Hai vai diễn để đời của Patrick Stewart trong 'Star Trek' và 'X-Men'

(VTC News) -

Sự ra đi của diễn viên Patrick Stewart ngày 28/10 tại Los Angeles (Mỹ) khép lại hành trình của một trong những diễn viên Anh có ảnh hưởng lớn trên sân khấu và màn ảnh.

Diễn viên Patrick Stewart qua đời ở tuổi 86.

Trong sự nghiệp kéo dài hơn 60 năm, Patrick Stewart tham gia nhiều tác phẩm sân khấu, điện ảnh và truyền hình. Tuy nhiên, với khán giả quốc tế, ông được nhớ đến nhiều nhất qua hai vai diễn thuộc hai thương hiệu phim khoa học viễn tưởng nổi tiếng: thuyền trưởng Jean-Luc Picard và Giáo sư Charles Xavier.

Jean-Luc Picard - vai diễn đưa Patrick Stewart đến với khán giả toàn cầu

Năm 1987, Patrick Stewart được lựa chọn vào vai thuyền trưởng Jean-Luc Picard trong series Star Trek: The Next Generation. Khi đó, ông 47 tuổi, đã có kinh nghiệm diễn xuất sân khấu nhưng chưa phải gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình quốc tế.

Theo Reuters, ban đầu Stewart không chắc chắn về quyết định tham gia series khoa học viễn tưởng này. Ông từng lo ngại việc gắn bó với một chương trình truyền hình dài tập sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp sân khấu. Tuy nhiên, vai diễn Picard sau đó trở thành bước ngoặt lớn, đưa tên tuổi nam diễn viên đến với đông đảo khán giả trên thế giới.

Patrick Stewart ghi dấu ấn trên màn ảnh với vai thuyền trưởng Jean-Luc Picard trong series “Star Trek: The Next Generation”.

Star Trek: The Next Generation xoay quanh hành trình khám phá vũ trụ của tàu USS Enterprise dưới sự chỉ huy của thuyền trưởng Picard. Nhân vật thường phải đối mặt với những tình huống phức tạp liên quan đến các nền văn minh, xung đột chính trị, đạo đức và sự tồn tại của những giống loài khác nhau.

Khác với hình tượng thuyền trưởng thiên về hành động, Picard được xây dựng là người lãnh đạo điềm tĩnh, coi trọng lý trí và khả năng đối thoại. Nhân vật thường cân nhắc nhiều phía trước khi đưa ra quyết định, đồng thời đề cao nguyên tắc và trách nhiệm của người chỉ huy.

Phong thái lịch lãm, giọng nói trầm cùng lối diễn xuất tiết chế giúp Patrick Stewart tạo nên hình ảnh Picard đặc trưng. Câu thoại “Make it so” (Hãy thực hiện đi) trở thành một trong những dấu ấn quen thuộc của nhân vật.

Theo trang chủ Star Trek, series kéo dài 7 mùa với 178 tập, phát sóng từ năm 1987 đến 1994. Sau khi chương trình kết thúc, Stewart tiếp tục đảm nhận vai Picard trong các phim điện ảnh thuộc thương hiệu và series riêng Star Trek: Picard, phát sóng từ năm 2020 đến 2023.

Sau khi The Next Generation kết thúc, Stewart từng lo ngại nhân vật Picard sẽ trở thành cái bóng bao trùm sự nghiệp. Tuy nhiên, vai diễn này không ngăn cản ông tiếp tục hoạt động trên sân khấu, tham gia các bộ phim thuộc nhiều thể loại và thử sức với những hình tượng khác biệt.

Giáo sư X - hình tượng người thầy trong loạt phim “X-Men”

Nếu Jean-Luc Picard đưa Patrick Stewart đến với khán giả truyền hình, Giáo sư Charles Xavier trong X-Men lại giúp ông ghi dấu ấn trong dòng phim siêu anh hùng.

