Thủ tướng yêu cầu khánh thành sân bay Long Thành vào ngày 19/12

Ngày 12/8, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 416 kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc kiểm tra tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 (Dự án).

Mục tiêu mới của Dự án là đến ngày 19/12 cơ bản hoàn thành, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện để khánh thành theo quy định. Vì vậy, Thủ tướng yêu cầu các chủ thể, cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng lại đường găng (gantt) tiến độ, xác định ngày 19/12 là ngày hoàn thành toàn bộ các gói thầu, hạng mục.

Thủ tướng động viên cán bộ, công nhân, người lao động trên công trường Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. (Ảnh: VGP)

Khối lượng công việc còn lại rất nhiều, trong đó, có nhiều công việc khó như lắp đặt trang thiết bị công nghệ cao, trang thiết bị phục vụ điều hành bay… Thủ tướng quán triệt các cơ quan có tinh thần quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt, làm việc nào dứt điểm việc đó.

Để đạt được mục tiêu hoàn thành Dự án sớm, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chức năng liên quan phân công công việc phải rõ người, rõ việc, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ thẩm quyền. Các bộ, ngành, đơn vị liên quan phải tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát.

Toàn bộ các công việc của 4 Dự án thành phần phải đồng thời hoàn thành và đưa vào hoạt động khi khánh thành Dự án vào ngày 19/12.

Nêu rõ hệ thống giao thông kết nối Cảng hàng không quốc tế Long Thành phải thông suốt với các tuyến đường bộ cao tốc, đường sắt, Thủ tướng giao Bộ Xây dựng phải soát, kiểm tra việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ của các chủ đầu tư. Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Quốc phòng trong công tác bảo đảm kỹ thuật bay, phương thức bay.

Đồng thời, hoàn thành toàn bộ các công trình, hạng mục của sân bay như: hệ thống hạ tầng viễn thông, điện, cấp nước, thoát nước, cung cấp nhiên liệu, sân đỗ, đường lăn, giao thông trong sân bay…; các công trình về cảnh quan môi trường, các khu dịch vụ mua sắm, ăn uống…; các công trình hạ tầng quan trọng khác phục vụ hoạt động của Dự án.

Thủ tướng lưu ý việc hoàn thành các công trình đúng tiến độ yêu cầu nhưng phải bảo đảm chất lượng, kỹ mỹ thuật, cảnh quan môi trường và không để xảy ra tham ô, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Triển khai các dự án vận hành, khai thác sân bay bảo đảm tuân thủ quy định về tiêu chuẩn, quy trình thực hiện; hoàn thành quy hoạch thành phố sân bay phù hợp tiến độ yêu cầu.

Thủ tướng yêu cầu Cảng hàng không Việt Nam (ACV) bố trí mặt bằng; UBND TP.HCM giao Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist) triển khai dịch vụ ăn uống, đáp ứng nhu cầu ăn trưa, ăn đêm/nghỉ ngơi của cán bộ, công nhân viên, người lao động trên công trường trên tinh thần trách nhiệm, phi lợi nhuận góp phần hoàn thành và khánh thành Dự án vào ngày 19/12.

Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất triển khai ngay theo thẩm quyền việc đầu tư xây dựng khu Logistic, khu thương mại tự do theo đề xuất của ACV (báo cáo Thủ tướng trong tháng 8).

Bộ Xây dựng rà soát, vận dụng các quy định hiện hành để triển khai ngay các đường giao thông kết nối với Dự án, trên tinh thần khẩn trương, ưu tiên những hạng mục, công trình hoàn thành vào ngày 19/12.

Thủ tướng lưu ý cần đặc biệt quan tâm đến chất lượng, an toàn, kỹ mỹ thuật, vệ sinh, thoát nước, cảnh quan môi trường.

Nghiên cứu đường tàu điện ngầm kết nối Tân Sơn Nhất và Long Thành

Thủ tướng giao UBND TP.HCM phối hợp với UBND tỉnh Đồng Nai nghiên cứu ngay đường tàu điện đi ngầm kết nối Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Cảng hàng không quốc tế Long Thành (báo cáo Thủ tướng xin chủ trương trong tháng 8).

Bộ Xây dựng, ACV nghiên cứu, đề xuất triển khai đường cất hạ cánh thứ 3, việc này cần báo cáo Thủ tướng trong tháng 8.

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai, đưa vào vận hành, khai thác các công trình, dự án, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, chủ đầu tư nghiên cứu áp dụng quy định lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo thẩm quyền đúng quy định tại Nghị định số 17/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu; không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.