'Săn’ tour ưu đãi Tết Bính Ngọ 2026 ngay tại hội chợ

(VTC News) -

Nhiều khách hàng cho biết, họ đã lên kế hoạch từ trước, thậm chí đi từ sớm để không bỏ lỡ những ưu đãi mà các hãng lữ hành tung ra tại Hội chợ mùa Thu.

Doanh nghiệp tung ưu đãi “khủng”

Là một trong những đơn vị lữ hành tiêu biểu được lựa chọn tham gia Hội chợ mùa Thu, gian hàng của Công ty Flamingo Redtours luôn là tâm điểm của khu vực du lịch nhờ loạt chương trình ưu đãi quy mô và cách tổ chức hấp dẫn. Gian hàng thu hút đông đảo du khách với thiết kế hiện đại, gam màu tươi sáng, cùng đội ngũ nhân viên tư vấn chuyên nghiệp.

Bà Vũ Bích Huệ, Trưởng phòng Marketing Công ty Flamingo Redtours cho biết, trong khuôn khổ hội chợ, Flamingo Redtours không chỉ giới thiệu xu hướng du lịch hot nhất mùa thu đông 2025 mà còn mang đến nhiều ưu đãi đặc biệt.

Đó là miễn phí hỗ trợ tư vấn và hoàn thiện thủ tục visa nhập cảnh châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc; miễn phí tư vấn và xây dựng ý tưởng tổ chức sự kiện bởi các chuyên gia giàu kinh nghiệm.

Công ty cũng giảm tới 30% các kỳ nghỉ trong hệ sinh thái Flamingo bao gồm: Flamingo Đại Lải Resort, Flamingo Cát Bà Resort, Flamingo Ibiza Hải Tiến, Flamingo Heritage Onsen & Resort.

Tặng 10.000 voucher du lịch trị giá từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng và mua tour nhận ngay quà tặng từ Tổng cục Du lịch các nước như Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản...

Các gian hàng du lịch trở thành “điểm nóng” tại Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất - 2025.

Không dừng lại ở đó, Flamingo Redtours còn tạo điểm nhấn bằng hàng loạt hoạt động bên lề như check-in nhận quà, đố vui có thưởng, mini game tương tác trực tuyến, khiến khu vực gian hàng lúc nào cũng tấp nập người ra vào.

Tương tự, gian hàng của doanh nghiệp lữ hành Vietravel Hà Nội cũng là “điểm nóng” săn tour ưu đãi của Hội chợ mùa Thu năm nay. Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập, Vietravel triển khai chương trình “30 năm đồng hành - Vững bước cùng du khách Việt” như một lời tri ân gửi tới cộng đồng khách hàng thân thiết đã đồng hành cùng thương hiệu trong suốt ba thập kỷ.

Nổi bật trong đó là 1.000 e-voucher giảm giá trực tuyến, trực tiếp trị giá lên đến 1 triệu đồng dành cho khách hàng đăng ký tour trong thời gian diễn ra hội chợ.

Các e-voucher được áp dụng cho toàn bộ sản phẩm tour trong và ngoài nước, bao gồm các hành trình mùa thu đông, lễ Noel, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2026.

Gian hàng du lịch địa phương thu hút sự quan tâm của khách tham quan.

Cùng với hoạt động ưu đãi, Vietravel Hà Nội cũng giới thiệu bộ sản phẩm du lịch trong nước giá tốt theo tiêu chí “Trọn gói - Tiện lợi - Chất lượng - Giá tốt nhất”. Tất cả tour đều được thiết kế trọn gói, không phát sinh chi phí, bao gồm: vé máy bay, khách sạn, bữa ăn, vé tham quan và hướng dẫn viên chuyên nghiệp đồng hành xuyên suốt hành trình.

Một số sản phẩm nổi bật gồm combo Phú Quốc trải nghiệm hàng không Sun Phuquoc, tặng vé cáp treo Hòn Thơm giá chỉ từ 5,29 triệu đồng; combo FLC Quy Nhơn từ 3,99 triệu đồng; chùm tour miền Bắc từ 1,99 triệu đồng; miền Trung từ 6,49 triệu đồng; và tour xuyên Việt từ 6,49 triệu đồng.

Không kém phần hấp dẫn là gian hàng của Công ty TNHH Du lịch Quốc tế Tràng An (Tràng An Travel).

Ông Nguyễn Văn Thanh, Phó Tổng Giám đốc công ty cho biết, doanh nghiệp mang tới hội chợ nhiều tour ưu đãi dành cho du khách, bao gồm cả tuyến nội địa như đảo Ngọc Phú Quốc, Buôn Ma Thuột, Đà Nẵng, miền Tây, Hạ Long, Sapa, Ninh Bình; và các tuyến quốc tế như châu Âu 10 - 11 ngày, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Thái Lan, Singapore, Malaysia. Bên cạnh đó, công ty còn cung cấp các dịch vụ voucher combo, nghỉ dưỡng cho khách lẻ tại các resort, khách sạn 4 - 5 sao ở Đà Nẵng, Phú Quốc.

Theo quan sát, dòng người thường xuyên tấp nập tại các khu trưng bày, những tấm vé tour được bán ra liên tục, những tiếng reo vui khi săn được ưu đãi mong muốn vang lên khắp nơi, biến Hội chợ mùa Thu 2025 thành nơi lý tưởng để người dân săn tour du lịch dịp cuối năm.

Giới thiệu các sản phẩm ưu đãi tới du khách.

Cơ hội quảng bá du lịch Việt

Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất - năm 2025 được tổ chức với quy mô lớn nhất (hơn 3.000 gian hàng), tại trung tâm lớn nhất, hiện đại nhất (diện tích khoảng 130.000 m2) và thành phần, số lượng tham gia lớn nhất (tất cả 34 tỉnh thành, các bộ, ngành, cơ quan liên quan, các tập đoàn, tổng công ty và các doanh nghiệp tư nhân, các doanh nghiệp trong và ngoài nước tham dự).

Theo ông Nguyễn Văn Thanh, hội chợ du lịch không chỉ giúp doanh nghiệp kết nối với khách hàng, quảng bá sản phẩm, mà còn góp phần thúc đẩy xúc tiến thương mại, giúp bạn bè quốc tế tiếp cận doanh nghiệp Việt Nam.

Người dân săn tour tại gian hàng Flamingo Redtours.

“Đến với hội chợ, chúng tôi mong muốn mang đến khách hàng những sản phẩm du lịch trong và ngoài nước với giá tốt, hành trình hợp lý, phù hợp với chi phí của khách hàng, đồng thời đồng hành cùng sự kêu gọi của Chính phủ trong việc đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn,” ông Thanh nói.

Ông Nguyễn Công Hoan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Flamingo Redtours nhấn mạnh, với quy mô hơn 130.000 m² và sự góp mặt của trên 3.000 gian hàng đến từ hàng trăm doanh nghiệp, địa phương trên cả nước, Hội chợ Du lịch mùa Thu 2025 được đánh giá là một trong những sự kiện văn hóa - thương mại - du lịch có quy mô và sức lan tỏa lớn nhất từ trước đến nay.

"Sự kiện không chỉ là cầu nối giao thương, tạo cơ hội để các doanh nghiệp trong và ngoài ngành trao đổi, hợp tác, mở rộng thị trường mà còn là dịp để giới thiệu các xu hướng du lịch mới, sản phẩm đặc sắc và chương trình kích cầu hấp dẫn đến đông đảo du khách”, ông Hoan chia sẻ.