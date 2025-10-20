Công nghệ 20/10: vivo X300 series, siêu máy tính AI 'tí hon' MSI sắp về Việt Nam

(VTC News) -

vivo X300 series mở đặt trước, hàng nghìn người quan tâm

Ghi nhận trên trang fanpage chính thức của vivo tại Việt Nam và trang web của hệ thống Thế Giới Di Động, mẫu điện thoại vivo X300 series sẽ chính thức bán ra tại Việt Nam, đánh dấu sự trở lại của dòng X-series sau nhiều năm vắng bóng.

Dòng vivo X300 gồm hai phiên bản: X300 Pro sở hữu hệ thống camera tele ZEISS APO 200MP, trong khi X300 trang bị camera chính ZEISS 200MP thế hệ mới.

Cụm camera tròn ZEISS trên vivo X300 được tinh chỉnh tinh tế, tạo cảm giác liền mạch và sang trọng. (Ảnh: VVS)

Cung cấp sức mạnh cho vivo X300 là con chip MediaTek Dimensity 9500, bộ vi xử lý cao cấp nhất của MediaTek ở thời điểm hiện tại, được xây dựng trên tiến trình 3nm thế hệ thứ hai.

vivo còn mở rộng khả năng sáng tạo cho dòng X300 bằng ống mở rộng tiêu cự ZEISS 2.35x Telephoto Extender và bộ Photography Kit tương thích toàn series.

Dù có thiết kế mỏng nhẹ, vivo X300 vẫn được trang bị viên pin dung lượng lên tới 6.040 mAh. Đây là kết quả của việc áp dụng công nghệ pin silicon-carbon thế hệ thứ tư, giúp tăng mật độ năng lượng mà không làm tăng kích thước vật lý.

Theo một số thông tin tiết lộ, bản X300 có giá hơn 20 triệu đồng, bản X300 Pro có giá hơn 30 triệu đồng, dự kiến mở bán từ ngày 21/11.

Siêu máy tính AI "gọn trong bàn tay" của MSI trên nền tảng NVIDIA DGX Spark

Hãng công nghệ MSI chính thức công bố ra mắt EdgeXpert, dòng siêu máy tính AI cá nhân đầu tiên được phát triển trên nền tảng NVIDIA DGX Spark GB10.

Sở hữu thiết kế nhỏ gọn chỉ 1,2 lít, nằm gọn trong lòng bàn tay nhưng được tích hợp hiệu năng xử lý petaflop (1 triệu tỷ phép tính trong một giây), MSI EdgeXpert mang đến khả năng huấn luyện, vận hành và suy luận mô hình AI ngay tại chỗ, giúp doanh nghiệp làm chủ dữ liệu và hạ tầng của mình mà không cần phụ thuộc vào hệ thống đám mây.

Siêu máy tính AI trong lòng bàn tay.

Đây là giải pháp cho các doanh nghiệp FinTech, viện nghiên cứu, trường đại học và startup công nghệ đang tìm kiếm một nền tảng AI hiệu năng cao, bảo mật và tiết kiệm chi phí vận hành.

Siêu máy tính AI "tí hon" của MSI giúp các đơn vị dễ dàng triển khai mô hình học máy, phân tích dữ liệu hoặc vận hành ứng dụng AI tại chỗ mà không cần xây dựng hạ tầng máy chủ phức tạp.

MSI EdgeXpert được giới thiệu tại sự kiện Computex 2025 cùng chữ ký của tỷ phú Jensen Huang - ông chủ NVIDIA.

Toàn bộ sản phẩm MSI EdgeXpert được sản xuất tại Đài Loan (Trung Quốc) với quy trình kiểm soát nghiêm ngặt. Thiết bị dự kiến được Digiworld mang về Việt Nam từ đầu tháng 11 với giá bán lẻ dự kiến 119 triệu đồng (bản dung lượng 4 TB).

Giá trị Ray-Ban tăng hàng tỷ USD nhờ hợp tác với Meta phát triển kính thông minh

Cổ phiếu của nhà sản xuất Ray-Ban đã tăng 14%, mức cao nhất mọi thời đại vào ngày 17/10, tăng thêm gần 20 tỷ USD giá trị thị trường. Mức tăng này đạt được khi các nhà đầu tư hào hứng với kính Ray-Ban Meta được hỗ trợ bởi AI đang ngày càng được ưa chuộng.

Kết quả vượt xa kỳ vọng và đánh dấu hiệu suất quý tốt nhất từ ​​trước đến nay của công ty trong bối cảnh nhu cầu mạnh mẽ đối với các sản phẩm đeo như kính thông minh mà công ty đã phát triển cùng Meta kể từ trước đại dịch.

Kính thông minh Ray-Ban Meta được giới thiệu. (Ảnh: Reuters)

Bằng cách kết hợp camera nâng cấp và các tính năng AI với thiết kế của Ray-Ban, Meta cũng khiến các đối thủ công nghệ lớn quay trở lại thị trường. Theo Reuters, Google và Samsung đang phát triển kính dựa trên nền tảng Android XR. Apple được cho là đang nghiên cứu sản phẩm của riêng mình.

Các nhà phân tích của công ty tài chính Barclays (Vương quốc Anh) dự đoán kính thông minh có thể trở thành sáng kiến ​​đột phá nhất kể từ điện thoại di động. Đồng thời, công ty dự báo sẽ có 60 triệu chiếc được bán ra trên toàn cầu vào năm 2035.