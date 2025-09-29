Sinh viên cả nước tranh tài trí tuệ AI, IoT và robot logistics thông minh

(VTC News) -

Vòng chung kết FPT Hackathon 2025 diễn ra đồng thời trên toàn quốc quy tụ 28 đội xuất sắc nhất được lựa chọn từ 131 đội đến từ 35 trường đại học, cao đẳng cùng nhau tranh tài với những giải pháp ứng dụng AI, IoT và chip nhúng để giải quyết các bài toán logistics thông minh.

Các bạn sinh viên thực hiện phần thi code trong 27 tiếng liên tục.

Trong hai ngày thi đấu, các đội trải qua thử thách 27 tiếng lập trình liên tục để phát triển ý tưởng, tích hợp công nghệ vào sản phẩm robot nhằm giải quyết các yêu cầu do ban tổ chức đặt ra.

Tiếp đó, sản phẩm được đưa vào phần thi sa hình, nơi robot phải chứng minh năng lực hoạt động trong môi trường mô phỏng thực tế. Những thử thách này biến vòng chung kết trở thành trận chiến trí tuệ đúng nghĩa, đòi hỏi khả năng lập trình vững vàng, sáng tạo không ngừng và tinh thần đồng đội bền bỉ của các bạn trẻ.

Tại vòng chung kết, ở bảng A (dành cho các trường đại học), đại diện đến từ Đại học FPT giành 2 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 4 giải triển vọng ở cả 3 khu vực.

Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia TP.HCM giành 1 giải nhất và 1 giải nhì tại khu vực TP.HCM, trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng đạt giải nhì khu vực Đà Nẵng.

Kết thúc phần thi code, các đội thực hiện thử thách sa hình để chứng minh robot có thể hoạt động hiệu quả trong môi trường thực tế.

Ở bảng B cho sinh viên các trường cao đẳng, tại khu vực Hà Nội, Cao đẳng Anh quốc BTEC FPT giành giải nhất, Viện Đào tạo Quốc tế FPT đoạt giải nhì và 1 giải triển vọng, FPT Polytechnic giành giải ba và 1 giải Triển vọng.

Ở khu vực TP.HCM, FPT Polytechnic bứt phá với thành tích trọn vẹn gồm giải nhất, nhì, ba và 2 giải triển vọng. Tại khu vực Đà Nẵng, FPT Polytechnic tiếp tục ghi dấu với giải nhất, nhì và 2 giải triển vọng.

Các đội giải nhất được ban tổ chức trao thưởng 15 triệu đồng tiền mặt, nhì 10 triệu đồng, ba 5 triệu đồng và giải triển vọng 3 triệu đồng mỗi đội.

Đặc biệt, đội FPT Edge-Vision (trường Đại học FPT, Hà Nội) và đội Peter Paka (Cao đẳng FPT Polytechnic, TP.HCM) được chọn tham gia tham quan, trải nghiệm đặc biệt tại nhà máy ô tô VinFast (Hải Phòng) - một trong những trung tâm sản xuất ô tô và xe điện hiện đại hàng đầu Việt Nam.

FPT Edge-Vision là một trong hai đại diện của Trường Đại học FPT được trao giải Quán quân.

FPT Hackathon là cuộc thi lập trình dành cho sinh viên trên toàn quốc do trường Đại học FPT tổ chức. Cuộc thi đi qua 5 mùa giải thành công với các chủ đề: Internet vạn vật (IoT, Make It Happen, 2018), Môi trường (2019), Dùng AI nhận diện hình ảnh (2021), Blockchain (2022) và Generative AI (2024). Năm 2025 là lần đầu tiên cuộc thi mở rộng cho sinh viên tại các trường đại học và cao đẳng trên toàn quốc tham gia.

Đây là sân chơi giúp ươm mầm những ý tưởng sáng tạo, khuyến khích tinh thần nghiên cứu, khởi nghiệp và tạo điều kiện cho sinh viên phát triển sản phẩm có tính ứng dụng cao, sẵn sàng đưa ra thị trường. Cuộc thi có sự đồng hành của Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia, các công ty công nghệ hàng đầu như FPT Software AI, FPT Smart Cloud cùng các chuyên gia trong lĩnh vực khởi nghiệp và logistics.

Bà Phạm Tuyết Hạnh Hà - Trưởng ban Công tác học đường trường Đại học FPT kiêm Trưởng ban tổ chức cuộc thi cho biết, sự hội tụ của các trường đại học, cao đẳng tại cuộc thi không chỉ mang đến cơ hội giao lưu, học hỏi và trao đổi tri thức, mà còn khuyến khích tinh thần cùng nhau khám phá và chinh phục những miền tri thức mới.