Sinh viên nhiều trường được nghỉ tới 9 ngày dịp Giỗ Tổ và 30/4–1/5

Nhiều trường đại học trên cả nước đã công bố lịch nghỉ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ lễ Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 – Ngày Quốc tế Lao động 1/5 năm 2026. Tùy cách bố trí kế hoạch đào tạo, thời gian nghỉ của sinh viên tại mỗi trường có sự khác nhau, trong đó một số trường cho nghỉ liên tiếp tối đa khoảng 9 ngày.

Theo lịch năm 2026, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch) rơi vào Chủ nhật 26/4. Do trùng với ngày nghỉ cuối tuần, người lao động và học sinh, sinh viên được nghỉ bù vào thứ Hai (27/4), tạo thành kỳ nghỉ ba ngày liên tiếp từ 25 đến 27/4. Ngay sau đó là kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, rơi vào thứ Năm và thứ Sáu. Nếu tính cả hai ngày cuối tuần tiếp theo, nhiều đơn vị có thể nghỉ liên tục bốn ngày, từ 30/4 đến hết ngày 3/5.

Một số trường đại học bố trí lịch học để hai kỳ nghỉ này nối liền nhau. Khi cộng thêm các ngày cuối tuần, tổng thời gian nghỉ của sinh viên có thể kéo dài tới 9 ngày. Chẳng hạn, sinh viên Trường Đại học Công Thương TP.HCM và Trường Đại học Gia Định được nghỉ dài ngày trong giai đoạn cuối tháng 4, đầu tháng 5 theo kế hoạch đào tạo của nhà trường.

Cụ thể, lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) năm 2026 rơi vào Chủ nhật (26/4), nên sinh viên ĐH Công Thương TP.HCM và cán bộ giảng viên toàn trường được nghỉ bù vào thứ Hai (27/4). Dịp 30/4 và 1/5, toàn trường nghỉ từ thứ Năm (30/4) đến hết thứ Sáu (1/5). Ngoài ra, nhà trường bố trí nghỉ thêm hai ngày làm việc là thứ Ba (28/4) và thứ Tư (29/4), nâng tổng số ngày nghỉ liên tiếp lên 9 ngày. Để đảm bảo tiến độ đào tạo, sinh viên trường này sẽ được tổ chức học bù vào các ngày thứ Bảy (9/5 và 16/5).

Tương tự, Trường Đại học Gia Định cũng cho sinh viên nghỉ từ ngày 26/4 đến hết ngày 3/5; nếu tính thêm ngày thứ Bảy (25/4), sinh viên có thể nghỉ liên tục 9 ngày.

Ở Hà Nội, Đại học Công nghệ Đông Á cho sinh viên nghỉ từ 27/4 đến 1/5, cộng các ngày nghỉ hàng tuần trước và sau lễ thành 9 ngày nghỉ liên tiếp.

Trường Đại học Ngoại thương cũng bố trí học online trong hai ngày 28- 29/4 để sinh viên được nghỉ lễ kéo dài liên tiếp; áp dụng với toàn bộ giảng viên và người học (sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh) của trụ sở chính Hà Nội, phân hiệu tại TP.HCM và cơ sở Quảng Ninh. Như vậy, sinh viên Đại học Ngoại thương sẽ không phải đến trường trong 9 ngày liên tục.

Tương tự, Đại học Thương mại cũng chuyển sang dạy và học trực tuyến trong 2 ngày 28 và 29/4.

Sinh viên nhiều trường được nghỉ tới 9 ngày dịp Giỗ Tổ và 30/4–1/5.

Đại diện nhiều cơ sở đào tạo cho biết việc sắp xếp lịch nghỉ dài ngày thường nhằm tạo điều kiện cho sinh viên, đặc biệt là những người học xa nhà, thuận tiện di chuyển và về quê trong dịp lễ. Tuy vậy, các trường vẫn phải đảm bảo khung chương trình đào tạo, nên nếu nghỉ dài sẽ có kế hoạch học bù hoặc bố trí tuần dự phòng.

Song, không phải trường đại học nào cũng áp dụng phương án nghỉ dài. Nhiều cơ sở đào tạo vẫn giữ lịch nghỉ theo từng dịp lễ riêng biệt nhằm đảm bảo kế hoạch giảng dạy và số tuần học theo quy định của năm học.

• Giỗ Tổ Hùng Vương: Nghỉ 3 ngày (25–27/4/2026). • Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 – Ngày Quốc tế Lao động 1/5: Nghỉ 4 ngày (30/4–3/5/2026). + Học sinh phổ thông: Nghỉ theo từng dịp lễ, đi học lại 2 ngày (28–29/4) giữa hai kỳ nghỉ. + Sinh viên một số trường đại học: Có thể nghỉ dài hơn nếu trường hoán đổi lịch học để nối hai kỳ nghỉ.

Nhiều trường đại học khác cũng đã thông báo lịch nghỉ lễ nhưng thời gian ngắn hơn, thường theo từng dịp riêng; tổng thời gian nghỉ thường từ 3 đến 5 ngày tùy cách sắp xếp lịch học. Chẳng hạn, sinh viên của Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM nghỉ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 2 ngày (26-27/4); lễ 30/4 và 1/5, sinh viên nghỉ 4 ngày liên tục từ 30/4 đến hết 3/5.

Tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP.HCM, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia TP.HCM hay Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM, sinh viên nghỉ theo lịch chung của các ngày lễ và cuối tuần,

Theo quy định hiện hành, lịch nghỉ của sinh viên do từng trường đại học chủ động quyết định trên cơ sở kế hoạch đào tạo, nhưng phải bảo đảm hoàn thành chương trình học trong năm học.

Trong khi một số trường đại học điều chỉnh lịch học để nối hai kỳ nghỉ thành kỳ nghỉ dài, học sinh phổ thông thường nghỉ theo từng dịp lễ riêng.

Năm nay, Giỗ Tổ Hùng Vương rơi vào Chủ nhật 26/4 nên học sinh được nghỉ bù ngày 27/4, tạo kỳ nghỉ ba ngày từ 25 đến 27/4. Sau đó, học sinh trở lại trường hai ngày 28–29/4 trước khi bước vào kỳ nghỉ Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, kéo dài bốn ngày đến hết 3/5.

Do phải đảm bảo đủ số tuần thực học theo khung kế hoạch năm học, các trường phổ thông thường không nối hai kỳ nghỉ thành một đợt dài như một số trường đại học, mà giữ lịch nghỉ theo từng dịp lễ riêng. Vì vậy, dù hai kỳ nghỉ diễn ra gần nhau, học sinh vẫn đi học xen giữa hai đợt nghỉ lễ.