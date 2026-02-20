So sánh iPhone 17 Pro Max và 16 Pro Max: Nên mua phiên bản nào?

(VTC News) -

Thiết kế bên ngoài

Thiết kế bên ngoài của iPhone 17 Pro Max đã có những thay đổi rõ rệt so với thế hệ trước. Điểm nhấn nổi bật nhất là cụm camera sau, với kích thước lớn hơn, giúp máy trở nên nổi bật trong dòng sản phẩm iPhone.

Mặc dù ba ống kính vẫn được sắp xếp theo hình tam giác quen thuộc như trên iPhone 16 Pro Max, nhưng thiết kế này lại gợi nhớ đến dòng Google Pixel với dải camera ngang.

Tuy nhiên, cụm camera trên iPhone 17 Pro Max không kéo dài hết thân máy, tạo nên sự khác biệt riêng.

Apple cũng đã thay đổi chất liệu chế tác, khi khung titanium được thay thế bằng nhôm. Theo hãng, nhôm có khả năng tản nhiệt tốt hơn, hỗ trợ hoạt động của buồng hơi mới và giúp hạn chế tình trạng máy nóng.

Mặt lưng cũng ít sử dụng kính, nhường chỗ cho phần khung nhôm lớn hơn, giảm nguy cơ nứt vỡ khi va chạm. Các chi tiết quen thuộc như Camera Control và nút Action Button vẫn được giữ nguyên.

Về màu sắc, Apple đã bổ sung hai tùy chọn mới là cam và xanh dương, bên cạnh model trắng truyền thống, tạo sự tươi mới so với các tông màu trung tính của iPhone 16 Pro Max.

Màn hình hiển thị

Cả iPhone 17 Pro Max và iPhone 16 Pro Max đều sử dụng tấm nền OLED cao cấp với kích thước 6.9 inch và hỗ trợ tần số quét 120Hz ProMotion.

Tuy nhiên, iPhone 17 Pro Max được trang bị tấm nền Samsung M14 OLED, cho khả năng hiển thị ngoài trời vượt trội với độ sáng tối đa đạt 3000 nits, cao hơn so với 2000 nits trên iPhone 16 Pro Max.

Điều này giúp màn hình hiển thị rõ ràng ngay cả dưới ánh nắng gắt. Apple cũng đã bổ sung lớp phủ chống phản chiếu 7 lớp mới, hạn chế hiện tượng lóa sáng và bảo vệ màn hình tốt hơn.

Hệ thống camera

Camera luôn là yếu tố được chú ý khi so sánh hai mẫu điện thoại này. iPhone 17 Pro Max đã có những nâng cấp đáng giá, đặc biệt là camera tele tiềm vọng, được nâng cấp lên cảm biến 48MP với kích thước lớn hơn 56% so với trước đây.

Mặc dù ống kính zoom quang chỉ đạt 4x, nhưng khả năng chụp chân dung và độ chi tiết khi zoom trong điều kiện thiếu sáng đã được cải thiện.

Camera trước cũng được nâng cấp với cảm biến hình vuông, cho phép chụp ảnh ngang ngay cả khi cầm máy theo chiều dọc, cùng với tính năng Dual Capture video cho phép ghi hình đồng thời bằng cả camera trước và sau.

Hiệu năng hoạt động

iPhone 17 Pro Max được trang bị chip A19 Pro, sử dụng tiến trình 3nm thế hệ thứ ba của TSMC, mang lại hiệu suất ổn định và tiết kiệm năng lượng.

Dung lượng RAM cũng được nâng lên 12GB, cao hơn 50% so với 8GB trên iPhone 16 Pro Max, cải thiện khả năng đa nhiệm.

Thời lượng pin và công nghệ sạc

Trên iPhone 16 Pro Max, Apple trang bị viên pin 4.685 mAh, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng cả ngày dài.

iPhone 17 Pro Max tiếp tục nâng cấp mạnh mẽ khi mang đến viên pin 4.832 mAh (bản SIM vật lý), trở thành mẫu iPhone có dung lượng pin lớn nhất từ trước đến nay.

Nhờ đó, máy có thể phát video lâu hơn 6 giờ và stream lâu hơn 4 giờ so với iPhone 16 Pro Max – một sự khác biệt rõ rệt trong trải nghiệm thực tế.

Không chỉ cải thiện dung lượng, tốc độ sạc cũng được nâng lên đáng kể. iPhone 17 Pro Max hỗ trợ sạc nhanh có dây 40W, giúp sạc 50% pin chỉ trong 20 phút, trong khi iPhone 16 Pro Max cần khoảng 35 phút với chuẩn sạc 25W.

iPhone 16 Pro Max và 17 Pro Max - điện thoại nào nặng hơn?

Về trọng lượng, iPhone 17 Pro Max nặng 233 gram, nhỉnh hơn so với mức 227 gram của iPhone 16 Pro Max. Như vậy, thế hệ mới nặng hơn 6 gram.

Sự chênh lệch này có thể đến từ viên pin dung lượng lớn hơn 4.832 mAh trên iPhone 17 Pro Max, trong khi iPhone 16 Pro Max sở hữu pin 4.685 mAh.

Dù Apple đã chuyển sang khung nhôm thay vì titanium, tổng thể máy vẫn có khối lượng cao hơn.

iPhone 16 Pro Max và iPhone 17 Pro Max - điện thoại nào tốt hơn?

Nếu xét trên phương diện công nghệ và thông số, iPhone 17 Pro Max là phiên bản vượt trội hơn. Máy được trang bị chip A19 Pro tiến trình 3nm thế hệ mới, RAM 12GB, màn hình đạt độ sáng tối đa 3000 nits, camera tele 48MP nâng cấp và viên pin lớn nhất từ trước đến nay.

Công suất sạc nhanh 40W cũng rút ngắn đáng kể thời gian nạp năng lượng so với mức 25W trên iPhone 16 Pro Max.

Trong khi đó, iPhone 16 Pro Max vẫn đáp ứng tốt các nhu cầu sử dụng từ cơ bản đến nâng cao với cấu hình mạnh, màn hình 120Hz ProMotion và thời lượng pin ổn định.

Đây là lựa chọn phù hợp cho người dùng muốn một thiết bị cao cấp nhưng tối ưu chi phí hơn.

Tổng thể, iPhone 17 Pro Max dành cho nhóm người dùng ưu tiên công nghệ mới và hiệu năng tối đa, còn iPhone 16 Pro Max là phương án cân bằng giữa hiệu năng và giá trị sử dụng.