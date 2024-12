Sao Hàn 14/12: Jang Nara từng bị thủng ruột, nữ MC thời tiết qua đời tuổi 28

(VTC News) -

Những tin tức đáng chú ý về sao Hàn ngày 14/12.

Jang Nara tiết lộ từng bị loét dạ dày, thủng ruột

Trong buổi trò chuyện cùng Chae Jung Ah, Jang Nara đã có những chia sẻ chân thành về cuộc sống và sự nghiệp của mình. Đặc biệt, nữ diễn viên đã khiến nhiều người xúc động khi kể về căn bệnh mà cô từng phải đối mặt trong giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp.

Do làm việc quá sức, sức khỏe của nữ diễn viên đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cô cho biết: "Lúc đó, sức khỏe của tôi rất tệ, chỉ số gan không bình thường. Tôi đã sống trong tình trạng bị loét dạ dày và thủng ruột, cơ thể bị tổn hại nặng nề".

Jang Nara tiết lộ từng bị loét dạ dày, thủng ruột.

Ngoài ra, cô cũng chia sẻ mình từng tăng 7kg 1 tuần khi vào trung học, cô chỉ nặng 48kg, nhưng chỉ trong 1 tuần, vòng eo của cô đã căng chật đến mức "khóa móc bung ra". Mỹ nhân sinh năm 1981 tiết lộ rằng cân nặng của mình đã tăng lên 55kg trong thời gian ngắn.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ những món ăn vặt hấp dẫn quanh trường học. Jang Nara nói: "Gần trường có một tiệm bánh bán những chiếc bánh quy socola to bằng cả khuôn mặt. Họ nướng vào buổi sáng và bán khi còn nóng".

Jang Nara đã khiến mọi người bật cười khi kể về thói quen ăn uống của mình thời đi học. Cô chia sẻ: “Trước khi vào lớp, tôi đã ăn hết sạch đồ ăn vặt trong căng tin, kể cả chiếc bánh quy khổng lồ đó. Bữa trưa thì tôi thường ăn cơm hộp và các món ăn đường phố". Thậm chí, khi tan học, Jang Nara lại bị cám dỗ bởi những chiếc hotdog bên ngoài cổng trường. Những món ăn thời trung học này để lại những kỷ niệm khó quên về thời học sinh của nữ diễn viên.

Sao nữ 28 tuổi đột ngột qua đời, nguyên nhân gây sốc

Ngày 13/12, một quan chức của đài MBC thông báo nữ MC thời tiết nổi tiếng Oh Yoan Na đã qua đời ở tuổi 28. Cô mất vào tháng 9 năm nay. Gia đình Oh Yoan Na đã lặng lẽ tổ chức hậu sự, đưa tiễn người quá cố về nơi an nghỉ cuối cùng.

Mẹ của Oh Yoan Na đã xác nhận thông tin con gái qua đời và chia sẻ thêm về những ngày tháng cuối đời đầy đau khổ của cô. Bà cho biết, nguyên nhân dẫn đến cái chết của nữ MC trẻ là do nhiễm virus ở dây thần kinh răng, gây ra tình trạng ngưng tim đột ngột. Ngoài ra, chấn thương ở xương mặt sau tai nạn cũng khiến cô phải chịu đựng những cơn đau đớn trong thời gian dài trước khi qua đời.

Nữ MC Oh Yoan Na đột ngột qua đời ở tuổi 28.

Mẹ Oh Yoan Na cho biết con gái bà ra đi khi ở nhà 1 mình. "Yoan Na đã mất rồi, con bé đã lên thiên đường. Gia đình chúng tôi đã lo liệu xong mọi chuyện, mong mọi người đừng bán tán thêm gì nữa", mẹ Oh Yoan Na nói.

Thời điểm đó, người đẹp buồn bã thông báo dừng dừng đảm nhận vai trò MC vì bị chấn thương nghiêm trọng. Sau chia sẻ này, Oh Yoan Na cũng biến mất trên mọi nền tảng MXH.

