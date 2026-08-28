Săn deal 2/9: 6 ngày tổng lực xả kho điện máy không lợi nhuận tại MediaMart

(VTC News) -

Chương trình mang đến cơ hội mua sắm tiết kiệm chưa từng có với hàng ngàn sản phẩm tivi, tủ lạnh, máy giặt, điều hòa, gia dụng và thiết bị công nghệ giảm sốc tới 50%, cùng vô vàn đặc quyền quà tặng hấp dẫn.

Chương trình khuyến mại được diễn ra xuyên suốt trong 6 ngày cao điểm từ 28/8 đến hết 02/9/2026 và các ưu đãi trợ giá sẽ tiếp tục được duy trì đến ngày 26/9/2026 trên toàn bộ hệ thống MediaMart.

Đi cùng mức giảm giá sâu kịch sàn, khách hàng khi mua sắm còn được tận hưởng hàng loạt quyền lợi đặc biệt bao gồm mua thêm giảm thêm trực tiếp đến 10%, nhận ngay quà tặng giá trị lên tới 2 triệu đồng và trợ giá đổi cũ lấy mới lên đến 2 triệu đồng.

Bên cạnh đó, MediaMart hỗ trợ khách hàng tối đa về mặt tài chính với chính sách trả góp lãi suất 0%, miễn phí dịch vụ vận chuyển và lắp đặt nhanh chóng trong vòng 4 giờ, đồng thời cam kết bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 90 ngày.

Chương trình ‘Xả hàng hè không lợi nhuận - Đại lễ 2/9 - 6 ngày tổng lực giảm giá’ tại MediaMart.

Đón Đại lễ 2/9 - lên đời Smart Tivi màn hình lớn, bão sale chạm đáy 50%

Kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 là khoảng thời gian lý tưởng để cả gia đình sum vầy bên màn ảnh nhỏ, cùng thưởng thức những chương trình nghệ thuật đặc sắc, các trận cầu thể thao đỉnh cao.

Đáp ứng nhu cầu nâng cấp không gian giải trí của người tiêu dùng, MediaMart tung bão sale cực sốc cho hàng loạt Smart Tivi, OLED Tivi, QLED Tivi, Tivi bog size… kích thước đa dạng từ các thương hiệu hàng đầu như Sony, Samsung, LG, Coex, TCL...

Tâm điểm nổi bật trong chương trình là các sản phẩm: Android Tivi 4K 55 inch Coex 55UT7002X giảm kịch sàn 50% chỉ còn 6,99 triệu đồng, mang tới hình ảnh chuẩn 4K HDR sắc nét và âm thanh Dolby Digital sống động.

Bên cạnh đó, mẫu Google Tivi 4K 65 inch Coex 65UT7002XG giảm sâu 42% với mức giá sau trừ khuyến mại chỉ còn 9,99 triệu đồng kèm quà tặng quạt cây có điều khiển từ xa cao cấp trị giá 1,89 triệu đồng.

Loạt Smart Tivi 4K màn hình lớn giảm giá cực sốc mừng Đại lễ 2/9 tại MediaMart.

Máy giặt, Tủ lạnh Inverter: Deal ngon giá hời đồng loạt giảm sâu đến 47%

Nhằm giúp các gia đình lưu trữ thực phẩm tốt hơn, giúp các bữa tiệc sum họp gia đình luôn đủ đầy nguyên liệu tươi ngon và công việc giặt giũ trong kỳ nghỉ lễ trở nên thảnh thơi hơn, MediaMart giảm giá kịch sàn cho hàng loạt dòng tủ lạnh, từ dung tích vừa đến dung tích lớn và máy giặt thông minh cả cửa trước và cửa trên.

Dẫn đầu danh sách ưu đãi là Tủ lạnh 4 cửa Inverter Coex 362 lít RM-4007MIS giảm tới 47% chỉ còn 9,99 triệu đồng, ghi điểm với công nghệ làm lạnh đa chiều không cần rã đông giúp thực phẩm giữ trọn dưỡng chất.

Tủ lạnh đa năng và máy giặt Inverter cao cấp ưu đãi sâu trong 6 ngày tổng lực giảm giá.

Với máy giặt, mẫu Máy giặt sấy AI DD Inverter LG 9.0kg giặt và 5.0kg sấy FB1209D5M giúp khách hàng tiết kiệm trực tiếp 5,5 triệu đồng với giá ban đầu chỉ còn 11,49 triệu đồng; Máy giặt lồng đứng Coex 12.5kg TW-12CW1417IGB cũng được trợ giá chỉ còn 4,99 triệu đồng kèm quà tặng vợt muỗi Coex tiện dụng; Máy giặt lồng ngang Inverter Coex 9.5kg FW-95CW1409ISG-11 giảm 44% còn 4,99 triệu đồng…

Đợt giảm giá này cũng là cơ hội vàng để người tiêu dùng mua sắm điều hòa giá tốt khi MediaMart bước vào chiến dịch xả hàng hè không lợi nhuận cho các dòng điều hòa Inverter tiết kiệm điện nhập khẩu chính hãng.

