Soobin lần đầu tiết lộ về ước mơ ít ai biết từ năm 7 tuổi

(VTC News) -

Phim điện ảnh Soobin: Live Concert Movie All-Rounder của ca sĩ Soobin đang nhận được nhiều chú ý của khán giả. Theo số liệu từ Box Office Vietnam, phim hiện đứng thứ hai tại phòng vé Việt với doanh thu hơn 5,4 tỷ đồng chỉ sau 1 ngày công chiếu. Đây là kết quả mở màn đáng chú ý đối với một bộ phim concert.

Bộ phim thời lượng 109 phút, tái hiện không khí từ chuỗi concert từng thu hút 40.000 khán giả, đồng thời đan xen những hình ảnh hậu trường và lời tự sự của Soobin về hành trình nghệ thuật.

Soobin chia sẻ về giấc mơ thời thơ ấu trong phim điện ảnh của mình.

Với thông điệp “Mỗi giấc mơ đều xứng đáng có một sân khấu”, bộ phim không chỉ nhìn lại quá trình nam ca sĩ 9X thực hiện các concert cá nhân, mà còn là lời tri ân dành cho những khán giả đồng hành cùng anh qua nhiều giai đoạn sự nghiệp.

Chia sẻ trong bộ phim, Soobin cho biết từ năm 7 tuổi anh ao ước được đứng trên sân khấu rộng lớn. Soobin kể từng nhìn hình tượng Michael Jackson và tưởng tượng về một concert của riêng mình.

Tuy nhiên, cũng như nhiều người theo đuổi nghệ thuật, nam ca sĩ từng có những lúc chới với với đam mê, không biết con đường này có thực sự dành cho mình hay phải bước tiếp ra sao.

Có thời điểm nam ca sĩ tràn đầy hứng khởi, rực rỡ trên sân khấu, nhưng cũng có lúc chìm trong suy tư, ngồi chơi đàn giữa những giọt nước mắt.

“Trong những lúc chán nản nhất, tôi thường nghĩ về mình năm 7 tuổi, nhớ lại giấc mơ thuở bé. Tôi tự nhủ sẽ không dừng lại cho đến khi giấc mơ ấy trở thành sự thật”, Soobin chia sẻ.

Một trong những câu chuyện gây xúc động trong phim là mối quan hệ của Soobin với âm nhạc từ khi còn nhỏ. Nam ca sĩ dành nhiều thời lượng nói về cây piano đã ở cạnh mình từ những ngày chưa nổi tiếng. Anh gọi đó là “hơn cả một người bạn đồng hành”, không chỉ là nhạc cụ. Đó là nơi Soobin cất những ký ức mà lời nói không thể chạm tới và giải tỏa những nỗi buồn.

Khoảnh khắc Soobin bật khóc khi nghe những chia sẻ từ gia đình.

Nhìn lại hành trình âm nhạc, giọng ca sinh năm 1992 thừa nhận bản thân từng trải qua nhiều trạng thái khác nhau. Chính những trải nghiệm ấy góp phần tạo nên một Soobin trưởng thành hơn, hoàn thiện hơn.

Sau thời gian được khán giả nhớ đến với những bản tình ca, Soobin quyết định bước ra khỏi vùng an toàn. Anh không muốn bản thân bị gói gọn trong danh xưng “hoàng tử ballad”, mà mong tìm kiếm một bản thể mới đa dạng hơn, có thể thử sức với nhiều màu sắc và vai trò trên sân khấu.

“Nhiều khán giả dành cho tôi danh xưng “all-rounder” (nghệ sĩ toàn năng). Tôi muốn tiếp tục nỗ lực để xứng đáng với sự kỳ vọng ấy của những người yêu thương mình”, anh chia sẻ.

Soobin từng trải qua khoảng thời gian chênh vênh với nghề.

Sau 15 năm làm nghề, Soobin nhận ra mình không đơn độc và đã có những người anh em đủ giỏi để cùng thực hiện giấc mơ. Trách nhiệm của anh là làm mọi thứ bằng tâm và tốt nhất có thể, bởi khán giả, ê-kíp và những người anh em xung quanh đều góp phần tạo nên phiên bản Soobin hôm nay.

Soobin cho biết ê-kíp mất khoảng 1 tháng để dựng phần hình ảnh, xem đi xem lại nhiều lần. Tuy nhiên, khi ngồi trong rạp cùng khán giả, cảm xúc vẫn hoàn toàn khác.

Soobin: Live Concert Movie All-Rounder khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 10/9 và dự kiến công chiếu giới hạn trong 2 tuần.