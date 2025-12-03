U22 Việt Nam gặp sự cố khi hát Quốc ca, ban tổ chức SEA Games xin lỗi

(VTC News) -

Ủy ban Olympic Việt Nam cho biết cơ quan nhận được thư xin lỗi của ban tổ chức SEA Games 33 ngay sau trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Lào ở môn bóng đá nam chiều nay 3/12. Trong thư, Tiến sĩ Gongsak Yodmani - Thư ký Ban tổ chức thể thao Thái Lan viết: “Chúng tôi cam kết sẽ không để sự việc tương tự tái diễn. Một lần nữa, kính mong quý vị thông cảm và chấp nhận lời xin lỗi chân thành của chúng tôi”.

Trước trận U22 Việt Nam đấu với U22 Lào chiều nay (3/12) ở môn bóng đá nam SEA Games 33, 2 đội bóng gặp phải sự cố trong phần nghi thức. Do trục trặc kỹ thuật, ban tổ chức tại sân vận động Rajamangala (Bangkok, Thái Lan) không phát quốc thiều 2 nước Việt Nam và Lào. Các cầu thủ của 2 đội tuyển vẫn cử hành nghi thức nhưng chỉ "hát chay" (hát mà không có nhạc nền).

U22 Việt Nam thắng U22 Lào chiều 3/12.

Sự cố này không ảnh hưởng đến công tác chuyên môn của trận đấu. Hệ thống âm thanh trên sân vận động sau đó cũng hoạt động bình thường để ban tổ chức có thể thông báo và đọc các thông tin trận đấu như thay người, thời gian bù giờ... Ở trận đấu này, U22 Việt Nam đánh bại U22 Lào với tỷ số 2-1 nhờ cú đúp bàn thắng của Nguyễn Đình Bắc.

Bóng đá nam là một trong 2 môn thi đấu sớm nhất của SEA Games 33 (môn còn lại là mã cầu, hay polo - cưỡi ngựa đánh bóng). Ban tổ chức đang hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi lễ khai mạc diễn ra vào ngày 9/12 cũng trên sân vận động Rajamangala.

SEA Games đối mặt với thách thức lớn trong khâu tổ chức do biến động bất ngờ ngay sát sự kiện. Ngay cả việc U22 Việt Nam thi đấu trên sân vận động Rajamangala hôm nay cũng chỉ là phương án điều chỉnh gấp rút.

Theo chương trình ban đầu, U22 Việt Nam thi đấu tại tỉnh Songkhla ở vòng bảng môn bóng đá nam. Tuy nhiên, khu vực này chịu ảnh hưởng nặng của trận bão lụt "300 năm có một" ở miền Nam Thái Lan. Do đó, toàn bộ các môn thể thao ở Songkhla phải dời về Bangkok và Chonburi. Điều này đương nhiên làm phát sinh chi phí cũng như xáo trộn phương án tổ chức.