Sao Hàn 14/1: Won Bin lộ diện sau nhiều năm ở ẩn, ngoại hình trẻ trung ngỡ ngàng

(VTC News) -

Những tin tức đáng chú ý về sao Hàn 14/1.

Won Bin bất ngờ tái xuất sau nhiều năm ở ẩn

Tài tử Won Bin vừa xuất hiện trong video quảng cáo 15 giây cho một thương hiệu mỹ phẩm, thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ. Trong đoạn clip ngắn, Won Bin gây ấn tượng với vẻ ngoài điển trai, làn da mịn màng và vóc dáng được nhận xét là "vẫn ở thời kỳ đỉnh cao". Nhiều người đã bày tỏ sự ngạc nhiên trước vẻ ngoài không thay đổi theo thời gian của nam diễn viên.

Đây là một trong những lần xuất hiện hiếm hoi của Won Bin trước công chúng sau nhiều năm vắng bóng. Năm 2024, anh cũng đã kết thúc hợp đồng quảng cáo kéo dài 16 năm với một thương hiệu cà phê nổi tiếng. Dù trở lại với công việc người mẫu quảng cáo, Won Bin vẫn chưa có dự án diễn xuất mới. Điều này đã khiến nhiều người hâm mộ bày tỏ mong muốn anh sớm trở lại màn ảnh, thay vì chỉ tập trung vào các hoạt động quảng cáo.

Won Bin tái xuất qua một đoạn quay quảng cáo.

Won Bin ra mắt làng giải trí vào năm 1997 với bộ phim truyền hình Proposal. Sau đó, anh gặt hái nhiều thành công với các tác phẩm điện ảnh như Taegukgi, Mother và đặc biệt là The Man from Nowhere (2010), bộ phim cuối cùng anh tham gia diễn xuất.

Về việc Won Bin tạm dừng sự nghiệp diễn xuất, vợ anh, nữ diễn viên Lee Na Young, đã chia sẻ rằng anh đang xem xét cẩn thận các kịch bản và tích cực tìm kiếm những dự án phù hợp để sớm trở lại.

Trong những năm gần đây, Won Bin lựa chọn cuộc sống giản dị tại vùng nông thôn cùng vợ và con trai. Gia đình anh hiện sinh sống ở Gangwon, nơi hai vợ chồng cũng tham gia vào công việc nông nghiệp như một hoạt động bên lề.

Tiết lộ về lý do Won Bin ít xuất hiện trên màn ảnh, nhà sản xuất Lee Jae Gyu từng cho biết vào năm 2012, ông đã đề nghị Won Bin tham gia bộ phim The King 2 Hearts. Tài tử đã cân nhắc nghiêm túc lời đề nghị này, tuy nhiên cuối cùng anh đã từ chối vì cảm thấy áp lực.

Tài tử Won Bin tên thật Kim Do Jin, sinh năm 1977, được khán giả yêu mến qua nhiều phim như Trái tim mùa thu, Cờ thái cực giương cao, Friends, Người mẹ... Hiện tại, dù không tham gia đóng phim nhưng Won Bin vẫn có cuộc sống khá giả nhờ đầu tư bất động sản.

Sao nam bị tai nạn giao thông khiến xương bị nghiền nát

Trong chương trình My Little Old Boy phát sóng ngày 13/1, thành viên Super Junior Kim Hee Chul đã lần đầu tiên công khai về chấn thương nghiêm trọng mà anh gặp phải trong quá khứ. Theo Xports News, Hee Chul tiết lộ anh đã được chẩn đoán khuyết tật cấp độ 4 sau một tai nạn xe hơi vào năm 2006.

Vụ tai nạn xảy ra khi Hee Chul trên đường trở về Seoul từ đám tang cha thành viên cùng nhóm Donghae. Hậu quả của vụ tai nạn khiến anh bị gãy xương đùi và mắt cá chân, phải nghỉ ngơi 12 tuần và trải qua một cuộc phẫu thuật lớn để lắp 7 lõi sắt. Sau đó, bác sĩ chẩn đoán anh khuyết tật thể chất cấp độ 4.

