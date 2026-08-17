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Xuất bản ngày 17/08/2026 07:06 AM
Xuất bản ngày 17/08/2026 07:06 AM

Rệu rã theo thời gian, di tích cấp quốc gia ở Quảng Ngãi 'kêu cứu'

Thanh Ba
Thanh Ba
(VTC News) -

Bị bào mòn theo dòng chảy của thời gian, đình làng An Định - Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia - bộc lộ sự xuống cấp nghiêm trọng.

Đình làng An Định (xã Phước Giang, tỉnh Quảng Ngãi) do bảy tộc họ tiền hiền gồm Trần, Nguyễn, Phạm, Huỳnh, Võ, Phan và Lê cất công xây dựng từ năm 1820. Công trình được xem như chứng nhân của vùng đất Quảng Ngãi suốt chiều dài lịch sử hàng trăm năm.

Đình làng An Định (xã Phước Giang, tỉnh Quảng Ngãi) do bảy tộc họ tiền hiền gồm Trần, Nguyễn, Phạm, Huỳnh, Võ, Phan và Lê cất công xây dựng từ năm 1820. Công trình được xem như chứng nhân của vùng đất Quảng Ngãi suốt chiều dài lịch sử hàng trăm năm.

Không chỉ là nơi thờ tự các bậc tiền hiền có công khai khẩn, lập làng, đình An Định còn từng là trung tâm sinh hoạt hành chính, văn hóa của cả vùng. Năm 2018, công trình được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia.

Không chỉ là nơi thờ tự các bậc tiền hiền có công khai khẩn, lập làng, đình An Định còn từng là trung tâm sinh hoạt hành chính, văn hóa của cả vùng. Năm 2018, công trình được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia.

Song, qua sự bào mòn của thời gian cùng thời tiết khắc nghiệt, di tích lâm vào tình cảnh xuống cấp nghiêm trọng.

Song, qua sự bào mòn của thời gian cùng thời tiết khắc nghiệt, di tích lâm vào tình cảnh xuống cấp nghiêm trọng.

Nhiều cột, kèo và cấu kiện gỗ bị mối mọt ăn sâu, mục nát. Một số câu đầu (dầm ngang chính) bằng gỗ đã ngấm nước trong thời gian dài, xuất hiện dấu hiệu hư hại, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng.

Nhiều cột, kèo và cấu kiện gỗ bị mối mọt ăn sâu, mục nát. Một số câu đầu (dầm ngang chính) bằng gỗ đã ngấm nước trong thời gian dài, xuất hiện dấu hiệu hư hại, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng.

Mái ngói bong tróc khiến mỗi mùa mưa, nước dột khắp gian đình.

Mái ngói bong tróc khiến mỗi mùa mưa, nước dột khắp gian đình.

Anh Phạm Ngọc Anh (trú thôn An Định) chia sẻ mỗi khi bước chân vào đình, bà con dân làng đều không khỏi xót xa. Đây không chỉ là nơi thờ tự mà còn là ký ức của nhiều thế hệ. Vì vậy, người dân rất mong các cấp, ngành sớm bố trí nguồn lực để trùng tu, bảo tồn và gìn giữ ngôi đình trước khi hư hỏng nặng hơn.

Anh Phạm Ngọc Anh (trú thôn An Định) chia sẻ mỗi khi bước chân vào đình, bà con dân làng đều không khỏi xót xa. Đây không chỉ là nơi thờ tự mà còn là ký ức của nhiều thế hệ. Vì vậy, người dân rất mong các cấp, ngành sớm bố trí nguồn lực để trùng tu, bảo tồn và gìn giữ ngôi đình trước khi hư hỏng nặng hơn.

Ông Nguyễn Duy Diễn - Phó Chủ tịch UBND xã Phước Giang - cho biết địa phương đã nhiều lần kiến nghị cấp trên hỗ trợ kinh phí tu bổ đình làng An Định.

Ông Nguyễn Duy Diễn - Phó Chủ tịch UBND xã Phước Giang - cho biết địa phương đã nhiều lần kiến nghị cấp trên hỗ trợ kinh phí tu bổ đình làng An Định.

“Tuy nhiên, do nguồn thu ngân sách còn hạn chế, địa phương không đủ khả năng thực hiện dự án trùng tu quy mô lớn. Chính quyền xã mong sớm được bố trí nguồn lực để kịp thời bảo tồn di tích” - ông Diễn thông tin thêm.

“Tuy nhiên, do nguồn thu ngân sách còn hạn chế, địa phương không đủ khả năng thực hiện dự án trùng tu quy mô lớn. Chính quyền xã mong sớm được bố trí nguồn lực để kịp thời bảo tồn di tích” - ông Diễn thông tin thêm.

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