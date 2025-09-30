Nhiều đại học tại Hà Nội cho sinh viên nghỉ, chuyển học online vì mưa ngập

(VTC News) -

Tối 30/9, Trường Đại học Ngoại thương, Đại học Kinh tế Quốc dân cùng hàng loạt đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội phát đi thông báo, do ảnh hưởng của bão lũ, trời mưa to, sinh viên, học viên chuyển sang học theo hình thức trực tuyến vào ngày 1/10.

21 trường đại học cho sinh viên học online hoặc nghỉ ngày 1/10:

STT Trường 1 Đại học Ngoại thương 2 Đại học Kinh tế Quốc dân 3 Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội 4 Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 5 Đại học Thương mại 6 Học viện Ngân hàng 7 Đại học Công nghiệp Hà Nội 8 Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội 9 Đại học Mỹ thuật Công nghiệp 10 Đại học Văn hóa Hà Nội 11 Đại học FPT Hà Nội 12 Đại học Xây dựng Hà Nội 13 Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội 14 Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội 15 Trường Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội 16 Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam 17 Học viện Phụ nữ Việt Nam 18 Đại học Giao thông vận tải 19 Đại học Công đoàn 20 Học viện Nông nghiệp Việt Nam 21 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

Tối 30/9, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương cho biết toàn bộ học sinh các cấp trên địa bàn thành phố sẽ nghỉ học vào ngày 1/10. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh hoàn lưu bão số 10 gây mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến phố ngập sâu, đi lại khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Hôm nay, tại các trục đường gần trường học, mực nước dâng nhanh từ rạng sáng, có nơi ngập đến nửa bánh xe máy, gây khó khăn cho việc di chuyển. Các tuyến phố quanh khu ký túc xá và cổng trường xảy ra tình trạng xe chết máy, sinh viên phải dắt bộ qua đoạn nước sâu.

Trong khi đó, nhiều phụ huynh tiểu học rối bời, loay hoay tìm cách đón con. Một số người mang cả thùng, chậu đến trường, cho con ngồi vào để tránh bị nước lụt.