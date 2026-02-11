iPhone 17 Pro Max — Sau một năm, liệu có còn đáng mua?

(VTC News) -

Gần một năm trước, Apple trình làng iPhone 17 Pro Max với lời hứa về một cuộc "cách mạng thiết kế" - từ bỏ khung viền Titan, mang về hợp kim nhôm Unibody cùng cụm camera dạng thanh ngang chưa từng có. Tại thời điểm đó, không ít người hoài nghi. Nhưng sau gần 12 tháng đồng hành, tôi có thể nói rằng: đây là chiếc iPhone hoàn thiện nhất Apple từng tạo ra.

Đánh giá toàn diện sau gần 12 tháng sử dụng thực tế tại Việt Nam: Thiết kế (9.2), Hiệu năng (9.5), Camera (9.6), Pin (9.0), Giá trị (8.8).

Từ bỏ Titan - Quyết định gây tranh cãi nhưng đúng đắn

Hợp kim nhôm 7000-series không phải bước lùi - nó là một phần của chiến lược quản lý nhiệt tổng thể. Nhôm dẫn nhiệt tốt hơn Titan khoảng 20 lần, biến toàn bộ khung máy thành một bộ tản nhiệt khổng lồ. Kết quả? Sau nhiều giờ chơi game hoặc quay video 4K dưới nắng Sài Gòn, lòng bàn tay bạn không còn cảm nhận sức nóng khó chịu như trên iPhone 15 hay 16 Pro Max nữa.

Thiết kế "Plateau" - cụm camera dạng thanh ngang thay vì khối vuông - ban đầu khiến tôi ngỡ ngàng. Nhưng sau vài tuần, tôi nhận ra nó không chỉ đẹp mà còn cực kỳ thực dụng: tạo điểm tựa tự nhiên cho ngón trỏ, giúp cầm nắm chắc chắn hơn hẳn.

Thông số vật lý và khả năng chống chịu của iPhone 17 Pro Max.

Màn hình Super Retina XDR 6.9 inch với độ sáng đỉnh 3.000 nits ngoài trời là thứ bạn sẽ không thể quay lại sau khi trải nghiệm. Du xuân dưới nắng gắt miền Nam hay ánh sáng chói chang miền Bắc, mọi chi tiết vẫn rõ ràng như đang đứng trong bóng râm. Lớp phủ chống phản xạ mới giảm 50% độ chói, và ProMotion 120Hz vẫn mượt mà như ngày đầu.

A19 Pro & Tản nhiệt Buồng hơi — Sát thủ thầm lặng

Chip A19 Pro trên tiến trình 3nm thế hệ thứ ba của TSMC không chạy đua xung nhịp - nó tập trung vào hiệu năng trên mỗi watt và khả năng xử lý thần kinh. Cấu trúc 6 nhân CPU cùng 6 nhân GPU tích hợp Neural Accelerators được thiết kế đặc biệt cho giao diện "Liquid Glass" của iOS 26 và bộ công cụ Apple Intelligence.

Hệ thống tản nhiệt buồng hơi sử dụng nước khử ion là bước đột phá thực sự - cho phép iPhone 17 Pro Max duy trì hiệu suất đỉnh cao ổn định hơn 40% so với thế hệ trước khi xử lý tác vụ nặng kéo dài.

Đây là nâng cấp quan trọng nhất mà bạn sẽ cảm nhận được chứ không chỉ đọc trên giấy. Chơi Resident Evil hay Assassin's Creed liên tục 2 tiếng? Không throttling. Xuất video 4K ProRes? Không giảm xung. Quay phim giữa trưa nắng? Màn hình không tự giảm sáng đột ngột như các đời trước. Với khí hậu nóng ẩm của Việt Nam, đây là thay đổi mang tính bước ngoặt.

Điểm chuẩn Hiệu năng duy trì

Duy trì hiệu năng sau 30 phút (iPhone 17 PM) 94% Duy trì hiệu năng sau 30 phút (iPhone 16 PM) 67% Duy trì hiệu năng sau 30 phút (Galaxy S26 Ultra) 82%

Apple Intelligence Tiếng Việt — Từ lời hứa thành hiện thực

Nếu năm 2025 là khởi đầu của AI trên iPhone, thì 2026 là lúc nó thực sự hữu dụng với người Việt. Từ bản cập nhật iOS 26.1, Apple đã hỗ trợ tiếng Việt cho hầu hết các tính năng thông minh cốt lõi - không phải kiểu dịch máy vụng về, mà là sự thấu hiểu ngữ pháp, ngữ cảnh và cả văn hóa giao tiếp.