Oh Yoan Na sinh năm 1996 và tốt nghiệp khoa Viết sáng tạo tại Học viện Nghệ thuật Seoul. Cô bắt đầu sự nghiệp giải trí vào năm 2017 sau khi giành giải thưởng Hermoso Beauty Award tại cuộc thi của YG Entertainment. Năm 2019, cô lọt vào top 5 cuộc thi Hoa hậu Truyền thống Hàn Quốc.

Tuy nhiên, thay vì theo đuổi con đường ca hát hay diễn xuất, Oh Yoan Na lại chọn trở thành phát thanh viên của đài MBC và nhanh chóng khẳng định vị thế là một trong những MC thời tiết được yêu thích nhất.

Jung Woo Sung phủ nhận ''bắt cá hai tay''

Ngày 13/12 chương trình Free Doctor của tvN đã đào sâu vào tranh cãi xung quanh Jung Woo Sung và Moon Ga Bi, và làm rõ những tin đồn về mối quan hệ của họ.

Phóng viên Ahn Jin Yong bình luận, “Tình hình cho thấy không có thỏa thuận trước giữa hai bên. Xem xét sự nghiệp 30 năm của Jung Woo Sung, có lẽ anh hiểu được tác động của tin tức như vậy. Tuy nhiên, thông báo về việc sinh con của Moon Ga Bi lại gây bất ngờ, với các báo cáo chỉ xuất hiện hai ngày sau đó. Người ta tin rằng Moon Ga Bi đã tiết lộ tin tức mà không tham khảo ý kiến ​​của Jung Woo Sung".

Jung Woo Sung, người thường giải quyết vấn đề một cách cá nhân, đã đưa ra tuyên bố của mình thông qua công ty đại diện lần này. Xung đột chính có vẻ là về việc xác định mối quan hệ của họ. Cả hai đều đồng ý có con và cùng nuôi dạy con, nhưng cuộc điều tra cho thấy họ chưa bao giờ có quan hệ lãng mạn.

"Họ không hẹn hò hoặc yêu nhau, điều này giải thích cho lập trường của Jung Woo Sung đối với hôn nhân. Sự bất đồng dường như bắt nguồn từ quan điểm khác nhau về việc công khai mối quan hệ của họ", Ahn nói thêm.

Các phóng viên cho biết Jung Woo Sung "không bắt cá hai tay".

Nhà báo Kim Ji Hyun cung cấp thêm bối cảnh: “Bất kể chi tiết cụ thể như thế nào, hôn nhân không thể bị ép buộc. Trách nhiệm của Jung Woo Sung nằm ở việc nuôi dạy con cái, không phải hôn nhân. Việc áp đặt những phán đoán đạo đức vào những vấn đề cá nhân như vậy là vượt quá giới hạn. Điều quan trọng hiện nay là đảm bảo rằng đứa trẻ được nuôi dạy một cách có trách nhiệm. Điều quan trọng nữa là khi Jung Woo Sung gặp Moon Ga Bi, anh ấy đang độc thân”.

Phóng viên Choi Jung Ah bình luận thêm: "Đã có một làn sóng thông tin sai lệch. Ví dụ, tuyên bố rằng một người phụ nữ sinh năm 1998 hẹn hò Jung Woo Sung. Một số người chỉ trích Jung Woo Sung vì bị cáo buộc "bắt cá hai tay". Theo các nguồn tin, Jung Woo Sung gặp gỡ Moon Ga Bi trong một thời gian ngắn khi chia tay bạn gái lâu năm".

Hiện tại nam diễn viên đã tái hợp với bạn gái và người này rất sốc về thông tin đang được lan truyền. Bạn gái lâu năm của Jung Woo Sung đã biết về mối quan hệ của nam tài tử với Moon Ga Bi một thời gian dài. "Thay vì cảm thấy bị phản bội, cô ấy quan tâm nhiều hơn đến mối quan hệ của họ trong tương lai”, phóng viên Choi giải thích.

Những đồn đoán liên tục về Jung Woo Sung và Moon Ga Bi tiếp tục thu hút sự chú ý của công chúng khi tâm điểm chuyển sang cách nam diễn viên sẽ có trách nhiệm thế nào và giải quyết tranh cãi ra sao.