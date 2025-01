Sao Hàn 15/1: Thành viên BlackPink bị nghi hẹn hò diễn viên Mỹ

(VTC News) -

Những tin tức đáng chú ý về sao Hàn ngày 15/1.

Thành viên BlackPink bị nghi hẹn hò bạn diễn

Tin đồn hẹn hò của Rosé xuất hiện từ đầu năm 2025, khi một người thân của Evan Mock đăng lên mạng xã hội bức ảnh anh đón năm mới tại Hawaii cùng gia đình, trong đó có sự xuất hiện của Rosé. Mặc dù bức ảnh đã nhanh chóng bị xóa, nó vẫn kịp lan truyền và thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Một tháng sau đó, Rosé và Evan Mock tiếp tục bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau tại New York. Đặc biệt, một clip ghi lại khoảnh khắc Evan dường như có ý định vòng tay qua eo Rosé khiến cộng đồng mạng "dậy sóng".

Rosé đón năm mới tại Hawaii cùng gia đình Evan Mock.

Mối quan hệ giữa Rosé và Evan Mock được cho là bắt đầu từ công việc. Evan Mock diễn trong MV Toxic Till The End, ca khúc chủ đề thuộc album solo Rosie của Rosé ra mắt ngày 6/12/2024. Nụ hôn của hai người trong MV gây ấn tượng mạnh với khán giả.

Những thông tin khác như Evan Mock được cho là đã tặng Rosé một chiếc vòng tay giống hệt của mình, Rosé từng mặc áo hoodie mang thương hiệu của Evan... cũng được người hâm mộ xem là "bằng chứng" củng cố giả thiết họ đang yêu đương.

Hiện tại, cả Rosé và Evan Mock đều chưa lên tiếng về những tin đồn này.

Rosé tên thật là Park Chae Young, sinh ra ở New Zealand và lớn lên tại Australia. Cô gia nhập YG Entertainment sau một buổi thử giọng vào năm 2012 và ra mắt với Blackpink vào tháng 8/2016. Rosé cũng đã có màn ra mắt solo thành công với album đơn R vào tháng 3/2021.

Năm 2024, ca khúc APT. của cô đã tạo tiếng vang lớn, đạt vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100, một thành tích đáng nể đối với nghệ sỹ solo Kpop. Ca khúc này cũng đứng đầu các bảng xếp hạng Billboard Global 200 và Billboard Global Excl. US.

Evan Mock sinh ra ở Hawaii, có mẹ người Philippines và cha là người Mỹ. Anh là một người mẫu nổi tiếng, từng làm việc với các thương hiệu như Louis Vuitton và 1017 Alyx 9SM. Năm 2019, anh ra mắt thương hiệu quần áo riêng mang tên Sorry in Advance. Năm 2021, Evan Mock tham gia diễn xuất trong series phim Gossip Girl của HBO Max.

Con gái Lee Byung Hun "đốn tim" fan với khoảnh khắc nhận bố

Ngày 13/1 vừa qua, một khoảnh khắc ấm áp và đáng yêu của gia đình tài tử Lee Byung Hun thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ.

Nữ diễn viên Lee Min Jung đăng tải một đoạn video ngắn lên story Instagram, ghi lại hình ảnh con gái nhỏ. Cô bé 3 tuổi chập chững bước đi, tay vịn vào thành ghế sofa, sau đó Lee Min Jung đưa điện thoại cho con xem và hỏi một cách trìu mến: "Con ơi, đây là ai?". Cô bé nhanh chóng nhận ra người trong video và trả lời bằng giọng nói ngọng nghịu đáng yêu: "Bố, bố", bàn tay nhỏ nhắn chỉ vào khuôn mặt của Lee Byung Hun trên màn hình.

Lee Byung Hun "tan chảy" trước tình cảm của con gái.

Trước đó, Lee Min Jung cũng từng chia sẻ về cô con gái út, cho biết bé phát triển khỏe mạnh và đáng yêu. Anh và Lee Byung Hun kết hôn năm 2013. Hai năm sau, họ chào đón con trai đầu lòng Jun Hoo. Đến tháng 12/2023, gia đình nhỏ đón thêm một thành viên mới, một bé gái kháu khỉnh.

Hiện tại, cả Lee Byung Hun và Lee Min Jung đều bận rộn với các dự án riêng. Lee Min Jung đang tham gia bộ phim truyền hình Được rồi, hãy ly hôn, trong khi Lee Byung Hun đóng vai chính trong I Can't Help It của đạo diễn Park Chan Wook. Nam tài tử cũng đang tích cực quảng bá cho phần hai của bộ phim đình đám Squid Game.

Lisa khoe dáng vóc vạn người mê với bikini

Mới đây, "búp bê Thái Lan" Lisa (Blackpink) đã khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên" khi chia sẻ loạt ảnh nghỉ dưỡng đầy nóng bỏng bên bờ biển nhân dịp đầu năm mới. Vẻ đẹp quyến rũ và thân hình gợi cảm của idol đã nhanh chóng thu hút vô số lời khen ngợi. Đặc biệt, bức ảnh Lisa diện bikini tạo dáng trước gương đạt hơn một triệu lượt yêu thích chỉ trong vòng 25 phút sau khi đăng tải.

Bên cạnh những lời khhen ngợi về nhan sắc, nhiều người hâm mộ tò mò về người chụp những bức ảnh triệu like này cho Lisa: "Ai là người đứng sau ống kính vậy? Chắc chắn là một người đàn ông vô cùng may mắn!".

Theo một số nguồn tin, Lisa đã có khoảng thời gian nghỉ ngơi tại Thái Lan cùng gia đình trong dịp đầu năm. Bạn trai tin đồn của cô, tỷ phú Frederic Arnault, được cho là đi cùng cô trong chuyến này.

Lisa, tên thật là Lalisa Manobal, là thành viên ngoại quốc duy nhất của nhóm nhạc nữ đình đám BlackPink. Sinh ra và lớn lên tại Thái Lan, Lisa sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật. Năm 14 tuổi, cô lọt vào mắt xanh của YG Entertainment qua một buổi thử giọng.

Lisa khoe trọn đường cong nóng bỏng bên bờ biển.

Năm 2011, Lisa chuyển đến Hàn Quốc và trải qua 5 năm rèn luyện khắc nghiệt với tư cách thực tập sinh. Đến năm 2016, cô chính thức ra mắt với vai trò rapper và vũ công chính của Blackpink, nhanh chóng trở thành một trong những biểu tượng K-pop toàn cầu.

Không chỉ thành công với BlackPink, Lisa còn khẳng định vị thế của mình trong sự nghiệp solo. Gần đây, cô lập công ty riêng và đẩy mạnh các hoạt động cá nhân, đồng thời cho ra mắt album mới Rockstar. Bên cạnh âm nhạc, Lisa còn là gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu thuộc tập đoàn LVMH, "đế chế" thời trang do gia đình bạn trai cô sở hữu.

Với sức ảnh hưởng mạnh mẽ trên mạng xã hội, Lisa sở hữu hơn 10 triệu người theo dõi trên TikTok và 103 triệu người theo dõi trên Instagram. Mới đây, cô lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất với vai diễn đầu tay trong phần ba của loạt phim ăn khách The White Lotus của HBO.