Tại sao người Nhật ăn cơm ngày 3 bữa nhưng ít bị tiểu đường?

(VTC News) -

BS Cang Lan Ge, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội ở Đài Loan, Trung Quốc, khẳng định carbohydrate đã bị kỳ thị quá mức. Vấn đề thực sự nằm ở lượng calo nạp vào cơ thể, chứ không chỉ đơn giản là ăn cơm trắng.

Tiểu đường là bệnh mãn tính phổ biến ở Đài Loan, với tổng số hơn 2,5 triệu người mắc vào cuối năm 2024. Bệnh này nằm trong 10 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở vùng lãnh thổ này.

Ăn nhiều tinh bột được coi là một trong những nguyên nhân làm tăng nguy cơ tiểu đường, và nhiều người đặt câu hỏi: Tại sao người Nhật Bản lại ít có khả năng mắc bệnh tiểu đường hơn, mặc dù họ ăn toàn cơm trắng? Nhiều cư dân mạng còn lan truyền thông tin rằng người Nhật Bản miễn nhiễm với bệnh này.

Người Nhật Bản cũng ăn gạo trắng như lương thực chính, nhưng tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường của họ thấp hơn mức trung bình của thế giới. (Ảnh: AC)

Bác sỹ nổi tiếng Cang Lan Ge giải thích rằng người Nhật Bản không miễn nhiễm với bệnh tiểu đường; tỷ lệ mắc bệnh của họ đơn giản là thấp hơn mức trung bình toàn cầu; gần đây do ảnh hưởng của chế độ ăn uống phương Tây nên tỷ lệ này cũng đang gia tăng.

Ông phân tích sâu hơn về sự khác biệt trong chế độ ăn uống và lối sống giữa người Nhật Bản và người Đài Loan. Cả hai khu vực đều lấy gạo trắng làm lương thực chính, nhưng chế độ ăn của người Nhật lại ít dầu mỡ và muối, các món ăn nhiều chất béo như cơm thịt kho và cơm chiên hiếm khi xuất hiện. Hơn nữa, người Nhật thường đi bộ để đi làm, mức độ hoạt động thể chất cao, nhờ đó kiểm soát lượng đường trong máu và sức mạnh cơ bắp tương đối tốt.

BS Cang Lan Ge cũng nhấn mạnh rằng nguyên nhân chính gây ra bệnh tiểu đường tuýp 2 là lượng calo nạp vào quá nhiều, dẫn đến tích tụ mỡ nội tạng và vòng eo to hơn. Nguồn calo thường là dầu ăn hoặc đường, thường xuất hiện cùng với carbohydrate trong các món ăn giàu calo như cơm chiên và cơm mỡ lợn, khiến các loại carbohydrate chủ yếu bị hiểu lầm là thủ phạm.

Bài đăng của vị chuyên gia khơi mào nhiều cuộc thảo luận, cư dân mạng chỉ ra rằng vấn đề cốt lõi của người Đài Loan là phụ thuộc nhiều vào bữa ăn ngoài, thói quen uống đồ uống lắc tay và thiếu vận động.

"Nhật Bản không có món Karaage Burger với sữa đá như ở các cửa hàng đồ ăn sáng", "Rất ít người Đài Loan có thể đi bộ 3km một ngày. Ở Nhật Bản, người ta dễ dàng vượt qua mốc 10km một ngày", "Ở Nhật Bản, bạn không thể cứ đi loanh quanh là bắt gặp bánh xèo hành lá, bánh trứng, bánh đậu đỏ, gà rán, gà rán cốt lết và các quán trà sữa", "Người Đài Loan cứ 20 mét lại có một người đi xe máy", và "Vấn đề cốt lõi vẫn là đồ uống lắc tay. Ở xứ nào mà các quán đồ uống lắc tay lại tràn lan đến vậy?"…