Sinh viên trường nghề trải nghiệm học tập về năng lượng bền vững

(VTC News) -

Sự kiện quy tụ sinh viên đến từ 11 trường Cao đẳng và Trung cấp nghề trong khuôn khổ Dự án “Vì một hành tinh xanh và Giáo dục AI – Kiến tạo tương lai”.

Các hoạt động được triển khai bao gồm chế tạo và trưng bày các sản phẩm STEM môi trường giúp gắn kết lý thuyết với thực hành, khuyến khích tinh thần đổi mới sáng tạo xanh trong giáo dục nghề nghiệp.

Chương trình lần này là hoạt động trọng tâm trong khuôn khổ Dự án “Vì một hành tinh xanh và Giáo dục AI – Kiến tạo tương lai”, hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực cho giảng viên trong việc lồng ghép chủ đề bảo vệ môi trường và tiết kiệm năng lượng vào giảng dạy nghề, đồng thời thúc đẩy phương pháp học tập qua dự án.

Sinh viên được trải nghiệm nhiều hoạt động tại hội trại 'Vì Một Hành Tinh Xanh'.

Sinh viên được tham gia chuỗi hoạt động học tập theo dự án, với mục tiêu khơi dậy tư duy sáng tạo, tinh thần làm việc nhóm và kỹ năng giải quyết vấn đề xoay quanh chủ đề năng lượng bền vững .

Ông Richard Bernard, Trưởng đại diện Kenan Foundation Asia tại Việt Nam nhấn mạnh: "Thông qua hội trại chúng tôi đem đến cho sinh viên cơ hội trải nghiệm phương pháp học tập theo dự án, giúp các em xây dựng nền tảng vững chắc cho tương lai. Hội trại không chỉ trang bị cho sinh viên những kỹ năng nghề nghiệp cần thiết mà còn phát triển kỹ năng mềm, khơi dậy tư duy sáng tạo và nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm với cộng đồng cũng như môi trường".

Hội trại “Vì Một Hành Tinh Xanh” năm 2025 do tổ chức Kenan Foundation Asia tổ chức với sự đồng hành của Schneider Electric Foundation và Schneider Electric Việt Nam.