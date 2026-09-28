Tạm giữ nhóm đăng gần 800 video ghép nội dung quảng cáo thiết bị 'cờ bạc bịp'

(VTC News) -

Thông tin từ Bộ Công an, ngày 19/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng ra quyết định tạm giữ đối với Phạm Huy Tuyền; Phạm Huy Tiến; Vũ Văn Hiếu; Phạm Văn Đồng; Hoàng Công Tiệp; Phạm Duy Hải; Lương Văn Tuỳnh; Phạm Huy Tú về hành vi “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tinh, mạng viễn thông”.

Qua công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng và nắm tình hình, rà soát trên không gian mạng, Cục Cảnh sát hình sự phát hiện nổi lên các đối tượng Phạm Tiến Mạnh tức “Thật Mạnh” (SN 1990, trú tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên); Nguyễn Văn Dũng tức Dũng “trọc” Hà Đông (SN 1968; trú tại: phường Từ Liêm, Hà Nội, là đối tượng hình sự cộm cán, có 2 tiền án về tội Gây rối trật tự công cộng và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý); Phạm Huy Tuyền (SN 1987; trú tại xã Chấn Hưng, TP Hải Phòng).

Những đối tượng này thường xuyên đăng tải các video, phim ngắn trên mạng xã hội Youtube, Facebook nội dung cổ xúy, kích động người xem thực hiện hành vi vi phạm luật như: Cố ý gây thương tích, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Tổ chức đánh bạc, đánh bạc, Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng để giải quyết mâu thuẫn, thanh toán kiểu xã hội đen, thể hiện lối phi pháp, coi thường pháp luật…

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Cục Cảnh sát hình sự chỉ đạo, hướng dẫn tập trung lực lượng phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội, Công an tỉnh Hưng Yên, Công an TP Hải Phòng khẩn trương triển khai kế hoạch xác minh, đấu tranh, xử lý các đối tượng theo quy định.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Phạm Huy Tuyền (SN 1987; trú tại xã Chấn Hưng, TP Hải Phòng) đã cùng Phạm Huy Tiến (SN 1989; trú tại xã Chấn Hưng), Vũ Văn Hiếu (SN 1997; trú tại xã Tiên Minh), Phạm Văn Đồng (SN 1997, trú tại xã Tân Minh), Hoàng Công Tiệp (SN 1998; trú tại xã Tiên Minh), Phạm Duy Hải (SN 1999, trú tại xã Chấn Hưng), Lương Văn Tuỳnh (SN 1991, trú tại xã Chấn Hưng), Phạm Huy Tú (SN 1997; trú tại xã Chấn Hưng) bàn bạc, thống nhất với nhau để phân vai, dàn dựng kịch bản, quay video đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa, bài lá, lồng ghép nội dung quảng cáo thiết bị “cờ bạc bịp” gắn thông tin liên lạc sau đó đăng tải lên mạng xã hội Facebook với mục đích bán các dụng cụ, thiết bị gian lận cho việc đánh bạc bịp kiếm lời như: kính áp tròng, bộ bài gian lận; ví đổi bài, máy rung, bát đĩa gắn chíp…

Bị can Phạm Huy Tuyền.

Đây là các thiết bị được các đối tượng đặt mua trên mạng xã hội. Video sau khi quay, được các đối tượng đăng tải lên fanpage mạng xã hội Facebook cá nhân, thu hút hàng nghìn lượt người xem, tương tác, like… có sức lan truyền lớn trên mạng xã hội, gây dư luận xấu, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, làm giảm uy tín của các cơ quan, tổ chức.

Đến nay, các đối tượng đã đăng tải gần 800 video với hàng nghìn lượt chia sẻ, tương tác, trong đó có một số video đạt hàng triệu lượt xem.

Cục Cảnh sát hình sự đang phối hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng điều tra thu thập, củng cố, tài liệu chứng cứ để khởi tố vụ án, khởi tố các bị can; đồng thời điều tra mở rộng, xử lý triệt để các đối tượng liên quan theo quy định.