Công cụ Viết: Soạn tin nhắn chúc Tết với nhiều tông giọng: trang trọng cho cấp trên, thân mật cho bạn bè. Kiểm tra lỗi chính tả tiếng Việt tinh vi.

Siri thế hệ mới: "Tìm ảnh gia đình chụp tại Hồ Hoàn Kiếm mùng 1 Tết năm ngoái và tạo phim kỷ niệm với nhạc xuân" - Siri hiểu và thực hiện được.

Trí tuệ Thị giác: Nhấn giữ Camera Control để nhận diện hoa đào, hoa mai, dịch thực đơn nhà hàng hay tìm hiểu địa điểm du lịch khi đi lễ chùa.

Tóm tắt Thông minh: Tính năng tóm tắt giúp bạn nắm bắt thông tin quan trọng mà không bị ngập trong biển dữ liệu.

Sự tích hợp sâu của ChatGPT vào hệ điều hành mang đến một lớp kiến thức khổng lồ - từ giải đáp phong tục Tết đến gợi ý công thức nấu ăn truyền thống ngay trong ứng dụng Ghi chú. iPhone 17 Pro Max thực sự trở thành một "trợ lý văn hóa" trong những ngày lễ quan trọng nhất.

Triple 48MP - Không còn "ống kính con ghẻ"

Đây là điều tôi đánh giá cao nhất trên iPhone 17 Pro Max: Cả ba ống kính sau đều trang bị cảm biến 48MP. Điều này giải quyết vấn đề "muôn thuở" của hệ thống đa camera - sự lệch lạc về độ chi tiết và màu sắc khi chuyển đổi góc nhìn. Từ góc siêu rộng sang telephoto, chất lượng đồng đều đến mức bạn không cần suy nghĩ trước khi zoom.

Hệ thống Camera của iPhone 17 Pro Max.

Ống kính telephoto 4× với thiết kế tetraprism cải tiến và cảm biến lớn hơn 56% so với thế hệ trước cho phép zoom "chất lượng quang học" 8× thông qua crop trên cảm biến 48MP. Samsung có thể zoom 100× trên giấy, nhưng ở các tiêu cự phổ biến nhất cho ảnh chân dung và ảnh lưu niệm (24mm, 48mm, 100mm, 200mm), Apple vẫn thắng ở độ sắc nét và dải tương phản động.

Về video, ProRes RAW, Dolby Vision, Apple Log 2 và khả năng quay 4K@120fps biến iPhone 17 Pro Max thành công cụ sản xuất nội dung "vô đối". Những khoảnh khắc cánh hoa mai rơi hay tiếng cười đùa của trẻ nhỏ - tất cả được ghi lại với chất lượng điện ảnh, sẵn sàng cho TikTok hay YouTube Shorts.

5.088 mAh - Đủ sức cho ngày Tết dài

CNET đánh giá đây là thiết bị có thời lượng pin tốt nhất trong 35 điện thoại được thử nghiệm: sau một ngày sử dụng nặng nề (GPS, quay 4K, gọi video liên tục), máy vẫn còn khoảng 22% pin. Trong thực tế sử dụng tại Việt Nam, một ngày di chuyển du xuân, chụp ảnh liên tục, máy dư sức sống tới tối.

Hiệu quả sạc pin của iPhone 17 Pro Max.

Một điểm cần lưu ý: tốc độ sạc 40W vẫn khiêm tốn so với tiêu chuẩn 65–100W bên Android. Về sức khỏe pin, sau gần một năm, dung lượng tối đa giảm khoảng 1-2% - hoàn toàn nằm trong giới hạn kỹ thuật cho phép với mục tiêu 1.000 chu kỳ đạt 80%. Apple cũng bổ sung chế độ giới hạn sạc 80%/90%, rất phù hợp cho thói quen sạc qua đêm phổ biến ở Việt Nam.

iPhone 17 Pro Max vs. Galaxy S26 Ultra

Galaxy S26 Ultra vừa ra mắt với Snapdragon 8 Elite Gen 5 và RAM 16GB - mang lại lợi thế nhất định trong đa nhiệm chia đôi màn hình và chế độ DeX. Tuy nhiên, A19 Pro vẫn dẫn đầu hiệu năng đơn nhân, giúp mọi thao tác lướt chạm có độ trễ thấp hơn - cảm giác "mượt đặc trưng iOS" mà bên Android vẫn chưa thể tái hiện hoàn toàn.

