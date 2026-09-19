Siêu xe mới của McLaren mạnh mẽ hơn 750S, giá thấp hơn

(VTC News) -

Những năm trước, McLaren thường xuyên giới thiệu những mẫu xe mới đầy hấp dẫn mỗi sáu tháng. Trong thời gian gần đây, thương hiệu xe thể thao Anh quốc khá im ắng, ngoại trừ việc ra mắt mẫu W1. Thế nhưng, mọi chuyện sắp thay đổi với kế hoạch ra mắt mẫu siêu xe mới.

Thuộc sở hữu của CYVN Holdings từ Abu Dhabi và vừa sáp nhập với công ty khởi nghiệp xe điện Forseven của Anh, McLaren gần đây đã tổ chức một cuộc họp với các đại lý và xác nhận rằng một số mẫu xe mới sẽ được giới thiệu đến năm 2028.

Trong số đó, nổi bật là một mẫu siêu xe hybrid với động cơ đặt giữa, nằm giữa Artura và 750S.

Mẫu xe mới mang tên P34 sẽ được trang bị động cơ V6 hybrid tăng áp kép, được phát triển đặc biệt cho dòng xe này. Theo Auto News, một đại lý McLaren giấu tên cho biết động cơ V6 hybrid sẽ cung cấp mô-men xoắn khoảng 800 lb-ft, mặc dù chưa có thông tin về công suất.

Để so sánh, Artura cung cấp 531 lb-ft (720 Nm) mô-men xoắn từ động cơ V6 hybrid, trong khi 750S với động cơ V8 tăng áp kép 4.0 lít tạo ra 590 lb-ft (800 Nm).

Dù mạnh mẽ hơn 750S, P34 dự kiến sẽ có giá khởi điểm khoảng 313.000 USD (khoảng 8,1 tỷ đồng), tức là cao hơn khoảng 60.000 USD (khoảng 1,56 tỷ đồng) so với Artura và rẻ hơn khoảng 45.000 USD (khoảng 1,17 tỷ đồng) so với 750S.

Một đại lý cho biết, “P34 là sự tôn vinh di sản đua xe của McLaren” và sẽ có thiết kế lấy cảm hứng từ chiếc F1 huyền thoại. Các tính năng đáng chú ý khác bao gồm cụm đồng hồ kỹ thuật số, màn hình thông tin giải trí lớn và nắp động cơ bằng kính cường lực.

Ngoài siêu xe P34, người hâm mộ McLaren còn có thể mong đợi một mẫu xe grand tourer mới với động cơ đặt trước, dự kiến có hình dáng giống một chiếc sedan thay vì SUV. Bên cạnh đó, một số siêu xe lấy cảm hứng từ di sản cũng đang được phát triển, tiếp nối thành công của chiếc McL 6GT mới được đánh giá cao.