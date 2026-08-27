Tạm giam người đàn ông dâm ô 2 bé gái ở Hưng Yên

(VTC News) -

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Trần Văn Tuân (SN 1981, trú thôn Lưu Xá, xã Ngự Thiên, tỉnh Hưng Yên) để điều tra về hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Theo cơ quan công an, Tuân bị xác định có hành vi dâm ô đối với hai bé gái tại xã Tiên Lữ.

Trước đó, ngày 19/8, Công an xã Tiên Lữ tiếp nhận đơn trình báo của chị T.T.Q. (SN 1974, trú thôn Diệt Pháp, xã Tiên Lữ) và chị P.T.L. (SN 1979, trú thôn Tân Khai, xã Tiên Lữ) về việc hai con của họ là cháu Đ.N.Q. (SN 2014) và Đ.B.N. (SN 2018) bị một người đàn ông lạ mặt đi xe mô tô tiếp cận và thực hiện hành vi dâm ô.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Tiên Lữ đã báo cáo, phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên khẩn trương rà soát, xác minh, khoanh vùng người nghi vấn và thu thập các tài liệu liên quan.

Do vụ việc liên quan đến trẻ em, lực lượng công an xác định đây là vụ việc nhạy cảm, cần được xử lý nhanh chóng, thận trọng, đúng quy định pháp luật, đồng thời chú trọng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các cháu, hạn chế tối đa tác động đến tâm lý và đời sống của trẻ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Tiên Lữ phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự xác định Trần Văn Tuân là người bị xác định đã thực hiện hành vi dâm ô đối với hai cháu bé.

Trần Văn Tuân tại Cơ quan Công an xã Tiên Lữ. (Ảnh: Công an Hưng Yên)

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được cùng lời khai của Tuân, ngày 25/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Trần Văn Tuân để điều tra về hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Vụ việc trên cũng diễn ra trong bối cảnh cơ quan chức năng Hưng Yên liên tiếp tiếp nhận, xử lý các vụ việc có dấu hiệu xâm hại trẻ em trong thời gian gần đây.

Trước đó, ngày 22/8, Công an tỉnh Hưng Yên cũng thông tin về việc Phòng Cảnh sát hình sự khởi tố vụ án “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”, liên quan một bé gái chưa đủ 13 tuổi bị một người đàn ông quen qua mạng xã hội.

Theo điều tra, người này sử dụng tài khoản mang tên “Bryan Phạm” trên mạng xã hội Litmatch để kết bạn với cháu bé từ ngày 21/7/2026. Sau thời gian trò chuyện, đối tượng rủ cháu bé đi chơi, thuê taxi đưa đến một khách sạn tại xã Hoàng Hoa Thám và bị xác định đã thực hiện hành vi quan hệ tình dục nhiều lần với cháu bé. Ngày 19/8, người này tiếp tục đưa cháu bé đến khách sạn và ghi lại một số hình ảnh, video.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên sau đó xác định người sử dụng tài khoản “Bryan Phạm” là Phạm Xuân Chiến (SN 1984, trú phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La). Ngày 21/8, Chiến bị giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ; ngày 22/8, cơ quan điều tra khởi tố vụ án về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” theo khoản 2 Điều 142 Bộ luật Hình sự.

Liên tiếp các vụ việc được phát hiện cho thấy nguy cơ trẻ em bị xâm hại có thể xuất phát từ cả những cuộc tiếp xúc ngoài đời và các mối quan hệ hình thành trên môi trường mạng. Công an khuyến cáo gia đình, nhà trường cần tăng cường trang bị cho trẻ kỹ năng nhận diện nguy cơ, tự bảo vệ bản thân và sử dụng mạng xã hội an toàn; đồng thời kịp thời trình báo cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu bất thường.