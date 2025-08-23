Tăng thời gian cấm đường phục vụ tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành ngày 24/8

(VTC News) -

Công an Hà Nội cho biết, ngày 24/8 sẽ diễn ra chương trình tổng hợp luyện lần 2 Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh 2/9. Để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, đơn vị điều chỉnh thời gian và phạm vi cấm đường.

Thời gian tổ chức phân luồng giao thông, hướng đi cho các phương tiện phục vụ chương trình tổng hợp luyện lần 2 sẽ bắt đầu từ 12h30 ngày 24/8 đến 2h ngày 25/8.

Như vậy, thời gian bắt đầu sớm hơn thông báo trước đó 4 giờ 30 phút.

Công an Hà Nội thay đổi giờ, tuyến đường bị cấm phục vụ buổi tổng hợp luyện lần 2.

Các tuyến đường tổ chức cấm triệt để tất cả các phương tiện (trừ các xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ Lễ kỷ niệm):

Cấm toàn bộ từ 12h30 ngày 24/8 đến 2h ngày 25/8: Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê (từ Hùng Vương đến Văn Cao), Mai Xuân Thưởng, Quán Thánh, Phan Đình Phùng, Hùng Vương, Hoàng Văn Thụ, Độc Lập, Chùa Một Cột, Bắc Sơn, Tôn Thất Đàm, Nguyễn Cảnh Chân, Hoàng Diệu, Cửa Bắc và đường Yên Phụ.

Cấm gián đoạn từ 12h30 đến 16h30 (căn cứ yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế) và cấm toàn bộ từ 16h30 ngày 24/8 đến 2h ngày 25/8:

Đường Yên Phụ, Thanh Niên, Điện Biên Phủ, Bà Huyện Thanh Quan, Lê Hồng Phong, Ông Ích Khiêm, Ngọc Hà, Nguyễn Tri Phương, Chu Văn An, Tôn Đức Thắng, Cát Linh, Trịnh Hoài Đức, Hàng Cháo, Trần Phú, Sơn Tây, Kim Mã, Liễu Giai, Văn Cao, Nghi Tàm, Đội Cấn, Dốc La-Pho, Nguyễn Thái Học, Lê Duẩn, Trần Nhân Tông (từ Lê Duẩn đến Quang Trung), Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, Cổ Tân, Phan Chu Trinh (từ Hai Bà Trưng đến Tràng Tiền);

Lê Thánh Tông, Tông Đản (từ Lý Đạo Thành đến Tràng Tiền), Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Quang Trung (từ Lý Thường Kiệt đến Tràng Thi), Lý Thái Tổ, Nguyễn Hữu Huân, Ngô Quyền (từ Quảng trường ngân hàng Nhà nước đến Tràng Tiền), Giảng Võ, Láng Hạ, Láng (từ Láng Hạ đến Trần Duy Hưng).

Các tuyến đường Công an thành phố khuyến nghị hạn chế lưu thông:

Các tuyến đường trong khu vực từ vành đai 2 đến vành đai 3: hạn chế lưu thông đối với các xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách dưới 16 chỗ, xe ô tô cá nhân, xe mô tô.

Các tuyến đường trong khu vực từ vành đai 1 đến vành đai 2: hạn chế lưu thông đối với các phương tiện.

Đối với một số tuyến đường từ vành đai 3 hướng ra khu vực ngoại thành (gồm: quốc lộ 32, Cầu Diễn, Hồ Tùng Mậu, Lê Đức Thọ, Lê Quang Đạo, Đại lộ Thăng Long, đường Làng Văn hóa, Quốc lộ 21A, đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 6, Quang Trung, Trần Phú, Nguyễn Trãi, đường tỉnh lộ 419, đường tỉnh lộ 429, Võ Nguyên Giáp, Quốc lộ 18): hạn chế lưu thông đối với các phương tiện (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết, khắc phục sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ Lễ kỷ niệm).