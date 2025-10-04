Sinh viên Việt Nam được miễn phí sử dụng công cụ AI cao cấp

(VTC News) -

Google vừa công bố sẽ tặng một năm sử dụng Gemini Pro – gói dịch vụ AI cao cấp – cho sinh viên đại học toàn quốc, giúp thế hệ trẻ Việt Nam tiếp cận sớm với công nghệ trí tuệ nhân tạo và nâng cao năng lực sáng tạo.

AI của Google được kỳ vọng trở thành trợ lý ảo tin cậy. (Nguồn: Google)

Đây là một phần trong chương trình hợp tác giữa Google và Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), nhằm phát triển nguồn nhân lực số chất lượng cao. Tính đến nay, chương trình đã trao hơn 60.000 học bổng, với 15.000 học viên tốt nghiệp, trong đó 60% hoàn thành khóa AI Essentials.

Năm 2026, chương trình sẽ tiếp tục mở rộng với 60.000 học bổng mới và hai khóa học chuyên sâu về AI, hướng tới xây dựng cộng đồng nhân tài số vững mạnh, sẵn sàng cho nền kinh tế số.

Ông Đỗ Tiến Thịnh, Phó Giám đốc NIC, khẳng định: “Chương trình là minh chứng rõ nét cho sự phối hợp chặt chẽ giữa khu vực công và tư, tạo ra những nhân tài số đầy tiềm năng, đóng góp trực tiếp vào sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế số Việt Nam.”

88% người lao động Việt Nam mong muốn học AI để nâng cao hiệu quả công việc. (Nguồn: NIC, Google)

Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ AI đang tạo ra làn sóng tuyển dụng nhân lực lĩnh vực này tại Việt Nam. Theo báo cáo của ManpowerGroup, các vị trí liên quan đến AI, chuyển đổi số và tự động hóa đang được doanh nghiệp ưu tiên hàng đầu. 46,25% doanh nghiệp đánh giá tuyển chuyên gia AI là cấp thiết, trong khi 91% lãnh đạo đang cân nhắc mở rộng đội ngũ nhân sự AI – cao hơn mức trung bình toàn cầu.

Tuy nhiên, thiếu hụt kỹ năng vẫn là thách thức lớn. Có tới 36% doanh nghiệp trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương cho biết người lao động chưa được trang bị đủ năng lực sử dụng AI, gây cản trở cho quá trình triển khai công nghệ.

AI hiện không còn là lĩnh vực riêng của giới công nghệ. Từ ngân hàng, sản xuất, thương mại điện tử đến marketing, các ngành đều đang tích cực ứng dụng AI để tối ưu hóa hoạt động. Điều này mở ra cơ hội nghề nghiệp đa dạng, nhưng cũng đòi hỏi lực lượng lao động phải được đào tạo bài bản và cập nhật liên tục.