Sao Hàn 17/1: Song Hye Kyo lần đầu nói rõ lý do ly hôn Song Joong Ki sau 6 năm

(VTC News) -

Những tin tức đáng chú ý về sao Hàn ngày 17/1.

Song Hye Kyo nói lý do ly hôn Song Joong Ki

Sau 6 năm kể từ cuộc ly hôn với Song Joong Ki, Song Hye Kyo lần đầu tiên chia sẻ về nguyên nhân tan vỡ của cuộc hôn nhân từng được ngưỡng mộ. Trong chương trình You Quiz on the Block, nữ diễn viên cho biết sự khác biệt trong quan điểm về việc sinh con đã dẫn đến những mâu thuẫn không thể hòa giải.

Theo Song Hye Kyo,dù tình yêu với Song Joong Ki là động lực để cô bước vào cuộc sống hôn nhân, nhưng sự khác biệt về mong muốn có con đã tạo ra áp lực. Cô mong muốn có con khi tình cảm cả hai ổn định, trong khi Song Joong Ki mong muốn sớm có con. Anh yêu trẻ con và mong muốn con gái sẽ giúp gia đình trẻ gắn bó hơn.

Song Hye Kyo nói lý do ly hôn Song Joong Ki vì khác biệt về quan điểm sinh con.

Sự khác biệt trong quan điểm về việc sinh con được cho là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự đổ vỡ của mối quan hệ này. Sau ly hôn, Song Joong Ki đã tái hôn vào tháng 1/2023 với một người ngoài ngành giải trí và hiện đã có hai con. Ngược lại, Song Hye Kyo vẫn tập trung vào sự nghiệp diễn xuất và gặt hái thành công với bộ phim Vinh quang trong hận thù (The Glory). Hiện tại, Song Hye Kyo vẫn còn độc thân và chưa từng công khai hẹn hò thêm với ai.

Những chia sẻ này của Song Hye Kyo thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng, đặc biệt trên mạng xã hội Weibo, với từ khóa liên quan đạt hơn 100 triệu lượt xem. Bên cạnh những lời tiếc nuối cho mối tình đẹp, nhiều người cũng bày tỏ sự đồng cảm với những khó khăn mà Song Hye Kyo đã trải qua sau ly hôn.

T.O.P rời Big Bang vì xấu hổ, tội lỗi

Choi Seung Hyun (T.O.P), cựu thành viên nhóm nhạc Big Bang, đã có những chia sẻ chân thành về quá khứ, quá trình vượt qua khó khăn và mong muốn về tương lai. Anh bày tỏ sự hối hận sâu sắc về những sai lầm trong quá khứ, cho rằng chúng đã gây tổn hại lớn cho BigBang và công ty quản lý cũ. "Cảm giác tội lỗi quá lớn," T.O.P chia sẻ, "Tôi cảm thấy nếu mình ở lại nhóm, thì cái tên của tôi sẽ gắn liền với nhóm như một vết nhơ".

Anh cũng tiết lộ nỗi đau khi nhìn thấy những hình ảnh Big Bang đoàn tụ do người hâm mộ đăng tải, ví chúng như "một bức ảnh của gia đình đã ly tán." Sau năm 2017, T.O.P sống khép kín, chủ yếu ở nhà và phòng thu âm trong suốt 7 năm. Âm nhạc trở thành phương thức chữa lành cho anh trong giai đoạn khó khăn này. "Tôi chỉ làm nhạc vì khi tôi làm nhạc, đứng trước micro, đó là lúc duy nhất tôi có thể thở được," anh tâm sự.

T.O.P rời nhóm vì thấy xấu hổ, tội lỗi về quá khứ.

"Tôi làm nhạc để sống. Tôi đã dành thời gian làm ra những bản nhạc mà tôi muốn nghe, và đó là cách tôi vượt qua những tâm trạng u tối và nỗi đau đớn. Trong suốt thời gian đó, tôi đã sáng tác rất nhiều bài hát. Tất nhiên, tôi rất muốn chia sẻ chúng với các fan. Đó cũng là trách nhiệm của tôi.

