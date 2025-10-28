LĐBĐ Thái Lan dùng sai quốc kỳ Việt Nam, Madam Pang gửi thư xin lỗi VFF

(VTC News) -

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết cơ quan này nhận được thư xin lỗi của bà Nualphan Lamsam (Madam Pang), Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT). Madam Pang thay mặt LĐBĐ Thái Lan xin lỗi về việc sai Quốc kỳ Việt Nam trong lễ bốc thăm Giải vô địch Futsal nam U19 Đông Nam Á 2025.

"Tôi xin bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc và lời xin lỗi chân thành nhất vì sự cố đáng tiếc liên quan đến việc đặt nhầm Quốc kỳ Việt Nam trong Lễ bốc thăm Giải vô địch Futsal nam U19 Đông Nam Á 2025", Chủ tịch FAT viết.

LĐBĐ Thái Lan dùng sai cờ Việt Nam.

Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan cho biết rất buồn về sự cố, khẳng định điều này hoàn toàn không phản ánh sự tôn trọng và trân quý mà Liên đoàn Thái Lan dành cho tất cả các Liên đoàn thành viên cũng như các biểu tượng quốc gia của họ.

"Chúng tôi hoàn toàn nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sai sót này và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về sơ suất đã xảy ra”, Madam Pang bày tỏ.

Madam Pang khẳng định LĐBĐ Thái Lan đã lập tức tiến hành các biện pháp khắc phục, rà soát và tăng cường quy trình tổ chức sự kiện, nhằm đảm bảo rằng những sai sót như vậy sẽ không bao giờ tái diễn.

“Liên đoàn Bóng đá Thái Lan xin chân thành gửi lời xin lỗi đến Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á và tất cả các bên liên quan vì sự việc này”, Chủ tịch FAT nhấn mạnh.