Kim Hee Chul kể tai nạn giao thông khiến xương bị nghiền nát, bị chẩn đoán khuyết tật thể chất cấp độ 4.

Hee Chul chia sẻ anh từng nhận được giấy chứng nhận khuyết tật để dán trước xe, nhưng đã quyết định không sử dụng nó. "Tôi không muốn thừa nhận cơ thể đang bị tổn thương và đã hơn 10 năm rồi tôi mới có thể vượt qua được", Hee Chul tâm sự. Anh cũng cho biết anh đã cố tình giấu kín chuyện này với người hâm mộ vì lo sợ họ sẽ buồn. Mẹ của Hee Chul đã không kìm được nước mắt khi nhớ lại quãng thời gian khó khăn của con trai.

Mặc dù sức khỏe hiện tại đã ổn định hơn, Hee Chul thừa nhận anh vẫn cảm thấy đau ở chân khi biểu diễn trên sân khấu. "Xương của tôi bị nghiền nát, đùi bị kéo ra và một thanh sắt mắc kẹt trong đó. Bác sĩ nói tôi không thể nhảy nữa, nhưng may mắn tôi đã có thể làm được điều đó sau ca phẫu thuật. Việc nhảy vẫn khiến tôi khá đau đớn", anh chia sẻ.

Kim Hee Chul sinh năm 1983, ra mắt cùng Super Junior vào năm 2005. Nhóm nhạc đã gặt hái thành công trên toàn cầu với nhiều ca khúc nổi tiếng như Sorry Sorry, Mr. Simple, It's You... Với tính cách hài hước và khả năng hoạt ngôn, Hee Chul cũng là một gương mặt quen thuộc trong nhiều chương trình truyền hình tại Hàn Quốc.

Song Hye Kyo bị chê xấu vì cắt tóc ngắn

Nữ diễn viên Song Hye Kyo vừa xuất hiện trong chương trình Show: Fairy Jaehyung của nhạc sĩ Jung Jae Hyung. Cô gây ấn tượng với mái tóc ngắn cá tính. Tuy nhiên, tạo hình mới này đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả. Nhiều người cho rằng kiểu tóc khiến cô trông kém nữ tính và có phần già dặn hơn.

Mặc dù vậy, sự thay đổi này được cho là để chuẩn bị cho dự án phim mới Slowly and intensely. Bộ phim do biên kịch Noh Hee Kyung chắp bút, với sự tham gia của Gong Yoo, lấy bối cảnh ngành truyền hình Hàn Quốc những năm 1960-1970. Phim kể về câu chuyện của những ngôi sao và những người đứng sau ánh hào quang. Đây là lần thứ ba Song Hye Kyo hợp tác với biên kịch Noh Hee Kyung, sau Thế giới họ đang sống (2008) và Gió mùa đông năm ấy (2013).

Tạo hình tóc ngắn của Song Hye Kyo bị chê.

Trong một chương trình khác, You Quiz on the Block, Song Hye Kyo cũng thẳng thắn chia sẻ về những áp lực tuổi tác và sự thay đổi trong quan điểm về diễn xuất: "Bây giờ, khi đã bước sang tuổi 40, tôi nghĩ mình đã chuẩn bị tâm thế sẵn sàng hơn. Tôi dễ dàng nhận ra sự khác biệt rõ rệt giữa ngoại hình của mình và các đồng nghiệp trẻ tuổi. Giờ đây, tôi phải tập trung diễn xuất thật tốt, vì tôi không còn ở độ tuổi có thể dựa vào nhan sắc nữa".

Nữ diễn viên cũng thừa nhận từng mất định hướng và muốn tạm dừng công việc. Cô cũng nhắc đến những tin đồn ác ý, đặc biệt là sau khi ly hôn Song Joong Ki, ảnh hưởng đến danh tiếng của cô. Chỉ đến khi thành công với Vinh quang trong hận thù, danh tiếng của Song Hye Kyo mới dần được khôi phục.