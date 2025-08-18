Bất ngờ trước chiến thuật sử dụng UAV Geran-2 kiểu mới của Nga ở Ukraine

(VTC News) -

Chiến thuật mới của Moskva

Nga đang mở rộng cách sử dụng drone cảm tử trên chiến trường Ukraine, khi Không quân Vũ trụ Nga đã triển khai UAV Geran-2 mang theo các ống chứa mìn chống tăng PTM-3 dưới thân, rồi thả xuống các tuyến đường cơ động của đối phương. Những hình ảnh từ tiền tuyến cho thấy ít nhất hai phương tiện quân sự Ukraine đã trúng mìn sau khi các quả PTM-3 được thả từ trên cao.

Đây là bước đi hoàn toàn mới, bởi thay vì chỉ dùng drone như một quả đạn tự sát, Moskva biến chúng thành phương tiện gieo rắc mìn từ xa, bổ sung thêm một “lớp bẫy” nguy hiểm vào hệ thống phòng ngự vốn đã dày đặc. Lợi thế nằm ở chi phí thấp, sản xuất hàng loạt, nhưng lại có thể gây áp lực trực tiếp lên đội hình thiết giáp của Ukraine vốn đang phụ thuộc vào số lượng lớn xe tăng từ thời Liên Xô cùng hàng trăm phương tiện mới do phương Tây viện trợ.

Máy bay không người lái Geran-2 với hộp đựng mìn. Ảnh X

Theo phân tích của kênh quân sự NGP-Razvedka trên Telegram, đây được coi là “màn công diễn đầu tiên” của chiến thuật drone rải mìn nhắm vào các mục tiêu cơ động mặt đất. Báo cáo nhấn mạnh rằng Geran-2 đã tiến hành “đặt mìn từ xa theo thời gian thực ngay trên tuyến tiếp vận của đối phương”, khiến một xe vận tải Ukraine bị phá hủy hoàn toàn, trong khi một xe chở bộ binh khác cũng không thể tiến xa vì thương vong quá lớn.

Kênh này còn khẳng định “hệ thống dẫn đường sẽ tiếp tục được hoàn thiện, chiến thuật được mở rộng và hậu cần của đối phương sẽ sớm biến thành cơn ác mộng”. Đáng chú ý, Geran-2 được quảng cáo có tầm bay trên 1.000 km, đồng nghĩa rằng các tuyến đường sâu tới cả nghìn cây số trong vùng Ukraine kiểm soát đều có nguy cơ bị rải mìn từ trên trời.

Công nghiệp drone Nga bùng nổ

Đòn rải mìn bằng Geran-2 không chỉ phản ánh sáng tạo trong chiến thuật, mà còn cho thấy quy mô công nghiệp quốc phòng Nga đang tăng trưởng mạnh mẽ. Từ năm 2022 đến nay, năng lực sản xuất Geran-2 đã tăng gấp hàng chục lần. Tạp chí The Economist hồi tháng 5 cho biết, nhà máy Alabuga tại Tatarstan đã nâng công suất từ 300 chiếc mỗi tháng lên hơn 100 chiếc mỗi ngày và còn đặt mục tiêu sản xuất tới 500 chiếc mỗi ngày.

Đây là một con số khổng lồ, cho phép Moskva vừa duy trì khả năng tấn công cảm tử trên diện rộng, vừa mở rộng sang các vai trò mới như rải mìn, trinh sát hoặc thậm chí chế áp hệ thống phòng không đối phương. Việc UAV chi phí thấp lại có thể đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ cùng lúc khiến Kiev lẫn phương Tây phải đau đầu tìm giải pháp đối phó.

UAV Lancet với mìn PTM-3. Ảnh Militarnyi

Trong khi đó, bản thân mìn PTM-3 cũng được tối ưu cho việc sử dụng từ UAV. Đây là loại mìn chống tăng có kích thước nhỏ gọn, đủ để mỗi Geran-2 mang theo nhiều quả trong một lần xuất kích. PTM-3 được trang bị ngòi nổ từ trường, có khả năng phát hiện và kích nổ khi phương tiện bọc thép đi qua phía trên.

Chính cơ chế này khiến chúng đặc biệt nguy hiểm, bởi không cần tác động cơ học trực tiếp vẫn có thể phá hủy hoặc làm hỏng nặng xe tăng và xe bọc thép đối phương. Khi được thả xuống các tuyến đường tiếp vận, những quả mìn “vô hình” này buộc Ukraine phải mất nhiều nguồn lực rà phá, đồng thời kéo dài thời gian triển khai khí tài ra mặt trận.

Ukraine lâm thế khó

Kể từ khi xung đột toàn diện bùng nổ vào tháng 2/2022, lực lượng thiết giáp Ukraine liên tục chịu tổn thất nặng. Dòng xe tăng T-64 vốn là xương sống đã dần rút khỏi chiến trường do thiếu phụ tùng thay thế, trong khi các gói viện trợ T-72 và PT-91 từ Ba Lan trở thành chỗ dựa quan trọng giúp Kiev duy trì số lượng.

Nhà máy sản xuất UAV Geran-2 của Nga. Ảnh Euronews

Tuy nhiên, các dòng tăng này cũng bị bào mòn dần trong các trận đánh cường độ cao. Đặc biệt, kỳ vọng lớn đặt vào siêu tăng M1A1 Abrams của Mỹ đã sụp đổ khi tới tháng 7/2025, ước tính có tới 87% số xe được viện trợ đã bị phá hủy hoặc rơi vào tay Nga. Sự thất vọng này càng làm nổi bật tính hiệu quả của những giải pháp chi phí thấp mà Moskva đang áp dụng, trong đó Geran-2 rải mìn là minh chứng rõ nét nhất.

Việc kết hợp drone cảm tử với mìn chống tăng tạo ra một phương thức chiến tranh phi đối xứng điển hình: thay vì đối đầu trực diện bằng xe tăng hoặc pháo binh tốn kém, Nga sử dụng công nghệ giá rẻ nhưng sản xuất hàng loạt để vô hiệu hóa phương tiện hàng chục triệu USD của đối phương.

Điều này không chỉ bào mòn lực lượng thiết giáp của Ukraine mà còn đánh vào hệ thống hậu cần, buộc Kiev phải căng mình giữa việc duy trì tiếp vận và thay thế tổn thất. Cục diện chiến trường từ đó có thể bị thay đổi theo hướng bất lợi cho Ukraine, ngay cả khi phương Tây tiếp tục tăng cường viện trợ.