Về nhiếp ảnh, Samsung phô diễn cảm biến 200MP và zoom khoảng cách cực xa. Nhưng điểm yếu truyền thống vẫn còn: chụp đêm bị xử lý sắc nét quá mức. iPhone 17 Pro Max giữ tông màu tự nhiên và chuyển vùng sáng–tối mềm mại hơn - đặc biệt quan trọng khi chụp chân dung dưới ánh đèn lồng trang trí Tết.

Về AI, Galaxy AI mang tính "chủ động" với Generative Edit và S Pen. Apple Intelligence hướng tới sự tinh tế, tích hợp sâu và đã được tối ưu cho tiếng Việt - lợi thế rõ ràng cho người dùng Việt Nam.

Giá bán & Khuyến mãi

Thời điểm vàng để mua - Tết 2026

Sau gần một năm, giá đã ổn định và các chương trình khuyến mãi Tết đang ở mức hấp dẫn nhất. Dưới đây là khảo sát giá tại các đại lý uy tín:

256GB 37.190.000₫ Bảo hành 1 đổi 1 512GB 43.290.000₫ Thu cũ giảm 2-4 Tr 1TB 50.990.000₫ Voucher ngân hàng 2TB 49.500.000₫ Giảm sâu nhất

Các đại lý tại Hà Nội và TP.HCM đang triển khai các chiến dịch "Sắm iPhone – Rước tài lộc" với ưu đãi: trả góp 0% lãi suất qua Kredivo, "giờ vàng" giảm giá sốc tại các chuỗi lớn, và "lì xì công nghệ" với cơ hội trúng vàng SJC.

Màu Cam Vũ Trụ — Biểu tượng ngày Tết

Trong văn hóa phương Đông, màu cam tượng trưng cho sự năng động và thịnh vượng. Cosmic Orange không chỉ là sự phá cách về thẩm mỹ mà còn cực kỳ hợp không khí ngày Tết, khiến nó trở thành lựa chọn hàng đầu để làm quà tặng cho người thân hay đối tác. Thiết kế Plateau độc đáo với độ nhận diện cực cao cũng biến chiếc điện thoại thành phụ kiện thời trang đẳng cấp trong các buổi họp mặt đầu năm.

Ưu điểm & Hạn chế sau 1 năm

Ưu điểm: Apple Intelligence tiếng Việt hoàn chỉnh - giá trị sử dụng thực tế vượt trội. Hệ thống triple 48MP đồng nhất, quay video chất lượng điện ảnh. Tản nhiệt buồng hơi - chiếc iPhone "mát mẻ" nhất từ trước đến nay. Pin 5.088 mAh bền bỉ, đủ sức cho cả ngày du xuân. Cam kết cập nhật iOS 7 năm - đầu tư bền vững. Thiết kế Plateau và màu Cam Vũ Trụ độc đáo.

Hạn chế: Tốc độ sạc 40W vẫn chậm so với tiêu chuẩn 65 - 100W Android233g và 6.9" - không dành cho ai thích thao tác một tay. Giao diện Liquid Glass (iOS 26) vẫn cần tối ưu về pin khi chạy nền. Giá phiên bản 1TB - 2TB vẫn ở mức cao.

Chiếc smartphone toàn diện nhất năm 2026 (9.2 /10)

★ Khuyến nghị mua - Đặc biệt dịp Tết

iPhone 17 Pro Max không phải là một bước cải tiến tạm thời - nó là sự định hình lại hướng đi của Apple. Phần cứng mạnh mẽ, hệ thống camera xuất sắc và đặc biệt là Apple Intelligence hỗ trợ tiếng Việt hoàn chỉnh đã biến thiết bị này thành lựa chọn không thể bỏ qua cho người dùng Việt Nam.

Tết Nguyên đán 2026 là thời điểm lý tưởng nhất để sở hữu: Giá chiết khấu tốt, chương trình ưu đãi đang ở đỉnh, và bạn sẽ có ngay một chiếc điện thoại ghi lại trọn vẹn khoảnh khắc gia đình, hỗ trợ công việc bằng AI, và thể hiện phong cách cá nhân rực rỡ. Cam Vũ Trụ chính là câu trả lời hoàn hảo.