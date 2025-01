Sao Hàn 16/1: Song Joong Ki nức nở vì phim thua lỗ, Hyun Bin ghen tị với bà xã

(VTC News) -

Những tin tức đáng chú ý về sao Hàn ngày 16/1.

Song Joong Ki bật khóc khi phim mới lại thua lỗ

Mới đây, ê-kíp bộ phim Bogota: City of the Lost đã tổ chức buổi cinetour với sự tham gia của Song Joong Ki, Lee Hee Joon và Lee Sung Min. Tại đây, Song Joong Ki đã chia sẻ về những khó khăn mà điện ảnh Hàn Quốc đang trải qua và bày tỏ lòng biết ơn khi bộ phim vẫn được công chiếu.

“Phim ảnh Hàn Quốc đang đối mặt rất nhiều khó khăn khoảng thời gian gần đây. Tôi thực sự biết ơn vì bộ phim của chúng tôi vẫn đang được chiếu tại rạp ngay lúc này. Tôi đã làm việc chăm chỉ hơn bao giờ hết để quảng bá cho tác phẩm”, nam diễn viên chia sẻ.

Song Joong Ki bật khóc trong buổi giao lưu với khán giả.

Anh cũng chia sẻ mong muốn tạo ra những nội dung chất lượng để an ủi và tiếp thêm sức mạnh cho khán giả. Nam diễn viên đã không giấu được xúc động và rưng rưng nước mắt trong buổi giao lưu.

"Ngành công nghiệp điện ảnh có rất nhiều thách thức. Nhưng vai trò của chúng tôi là tạo ra nội dung chất lượng có thể an ủi khán giả, khiến họ cười trong những lúc khó khăn và tiếp thêm sức mạnh cho họ. Tôi đang hơi nghẹn ngào. Dù sao cũng cảm ơn mọi người”, Song Joong Ki nói.

Theo Newsen, bộ phim đang đối mặt với nguy cơ thua lỗ nặng khi chỉ thu về 2,5 triệu USD sau hơn nửa tháng phát hành, với 330 nghìn lượt vé bán ra trong tuần đầu, xếp sau hai phim Cáp Nhĩ Tân và Firefighters. Lee Sung Min cũng bày tỏ sự thất vọng khi lượng khán giả đến rạp không như mong đợi. Đây là thất bại thứ hai liên tiếp của Song Joong Ki sau bộ phim Đường cùng ra mắt tháng 10/2023.

Hyun Bin ghen tị với Son Ye Jin

Thời gian gần đây, Hyun Bin đang tích cực quảng bá cho dự án điện ảnh mới mang tên Cáp Nhĩ Tân (Harbin). Bộ phim được ghi hình ở nước ngoài vào thời điểm con trai anh chuẩn bị chào đời, do đó mang ý nghĩa đặc biệt đối với nam diễn viên.

Trong các buổi phỏng vấn, Hyun Bin thường xuyên nhận được câu hỏi về bà xã Son Ye Jin và con trai. Mỗi khi nhắc đến gia đình, nam diễn viên Hạ cánh nơi anh luôn thể hiện niềm hạnh phúc rõ rệt.

Hyun Bin không giấu diếm sự ngưỡng mộ dành cho bà xã Son Ye Jin. Anh bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với sự chăm chỉ và kiên định của Son Ye Jin, đồng thời cho biết đó là đức tính anh muốn học hỏi.

Hyun Bin ghen tị với sự siêng năng của Son Ye Jin.

Anh chân thành chia sẻ: "Một điều khiến tôi ghen tị và muốn học hỏi ở Son Ye Jin chính là sự siêng năng và kiên định của cô ấy trong mọi việc. Tôi thực sự khâm phục điều đó." Lời chia sẻ này cho thấy sự tự hào của Hyun Bin về người bạn đời của mình.

Hyun Bin và Son Ye Jin từng hợp tác trong hai bộ phim Cuộc đàm phán sinh tử (The Negotiation) và Hạ cánh nơi anh"(Crash Landing on You). Sau khi công khai mối quan hệ vào đầu năm 2021, cặp đôi đã tổ chức hôn lễ vào tháng 3/2022 và chào đón con trai đầu lòng vào cuối năm 2022.

Nam thần Byeon Woo Seok bị tố "ngoại tình"?

Theo iMBC, một khán giả nam đã chia sẻ câu chuyện hài hước về sự hâm mộ của vợ mình dành cho nam diễn viên Byeon Woo Seok trong chương trình Kim Chang Ok Show: Reboot phát sóng ngày 14/1. Người đàn ông này đã ví von "vợ ngoại tình" để diễn tả sự "ám ảnh" của vợ với nam thần tượng. Tuy nhiên, đây chỉ là một cách diễn đạt dí dỏm để kể về sự hâm mộ cuồng nhiệt của vợ anh dành cho nam diễn viên.

"Vợ tôi đang ngoại tình. Người kia là 1 chàng trai nhỏ tuổi hơn, đẹp trai, cao ráo và hát hay”. Và chàng trai xuất hiện trong “lời tố cáo” của khán giả nam không ai khác chính là Byeon Woo Seok.

Anh kể lại việc vợ đã thay ảnh gia đình và ảnh nền điện thoại bằng hình của Byeon Woo Seok, cũng như nỗ lực sở hữu vật phẩm liên quan đến nam diễn viên. Câu chuyện này đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và nhận được nhiều phản hồi hài hước từ cư dân mạng.

Cũng trong chương trình, khán giả nam tiếp tục tiết lộ về mức chi tiêu đáng kể của vợ mình cho các hoạt động hâm mộ Byeon Woo Seok. Anh ước tính số tiền này tương đương giá trị một chiếc xe ô tô tầm trung.

Byeon Woo Seok, sinh năm 1991, là một nghệ sĩ đa năng của làng giải trí Hàn Quốc. Khởi nghiệp với vai trò người mẫu vào năm 2010, anh sở hữu chiều cao ấn tượng gần 1,9m cùng ngoại hình thu hút.

Sau đó, anh lấn sân sang diễn xuất và ca hát, tham gia nhiều dự án như Dear My Friends, Tiên nữ cử tạ Kim Bok Joo, Ký sự thanh xuân, Chào mừng bạn đến Waikiki 2... Tuy nhiên, vai diễn trong bộ phim Cõng anh mà chạy (Lovely Runner) mới thực sự đưa tên tuổi anh đến gần hơn với công chúng. Trước thành công này, Byeon Woo Seok từng chia sẻ về những khó khăn trong giai đoạn đầu sự nghiệp diễn xuất.