Đáng chú ý nhất là Điều hòa Coex 1 chiều Inverter 9.000BTU CA-09IN35 nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan giảm kỷ lục 49%, tiết kiệm 4,4 triệu đồng với mức giá chỉ còn 4,49 triệu đồng, hỗ trợ trả góp 0% và miễn phí hoàn toàn giao hàng;

Sắm gia dụng tiện ích: Trợ giá kỷ lục chạm đáy đến 57%

Các thiết bị gia dụng nhà bếp thông minh và thiết bị làm mát gia đình cũng được MediaMart áp dụng mức giảm sâu kỷ lục, trở thành món quà thiết thực nâng niu tổ ấm trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh.

Sản phẩm ghi nhận mức giảm mạnh nhất là Nồi chiên không dầu Kangaroo 6 lít KG6AF2A công suất 1400W với công nghệ nướng đối lưu hiện đại giảm sốc tới 57% chỉ còn 990.000 đồng so với giá niêm yết 2,29 triệu đồng; Lò vi sóng Roler 20 lít RM-3133B có khả năng hâm nóng và rã đông siêu tốc giảm sâu 56% chỉ còn 1,09 triệu đồng.

Nhằm giải nhiệt hiệu quả cho không gian mở từ 35 đến 50m², dòng Quạt điều hòa Coex CA-7129 bình chứa lớn 40 lít giảm nửa giá 50% chỉ còn 1,79 triệu đồng. Khách hàng còn có thể lựa chọn thêm Nồi cơm điện Cuckoo 1.8 lít CR-1021 nhập khẩu Hàn Quốc giảm 49% còn 1,399 triệu đồng kèm phiếu mua hàng 100.000 đồng, hoặc sắm Máy xay đa năng 3 cối Philips HR2041/50 công nghệ ProBlend giảm 37% chỉ còn 790.000 đồng…

Loạt sản phẩm gia dụng nhà bếp và làm mát trợ giá kỷ lục dịp Quốc khánh.

Cao điểm tựu trường Back to School: Laptop và Smartphone giá bùng nổ

Hòa cùng niềm vui đón mừng Đại lễ và chuẩn bị bước vào năm học mới, MediaMart triển khai chương trình cao điểm tựu trường với hàng loạt mẫu laptop hiệu năng mạnh mẽ giảm sâu đến 30%.

Tất cả học sinh, sinh viên và giáo viên khi mua sắm laptop đều nhận được gói quà tặng nhân đôi gồm balo hoặc túi đựng máy cùng chuột không dây trị giá đến 600.000 đồng, được giảm thêm trực tiếp đến 1 triệu đồng và hỗ trợ đổi điểm thi nhận voucher mua hàng lên tới 2 triệu đồng.

Nổi bật trên kệ hàng công nghệ là chiếc Macbook Neo A18 Pro 13 inch phiên bản RAM 8GB và SSD 256GB giảm 26% còn 18,45 triệu đồng đi kèm dịch vụ miễn phí cài đặt phần mềm và giao hàng tận nơi; Laptop MSI Modern 15 F1MG-1225VN trang bị chip Intel Core 5 120U, RAM 16GB và SSD 512GB giảm 24% còn 18,89 triệu đồng với chế độ bảo hành chính hãng 2 năm và tặng kèm túi Sleeve Bag MSI.

Ưu đãi tựu trường lớn nhất năm dành cho học sinh, sinh viên tại MediaMart.

Bên cạnh đó, các dòng điện thoại thông minh cũng ghi nhận mức giá cực mềm như Samsung Galaxy A17 4G bộ nhớ 8GB/128GB giảm 1,2 triệu đồng còn 4,89 triệu đồng tặng kèm voucher 100.000 đồng và ưu đãi mua củ sạc 299.000 đồng, hay Xiaomi Redmi Note 15C pin khủng 6000mAh và sạc nhanh 33W giảm còn 4,39 triệu đồng kèm nhiều quà tặng hấp dẫn…

Cam kết giá tốt, dịch vụ tận tâm, bảo hành chính hãng

Không chỉ đem đến mức giá chạm đáy mừng Tết Độc lập 2/9, Hệ thống Siêu thị Điện máy MediaMart còn luôn nỗ lực hoàn thiện dịch vụ chăm sóc khách hàng. Toàn bộ sản phẩm được phân phối đều cam kết 100% chính hãng với chính sách bảo hành uy tín, giao hàng và lắp đặt thần tốc trong 4 giờ, hỗ trợ trả góp 0% lãi suất cùng đặc quyền 1 đổi 1 lên tới 90 ngày.

Chương trình “Xả hàng hè không lợi nhuận - Đại lễ 2/9 - 6 ngày tổng lực giảm giá” đang diễn ra sôi động trên toàn bộ hệ thống hơn 380 siêu thị MediaMart toàn quốc, hứa hẹn mang đến cho khách hàng cơ hội mua sắm hàng điện máy giá rẻ cùng ngập tràn ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ này.

Quý khách hàng có thể ghé trực tiếp siêu thị gần nhất để trải nghiệm mua sắm, hoặc thuận tiện đặt hàng trực tuyến qua website https://mediamart.vn/ cũng như liên hệ hotline tổng đài 1900 6788 để được phục vụ chu đáo nhất.