Thời gian trôi qua, giờ đây tôi đã bước vào cuối 30, sắp bước sang tuổi 40. Trong tuổi 20, tôi đã tận hưởng vinh quang rực rỡ và nhận được tình yêu quá mức. Đối với tôi, tuổi 30 là khoảng thời gian đã mất hoàn toàn.

Trong suốt thời gian đó, tôi đã đau đớn hối hận về những sai lầm của mình. Tôi cảm thấy rất xấu hổ, và trải qua thời gian tự hủy hoại bản thân, suy ngẫm chân thành. Trong lúc đó, tôi đã làm nhạc như một cách để chữa lành. Tôi muốn chia sẻ những bài nhạc đó với các fan", T.O.P nói.

T.O.P cũng đề cập đến việc các thành viên Big Bang tái hợp, bày tỏ sự ủng hộ và mong muốn họ thành công. Anh khẳng định không muốn những sai lầm của mình ảnh hưởng đến nhóm. Về mối quan hệ với các thành viên, anh cho biết hiện tại không liên lạc với họ do vẫn còn cảm giác tội lỗi.

"Tôi không muốn xóa BIGBANG khỏi cuộc sống của mình. Các thành viên giống như gia đình đối với tôi, và khoảng thời gian chúng tôi chia sẻ là một chương tươi đẹp và rạng rỡ của tuổi 20 của tôi. Nhưng khi nhìn thấy những bức ảnh đó, tôi lại cảm thấy những cảm xúc mà bản thân khó có thể chịu đựng được", anh bộc bạch.

Đề cập đến khả năng quay trở lại nhóm, anh cho biết, "Những sai lầm tôi đã mắc phải quá lớn, và sau 10 năm trì trệ, tôi không nghĩ mình có quyền quay trở lại".

Bước sang tuổi 40, T.O.P chia sẻ mong muốn được sống một cuộc sống bình thường, ổn định và khỏe mạnh. Anh cũng bày tỏ mong muốn được chia sẻ những sản phẩm âm nhạc đã sáng tác trong thời gian qua với người hâm mộ.

Lisa khác lạ: fan khen "ma mị", người chê "dìm hàng"

Lisa tiếp tục khẳng định vị thế là một biểu tượng thời trang với màn "lột xác" đầy táo bạo trên bìa tạp chí V Magazine. Hình ảnh mới của cô, với mái tóc được tạo kiểu phá cách và lối trang điểm ấn tượng, đặc biệt là hàng lông mày được làm nhạt màu đến mức gần như "biến mất", đã gây ấn tượng mạnh với công chúng.

Sự thay đổi này đã tạo ra nhiều ý kiến trái chiều trong cộng đồng mạng. Một luồng ý kiến cho rằng Lisa thể hiện được vẻ đẹp ma mị, cuốn hút và "cân" được phong cách khó nhằn trên bìa tạp chí. Trong khi đó, một số khác lại bày tỏ sự tiếc nuối cho hình ảnh xinh xắn, đáng yêu trước đây của cô, cho rằng tạo hình mới đã "dìm" nhan sắc của Lisa.

Lisa khác lạ trong hình ảnh mới.

Kể từ khi rời YG Entertainment, Lisa ngày càng thể hiện sự đa dạng trong phong cách thời trang và làm đẹp. Dù nhận về những phản hồi trái chiều, không thể phủ nhận rằng mỗi lần xuất hiện với hình ảnh mới, Lisa đều tạo nên những chủ đề được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Lisa, sinh năm 1997, đảm nhiệm vai trò rapper, nhảy chính trong nhóm nhạc BlackPink. Sau khi không gia hạn hợp đồng với YG, Lisa đã chủ động xây dựng sự nghiệp riêng. Bất chấp tranh cãi diễn ở quán bar thoát y Crazy Horse Paris, mỹ nhân Thái Lan vẫn giữ được sức hút và độ nổi tiếng.

Lisa vừa có một năm bận rộn và thành công. Bên cạnh việc ra mắt đĩa đơn Rockstar, cô còn tích cực tham gia các sự kiện lớn, đặc biệt là màn trình diễn tại Victoria's Secret đã đưa tên tuổi của cô lên một tầm cao mới.