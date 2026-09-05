Saigon Co.op tặng quà mừng ngày tựu trường, đón Trung thu trên toàn quốc

(VTC News) -

Đặc biệt, ngày 5/9/2026, Saigon Co.op tiếp tục hoạt động tặng quà dành cho 50 học sinh, sinh viên và các em nhỏ đi cùng người thân là khách hàng thành viên khi mua sắm với hóa đơn bất kỳ tại hệ thống sẽ nhận được 1 lốc sữa tươi tiệt trùng Dutch Lady hoặc 2 chai trà ô long Tea Plus.

Đây là hoạt động nhằm tạo thêm niềm vui cho khách hàng trong dịp tựu trường, đồng thời thể hiện sự đồng hành của Saigon Co.op với các gia đình trong những thời điểm quan trọng của năm học.

Không khí mua sắm nhộn nhịp trên toàn hệ thống của tuần 3 chương trình 30 năm Tự hào siêu thị Việt.

Hành trang đến trường đa dạng, ưu đãi thiết thực

Để đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng cao vào mùa tựu trường, Saigon Co.op đã chuẩn bị nguồn hàng phong phú, từ tập vở, dụng cụ học tập, balo, hộp bút, bình nước, đồng phục đến các sản phẩm dinh dưỡng và thực phẩm tiện lợi.

Hàng nghìn sản phẩm được đưa vào các chương trình khuyến mãi với mức giảm đến 50%, giúp phụ huynh chủ động chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cho con em với chi phí hợp lý. Các sản phẩm dinh dưỡng và thực phẩm học đường đến từ nhiều thương hiệu quen thuộc như Dutch Lady, Vinamilk…, được bố trí đa dạng tại các điểm bán, đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm khách hàng và độ tuổi.

Bên cạnh nhóm hàng tựu trường, Saigon Co.op cũng đẩy mạnh các sản phẩm thực phẩm tiện lợi, Ready to eat, phù hợp với nhịp sống bận rộn của các gia đình trong những ngày học sinh trở lại trường.

Phụ huynh tranh thủ chọn mua các sản phẩm sữa chuẩn bị cho mùa tựu trường.

Nhóm sản phẩm chế biến sẵn và thực phẩm tiện lợi nhận được sự quan tâm ngày càng cao từ phụ huynh bởi ưu điểm nhanh gọn, dễ sử dụng, góp phần tiết kiệm thời gian chuẩn bị bữa ăn, đặc biệt đối với những gia đình có con em phải đến trường từ sớm.

Song song với chương trình tựu trường, Saigon Co.op triển khai nhiều hoạt động khuyến mãi theo từng nhóm sản phẩm và từng thời điểm, tạo thêm cơ hội mua sắm tiết kiệm cho khách hàng. Đặc biệt, khách hàng thành viên mua sản phẩm thuộc chuyên trang với hóa đơn từ 400.000 đồng được tặng voucher hoàn tiền 5%, tối đa 30.000 đồng/hóa đơn, sử dụng cho lần mua sắm tiếp theo đến ngày 9/9/2026.

Khuyến mãi mạnh các sản phẩm Trung thu 2026

Sau mùa tựu trường, thị trường nhanh chóng bước vào cao điểm mua sắm Trung thu 2026. Nguồn hàng Trung thu tại Saigon Co.op được chuẩn bị phong phú, đa dạng về chủng loại và phân khúc giá, từ bánh Trung thu truyền thống đến các dòng bánh cao cấp, hộp quà biếu, đáp ứng nhu cầu thưởng thức và trao tặng của người tiêu dùng.

Bánh Trung thu giá từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng được khách hàng chọn mua nhiều.

Bên cạnh đó, hệ thống đang triển khai chính sách chiết khấu lên đến 16% đối với các đơn hàng bánh Trung thu, áp dụng cho nhiều thương hiệu như Kinh Đô, Maison, Đại Phát, Bibica cùng dòng bánh Co.op Bakery.

Trong đó, bánh Trung thu Co.op Bakery có mức giá rất hợp lý từ 159.000 đồng/hộp 4 bánh hoặc 103.900 đồng/hộp 2 bánh, mang đến thêm lựa chọn phù hợp cho nhu cầu thưởng thức và biếu tặng với ngân sách khác nhau.

Thực phẩm tươi ngon giá cả phải chăng được người tiêu dùng lựa chọn.

Bên cạnh yếu tố giá cả, người tiêu dùng hiện nay cũng ngày càng quan tâm đến nguồn gốc nguyên liệu, chất lượng sản phẩm và xu hướng bánh ít ngọt, thanh đạm. Đây cũng là những yếu tố được Saigon Co.op chú trọng trong quá trình lựa chọn và phát triển danh mục sản phẩm Trung thu, hướng đến nhu cầu tiêu dùng ngày càng đa dạng của các gia đình.

Từ tựu trường đến Trung thu, không khí mua sắm của chương trình 30 năm Tự hào siêu thị Việt đang tiếp tục sôi động với đa dạng quyền lợi dành cho khách hàng đặc biệt khách hàng thành viên, không chỉ mang đến cơ hội mua sắm tiết kiệm, chất lượng cho người tiêu dùng mà còn góp phần bình ổn thị trường, thúc đẩy tiêu dùng nội địa và đồng hành cùng các gia đình Việt.