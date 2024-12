Sao Hàn 13/12: Tài tử có cát-xê cao nhất Hàn Quốc vướng lùm xùm tình ái

(VTC News) -

Những tin tức đáng chú ý về sao Hàn ngày 13/12.

Rộ tin Kim Soo Hyun cặp kè mỹ nhân Kpop, xin số gái lạ ở concert

Mới đây, có tin đồn bất ngờ lan truyền trên Weibo khi một cô gái Trung Quốc chia sẻ câu chuyện gặp gỡ Kim Soo Hyun tại lễ hội âm nhạc EDM hồi tháng 6. Theo đó, cô nàng đã tình cờ gặp nam diễn viên nổi tiếng tại khu vực VIP và được chính anh xin số điện thoại. Điều đặc biệt là Kim Soo Hyun và quản lý của anh đã chủ động tạo tài khoản WeChat để kết nối với cô gái này. Cùng đi với Kim Soo Hyun trong sự kiện này còn có một nữ thần tượng.

Tin đồn này nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng Trung Quốc. Cư dân mạng xứ Trung đã nổ ra cuộc tranh cãi sôi nổi về tính xác thực của thông tin này.

Tin đồn Kim Soo Hyun cặp kè mỹ nhân Kpop, xin số gái lạ ở concert gây xôn xao.

Tháng 6 vừa qua, Kim Soo Hyun có tham dự lễ hội âm nhạc Ultra Music Festival Korea. Anh được bắt gặp đi cùng nữ thần tượng Lim Nayoung. Hình ảnh cả hai thân thiết trò chuyện, đặc biệt là khoảnh khắc nam diễn viên cúi đầu thì thầm vào tai Lim Nayoung, đã nhanh chóng thu hút sự chú ý và dấy lên nghi vấn hẹn hò giữa hai ngôi sao.

Công ty quản lý của tài tử nhanh chóng lên tiếng phủ nhận tin đồn hẹn hò giữa cả hai: "Đó là tin đồn hoàn toàn vô căn cứ". Tuy nhiên, phía công ty chưa có phản hồi về tin đồn nam tài tử xin số gái lạ.

Sau thành công của Queen Of Tears, Kim Soo Hyun tiếp tục khẳng định vị thế ngôi sao hàng đầu khi xác nhận tham gia dự án phim mới Knock Off. Anh hiện đang là tài tử có cát xê cao nhất Hàn Quốc, lên đến khoảng 500 triệu won (8,8 tỷ đồng)/tập.

Nam chính loạt phim ''Penthouse'' sắp cưới

Diễn viên Uhm Ki Joon, người đóng vai dượng Tae trong loạt phim đình đám Penthouse (Cuộc chiến thượng lưu), sẽ làm đám cưới riêng tư ở Seoul,

Theo công ty quản lý, Uhm Ki Joon sẽ kết hôn với bạn gái không phải người nổi tiếng vào ngày 22/12. Đám cưới được tổ chức riêng tư tại một khách sạn ở Seoul, với sự tham dự của gia đình và họ hàng.

Diễn viên Uhm Ki Joon sẽ kết hôn vào ngày 22/12.

Trước đó, Uhm Ki Joon đã đích thân thông báo tin tức về cuộc hôn nhân tới fan thông qua trang Instagram cá nhân. Anh viết: "Tôi từng nghĩ mình sẽ không thể gặp được một người có thể bên mình suốt cuộc đời. Và rồi tôi sẽ gặp được một người có trái tim ấm áp và ân cần. Tôi dự định kết hôn với người đó và bắt đầu một cuộc sống mới bên nhau".

Uhm Ki Joon ra mắt từ năm 1995 với vở kịch Richard 3. Từ sân khấu kịch, anh chuyển mình thành công sang lĩnh vực phim ảnh với loạt tác phẩm đa dạng như Bị cáo, Ba chị em, Mặt nạ công tố, Đôi tai ngoại cảm...

Tuy nhiên, phải đến khi hóa thân vào nhân vật "Dượng Tae" Joo Dan Tae trong Penthouse, anh mới thực sự bùng nổ và trở thành một trong những cái tên được săn đón nhất của màn ảnh Hàn. Vai diễn phản diện này đã giúp Uhm Ki Joon ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả và mở ra một chương mới trong sự nghiệp của anh.

Gong Yoo sở hữu khối tài sản khủng

Gong Yoo là một trong những diễn viên hàng đầu Hàn Quốc. Anh góp mặt trong một loạt các bộ phim và chương trình truyền hình ăn khách như Coffee Prince (2007), Silenced (2011), The Age of Shadows (2016), Goblin (2016), The Silent Sea (2021), Squid Game mùa 1 (2021),...

Là gương mặt được săn đón, dễ hiểu khi Gong Yoo sở hữu khối tài sản khủng sau sau hơn 20 năm theo đuổi nghệ thuật. Theo hãng truyền thông Kdramastars, Gong Yoo có khối tài sản ròng là 7 triệu USD vào năm 2021. Đến năm 2023, giá trị tài sản ròng của nam diễn viên đã tăng lên khoảng 14 triệu USD. Phần lớn thu nhập của anh đến từ việc tham gia các bộ phim và chương trình truyền hình.

Gong Yoo sở hữu khối tài sản khủng, hơn 14 triệu USD.

Ngoài thu nhập từ các bộ phim và chương trình truyền hình, Gong Yoo còn thu về một khoản kha khá từ các hợp đồng quảng cáo và làm đại sứ thương hiệu. Trong nhiều năm qua, anh đã trở thành gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu toàn cầu và nội địa như Louis Vuitton, Tom Ford Beauty, Chanel, New Balance, Lotus, SK Enmove, Denps, Kanu, Terra, Discovery Expedition và Fresh.

Gong Yoo cũng có nguồn doanh thu với các hoạt động trên mạng xã hội. Với hơn 4,4 triệu người theo dõi trên Instagram, anh kiếm được khoảng 10.000 - 100.000 USD cho mỗi bài đăng quảng cáo trên nền tảng mạng xã hội này.

Không chỉ thành công trong sự nghiệp diễn xuất và các hợp đồng quảng cáo, Gong Yoo còn là một nhà đầu tư bất động sản. Nam diễn viên sở hữu một căn hộ cao cấp trị giá 8 triệu USD tại khu Afer Hangang, Yongsan, Seoul, nơi quy tụ nhiều ngôi sao hàng đầu. Bên cạnh đó, Gong Yoo còn sở hữu một ngôi nhà nghỉ dưỡng sang trọng và một bộ sưu tập xe hơi ấn tượng, bao gồm Porsche 911, Mercedes-Benz S-Class và Kia Cadenza. Chính những hoạt động này đã góp phần đáng kể vào việc gia tăng tài sản của nam diễn viên.