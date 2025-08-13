Cảnh làm việc xuyên đêm ở đại công trường sân bay Long Thành

“Chúng tôi ai cũng quyết tâm cao để đưa hạng mục này về đích đúng hẹn theo yêu cầu của nhà thầu. Làm việc tại một dự án trọng điểm quốc gia như sân bay Long Thành là vinh dự lớn, vì vậy mỗi người đều cố gắng hết sức, dù điều kiện thi công ban đêm vất vả hơn nhiều. Chỉ cần nghĩ tới việc mình góp phần hoàn thành công trình mang tầm vóc quốc gia, vươn tầm quốc tế, mọi mệt nhọc dường như tan biến”, anh Huệ nói.