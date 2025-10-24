(VTC News) -

Theo những tin đồn gần đây, Apple đang có xu hướng điều chỉnh chiến lược ra mắt sản phẩm của mình từ năm sau.

Dự kiến, lịch trình ra mắt các thế hệ iPhone tiếp theo của Apple sẽ khác với thông lệ hàng năm. Thay vì giới thiệu iPhone 19, chúng ta sẽ thấy màn xuất hiện của bộ tứ iPhone 20 vào năm 2027, trước đó là bộ ba iPhone 18 vào năm 2026 (không bao gồm iPhone 18 tiêu chuẩn).

iPhone kỷ niệm 20 năm ra mắt iPhone đang đến gần

Hiện tại, nhiều nhà phân tích dự đoán Apple sẽ thay đổi tên gọi cho iPhone trong vài năm tới. Giới chuyên gia cũng kỳ vọng chúng sẽ đi kèm với một số nâng cấp nội bộ đáng kể.

Một nhà nghiên cứu cấp cao của Omdia cũng đã đưa ra dự đoán về nỗ lực đổi mới thương hiệu của Apple vào năm 2027.

Dòng iPhone 17 mới ra mắt của Apple. (Ảnh: Phone Arena)

Theo đó, thành viên đầu tiên của “gia đình” iPhone 20 sẽ ra mắt cùng với iPhone 18e giá rẻ vào khoảng nửa đầu năm 2027, tiếp theo là các mẫu iPhone Air, iPhone Pro và iPhone Pro Max cũng như iPhone Fold thế hệ thứ hai vào nửa cuối năm.

Tất nhiên, để tất cả những điều đó diễn ra, một chiếc iPhone màn hình gập thế hệ đầu tiên sẽ xuất hiện vào năm 2026. Cùng với đó, Apple cũng phải tiếp tục đặt niềm tin vào dòng iPhone Air siêu mỏng.

iPhone Air 2 sẽ là iPhone giá rẻ nhất của Apple vào năm 2026?

Điều này hoàn toàn có thể xảy ra. Nhiều báo cáo gần đây đều cho rằng iPhone 18 tiêu chuẩn sẽ không ra mắt vào khung thời gian "truyền thống" của hãng.

Nhưng nếu iPhone 20 được lên lịch ra mắt vào nửa đầu năm 2027, điều đó có nghĩa là iPhone 18 và iPhone 19 sẽ không được bán ra. Tất nhiên, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone Air 2 vẫn có khả năng được phát hành vào mùa thu năm 2026 dù có hay không sự xuất hiện của chiếc iPhone Fold đầu tiên.

iPhone Air mới được Apple “trình làng”. (Ảnh: Phone Arena)

Hiện tại, chưa rõ iPhone 17e giá rẻ có ra mắt vào năm sau hay không.

Nếu Apple quyết định chờ đến năm 2027 và chuyển thẳng sang iPhone 18e, iPhone Air 2 hoàn toàn có thể trở nên phổ biến hơn so với iPhone Air hiện tại.

Sự thay đổi có cần thiết hay không?

Liệu Apple có bỏ qua iPhone 19 và ra mắt thế hệ iPhone 20 để kỷ niệm 20 năm ra mắt iPhone hay không?

Theo các chuyên gia trong ngành, việc Apple hủy iPhone 18 tiêu chuẩn sẽ là một sai lầm lớn. Hiện tại, iPhone 17 là chiếc iPhone tốt nhất được nhà sản xuất này phát hành vào mùa thu năm nay. Chúng rất “đắt khách” tại thị trường Mỹ và Trung Quốc. Tuy nhiên, sự phổ biến này không thể duy trì mãi mãi.

Nếu “Táo Cắn Dở” không có kế hoạch ra mắt phiên bản iPhone 18 tiếp theo vào năm sau, doanh số chung của Apple có thể sẽ bị ảnh hưởng.

Dòng iPhone 17 mới. (Ảnh: Phone Arena)

Sức hút của iPhone 20 cũng có thể bị suy giảm nếu được ra mắt vào mùa xuân năm 2027 cùng với iPhone 18e. Khi đó, chúng sẽ là những iPhone giá thấp trong dòng iPhone của Apple.