Stewart lần đầu đảm nhận vai Giáo sư X trong bộ phim X-Men năm 2000. Nhân vật là người sáng lập và dẫn dắt nhóm dị nhân, sở hữu năng lực ngoại cảm mạnh mẽ. Ông theo đuổi mục tiêu bảo vệ những người có năng lực đặc biệt và tìm cách xây dựng mối quan hệ hòa bình giữa dị nhân với con người.

Vai Giáo sư Charles Xavier trong loạt phim X-Men là một trong những dấu ấn lớn nhất trong sự nghiệp của Patrick Stewart.

Giáo sư X tin rằng con người và dị nhân có thể chung sống nếu biết tôn trọng sự khác biệt. Quan điểm này khiến ông thường xuyên đối đầu với Magneto, nhân vật do Ian McKellen thủ vai. Hai người từng là bạn bè nhưng có cách nhìn trái ngược về tương lai của dị nhân. Trong khi Xavier lựa chọn đối thoại, Magneto cho rằng cộng đồng của mình cần sử dụng sức mạnh để tự bảo vệ.

Sự đối lập giữa hai nhân vật tạo nên một trong những tuyến xung đột xuyên suốt loạt phim. Những cuộc tranh luận giữa Giáo sư X và Magneto không chỉ xoay quanh sức mạnh của dị nhân mà còn đề cập đến định kiến, phân biệt đối xử và cách con người phản ứng trước những khác biệt.

Stewart ban đầu cũng do dự khi được mời tham gia X-Men. Ông cho rằng đây là một tác phẩm giả tưởng và bản thân đã từng trải nghiệm thể loại tương tự với Star Trek. Tuy nhiên, nhà sản xuất thuyết phục ông rằng bộ phim sẽ có hướng tiếp cận khác. Nam diễn viên nhận lời và một lần nữa trở thành gương mặt gắn bó với thương hiệu điện ảnh lớn.

Sau phần phim đầu tiên, Stewart tiếp tục xuất hiện trong nhiều tác phẩm của loạt X-Men, gồm X2: X-Men United, X-Men: The Last Stand, X-Men: Days of Future Past và Logan. Ông cũng góp mặt trong Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022).

Trong số đó, Logan (2017) được xem là một trong những lần thể hiện đáng nhớ của Stewart. Bộ phim đưa Giáo sư X vào giai đoạn cuối đời, khi ông không còn là người thầy đầy quyền năng, điềm tĩnh như trước. Nhân vật phải đối mặt với tuổi già, bệnh tật và những biến động trong chính năng lực của mình.

Hình ảnh Giáo sư X trong Logan có nhiều khác biệt so với các phần phim trước. Ông trở nên mong manh, đôi lúc mất kiểm soát, nhưng vẫn giữ tình thương dành cho những dị nhân trẻ tuổi. Mối quan hệ giữa Xavier và Wolverine do Hugh Jackman thể hiện cũng được khai thác sâu hơn, không chỉ là sự đồng hành giữa hai người hùng mà còn là tình cảm giữa người thầy và học trò, giữa những con người cùng mang nhiều tổn thương.

“Avengers: Doomsday” - dự án được xem là lần xuất hiện cuối cùng của ông trên màn ảnh.

Avengers: Doomsday cũng được xác nhận là lần xuất hiện cuối cùng của Patrick Stewart trên màn ảnh. Trong thông điệp tưởng nhớ nam diễn viên, Marvel Studios cho biết ông trở lại với vai Giáo sư Charles Xavier trong bộ phim dự kiến ra rạp ngày 18/12/2026. Theo tạp chí Variety, đây là lần thứ chín Stewart thể hiện nhân vật dị nhân này trên màn ảnh rộng.

Như vậy, dù Patrick Stewart đã qua đời, khán giả vẫn sẽ được gặp lại Giáo sư X qua một tác phẩm điện ảnh mới. Đây cũng là lần cuối nam diễn viên đảm nhận nhân vật đã gắn bó với ông hơn 25 năm, kể từ bộ phim X-Men đầu tiên năm 2000.