ngũ nhân sự chất lượng cao, mời nhiều chuyên gia lịch sử, văn hóa, công nghệ tham gia.

“Chúng tôi cũng đầu tư mạnh mẽ vào hệ thống trang thiết bị, bao gồm máy tính xử lý đồ họa chất lượng cao, kính thực tế ảo tốt nhất hiện nay. Tất cả nhằm mục tiêu truyền tải, tái hiện lịch sử một cách chân thực nhất, sống động nhất đến với công chúng”, TS Thắng chia sẻ.

Sau nhiều tháng miệt mài, Trở về thời khắc thiêng liêng đã chính thức có buổi giới thiệu đầu tiên đến công chúng.

Bạn Hoàng Minh Hiếu, chuyên gia công nghệ, chia sẻ: “Các tư liệu lịch sử được tái hiện lại quá đỗi chân thật. Từ màu sắc đến hình ảnh, âm thanh đều rất chi tiết. Khi triển lãm mở rộng cho công chúng, mình chắc chắn sẽ rủ không chỉ bạn bè mà cả gia đình đến thưởng thức. Ông bà, bố mẹ chắc chắn sẽ rất thích thú khi được khám phá lịch sử qua một hình thức mới mẻ, trẻ trung hơn nhờ công nghệ thực tế ảo”.

Bạn Ngô Đức Duy, nhà sáng tạo nội dung xúc động khi trải nghiệm triển lãm "Trở về thời khắc thiêng liêng".

Cùng chung cảm xúc, bạn Ngô Đức Duy, nhà sáng tạo nội dung, cho biết: “Dự án này rất ý nghĩa khi kết hợp công nghệ cao với hình ảnh lịch sử, tái hiện chân thực khoảnh khắc trọng đại của dân tộc. Khoảnh khắc giọng nói Bác Hồ vang lên khiến mình vô cùng xúc động. Trước khi đến đây, mình đã thấy rất nhiều bạn trẻ chia sẻ triển lãm này – đó là tín hiệu rất vui vì giá trị lịch sử được lan tỏa mạnh mẽ”.

Triển lãm không chỉ mang đến một trải nghiệm “xuyên không” độc đáo, mà còn mở ra cách tiếp cận mới để thế hệ trẻ có thể cảm nhận và tự hào trước những thời khắc thiêng liêng của dân tộc.

"Trở về thời khắc thiêng liêng" - Trải nghiệm thực tế ảo ''xuyên không'' thời gian, hoà cùng đồng bào chứng kiến Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập sẽ mở cửa tự do từ 8h00-21hh00 ngày 19/8-21/8 tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia 58 Quán Sứ và từ ngày 28/8-5/9 tại Trung tâm triển lãm Quốc gia Đông Hội – Đông Anh, Hà Nội.