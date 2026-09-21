Sức khỏe nhạc sĩ Phạm Tuyên ổn định, dự kiến xuất viện vào ngày mai

(VTC News) -

Chia sẻ với PV Báo Điện tử VTC News, nhà báo Phạm Hồng Tuyến - con gái nhạc sĩ Phạm Tuyên cho biết sức khỏe của ông hiện ổn định hơn. Gia đình dự kiến đưa ông xuất viện vào ngày mai.

Việc xuất viện được lùi lại một ngày so với dự kiến ban đầu để các bác sĩ tiếp tục theo dõi và thực hiện những chỉ định cần thiết. Ở tuổi 96, nhạc sĩ Phạm Tuyên có bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), vì vậy gia đình chú trọng việc phòng các bệnh liên quan đến đường hô hấp.

Hiện sức khoẻ nhạc sĩ Phạm Tuyên đã ổn định.

Sau khi về nhà, ông tiếp tục được người thân chăm sóc và theo dõi sức khỏe. Gia đình cũng dự kiến sắp xếp để đồng nghiệp, bạn bè và những người yêu mến ông có thể đến thăm vào thời điểm phù hợp.

Cùng với việc tập trung chăm sóc sức khỏe cho nhạc sĩ Phạm Tuyên, gia đình quyết định tạm dừng các kế hoạch tổ chức chương trình âm nhạc trong thời gian tới.

Trước đó, gia đình dự định thực hiện một chương trình nhân dịp ca khúc Chiếc đèn ông sao tròn 70 năm. Tuy nhiên, do sức khỏe của nhạc sĩ không cho phép, trong khi gia đình cũng ít người, chương trình phải tạm dừng và sẽ được tổ chức vào một dịp khác.

Nhạc sĩ Phạm Tuyên năm nay 96 tuổi, là một trong những tên tuổi lớn của nền âm nhạc Việt Nam hiện đại. Ông sáng tác gần 700 ca khúc, trong đó có hơn 200 sáng tác dành cho thiếu nhi. Nhiều tác phẩm như Chiếc đèn ông sao, Cánh én tuổi thơ, Tiến lên đoàn viên... đã gắn bó với tuổi thơ của nhiều thế hệ.

Bên cạnh những ca khúc quen thuộc, nhạc sĩ Phạm Tuyên còn phổ nhạc 41 bài đồng dao cổ, khai thác những hình ảnh gần gũi về thiên nhiên, con người và đời sống văn hóa dân gian Việt Nam.

Năm 2013, nhạc sĩ Phạm Tuyên được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục “Nhạc sĩ sáng tác nhiều ca khúc về thiếu nhi được phổ biến rộng rãi nhất”.

Với số lượng lớn tác phẩm dành cho trẻ em, Phạm Tuyên có dấu ấn đặc biệt trong dòng âm nhạc thiếu nhi Việt Nam, nhất là giai đoạn sau năm 1975. Các sáng tác của ông thường có giai điệu trong sáng, ca từ gần gũi, đồng thời đưa vào đó những giá trị văn hóa và giáo dục một cách tự nhiên.