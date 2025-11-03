(VTC News) -

Năm 2025 sắp khép lại với những biến động không ngừng của thị trường công nghệ, đặc biệt là sự trỗi dậy mạnh mẽ của trí tuệ Nhân tạo (AI) tích hợp sâu vào phần cứng.

Đối với người hâm mộ “Táo Khuyết”, đây là một năm chứng kiến sự phân hóa rõ rệt trong dải sản phẩm, từ chiếc điện thoại đột phá nhất cho đến những lựa chọn cực kỳ kinh tế.

Câu hỏi đặt ra là: Giữa một "rừng" iPhone, đâu là cái tên xứng đáng nhất để bạn rút ví vào thời điểm cuối năm?

Dưới đây là danh sách Top 5 iPhone đáng sở hữu nhất cuối năm 2025, được cân bằng giữa hiệu năng, tính năng mới và yếu tố kinh tế.

iPhone 17 Pro Max

Giá bán từ: 37.990.000 VNĐ

iPhone 17 Pro Max là smartphone cao cấp bậc nhất năm nay.

Năm nay, iPhone 17 Pro Max gây bất ngờ với phiên bản màu cam đặc biệt. Cụm camera sau kéo ngang với 3 camera cùng độ phân giải - 48MP, cùng với chip xử lý A19 Pro cực “trâu”, chủ sở hữu của chúng có thể thỏa mãn được cả trải nghiệm chơi game, chụp ảnh cũng như độ bền.

Thời lượng pin của iPhone 17 Pro Max cũng khá dài, được giới chuyên môn đánh giá khá cao. Ở phía trước, với màn hình 6,9 inch cùng tính năng làm mới cao - 120Hz, người dùng sẽ có trải nghiệm đa phương tiện cực sống động và trơn tru.

iPhone 17

Giá bán từ: 24.990.000 VNĐ

iPhone 17 tiêu chuẩn đang bán chạy tại nhiều thị trường lớn.

Trong nhiều năm, dòng iPhone tiêu chuẩn luôn là một bước tiến "nhẹ nhàng". Nhưng iPhone 17 đã phá vỡ quy tắc đó. Chiếc iPhone này trang bị con chip A19 mạnh mẽ; camera selfie được nâng cấp lên 18MP như dòng iPhone 17 Pro.

Đáng chú ý, màn hình 6,3 inch của iPhone 17 đã tích hợp tính năng được mong đợi từ lâu - ProMotion (tần số quét thích ứng 1Hz - 120Hz). Bộ sưu tập màu mới của chiếc smartphone này cũng khiến iFan vô cùng yêu thích.

iPhone 16 Pro Max

Giá bán từ: 30.590.000 VNĐ

iPhone 16 Pro Max vẫn là chiếc smartphone có hiệu năng đầu bảng hiện nay.

Ra mắt vào năm 2024, iPhone 16 Pro Max được giảm giá khá nhiều, trở thành một “món hời công nghệ” đích thực. Cụm 3 camera sau chất lượng 48MP + 48MP + 12MP đem lại ảnh chụp đẹp không thua kém dòng iPhone 17 Pro mới nhất.

Quan trọng hơn, chiếc điện thoại này sở hữu khung Titanium thế hệ đầu tiên. Thông qua bản cập nhật phần mềm, người dùng vẫn có thể sử dụng các tính năng tích hợp AI của máy. Đồng thời, con chip A18 Pro vẫn cực mạnh mẽ, đáp ứng hoàn hảo mọi tác vụ nặng trong ít nhất trong 2-3 năm tới.

iPhone 15 Plus

Giá bán từ: 17.690.000 VNĐ

iPhone 15 Plus sở hữu màn hình lớn, hiệu năng mạnh mẽ.

Trong danh sách này, iPhone 15 Plus (chip A16 Bionic) là một chiến binh thực sự ở phân khúc cận cao cấp. Chiếc điện thoại này là lựa chọn tuyệt vời cho những người ưu tiên thời lượng pin dài và trải nghiệm xem phim/lướt web trên một màn hình lớn (6.7 inch) mà không cần đến các tính năng "Pro" đắt đỏ.

iPhone 15 Plus đã được cập nhật phiên bản hệ điều hành mới nhất - iOS 26, hiệu năng vẫn mượt mà và ổn định. Đây cũng là một trong những mẫu iPhone đầu tiên chuyển sang cổng USB-C, giúp người dùng dễ dàng đồng bộ hóa với các thiết bị khác.

iPhone 15

Giá bán từ: 17.390.000 VNĐ

iPhone 15 đang được giảm giá xuống mức khá hấp dẫn.

Vào thời điểm cuối năm này, iPhone 15 (chip A16 Bionic) vẫn là một lựa chọn bền bỉ ở phân khúc dưới 20 triệu đồng. Sản phẩm sở hữu thiết kế Dynamic Island và cổng USB-C hiện đại, giống như dòng iPhone 17 mới nhất.

Đây là một chiếc điện thoại có thiết kế thân thiện với người dùng, hiệu năng đáng tin cậy. Đồng thời, camera chính 48MP vẫn tạo ra những bức ảnh tuyệt vời cho các tín đồ “sống ảo”.

iPhone 15 là minh chứng cho việc Apple luôn duy trì chất lượng cao ngay cả với các mẫu iPhone đã ra mắt lâu.