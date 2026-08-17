'Nóc nhà' Quảng Ninh có gì ngoài những biển mây?
Đỉnh Cao Xiêm (xã Lục Hồn, Quảng Ninh) với hệ sinh thái rừng, văn hóa Dao và những sản vật bản địa chờ “đánh thức” để tạo nguồn sinh kế cho người dân vùng biên.
Chiêm ngưỡng đá Voi Mẹ - tảng đá nguyên khối khổng lồ ở Đắk Lắk
Nằm giữa núi rừng Đắk Lắk, đá Voi Mẹ có kích thước tương đương một quả núi, nhìn từ xa như một con voi khổng lồ nằm tựa lưng vào thiên nhiên Tây Nguyên hùng vĩ.
Cận cảnh ‘gùi sầu riêng’ lớn nhất Việt Nam vừa xác lập kỷ lục
Gùi sầu riêng cao 18 m, lấy cảm hứng từ chiếc gùi của người Ê Đê tại Lễ hội Sầu riêng Đăk Lăk 2026 vừa được xác lập Kỷ lục "mô hình gùi sầu riêng lớn nhất Việt Nam"
Vì sao người Campuchia ăn nhện đen như món ăn vặt?
Lần đầu tiên thấy món nhện đen chiên giòn tẩm gia vị ở Campuchia, nhiều du khách e ngại và khó hiểu; đằng sau lịch sử món ăn này là câu chuyện bi thương.
Giá vàng 9999 PNJ hôm nay 17/8/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Cập nhật chi tiết giá vàng 9999 tại PNJ và các thương hiệu lớn trên thị trường ngày 17/8/2026.
Rệu rã theo thời gian, di tích cấp quốc gia ở Quảng Ngãi 'kêu cứu'
Bị bào mòn theo dòng chảy của thời gian, đình làng An Định - Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia - bộc lộ sự xuống cấp nghiêm trọng.
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Ở tuổi 72, nữ diễn viên này vẫn giữ được làn da sáng mịn, vóc dáng thanh thoát và phong thái quý phái.
Chi phí xây nhà mái Nhật 2 tầng 8x10m bao nhiêu?
Nhà mái Nhật 2 tầng diện tích 8x10m được nhiều gia đình lựa chọn nhờ không gian rộng rãi, kiểu dáng hiện đại, vậy chi phí xây khoảng bao nhiêu?
HLV Tan Cheng Hoe: Malaysia có thể ghi bàn ở sân Mỹ Đình
Huấn luyện viên Tan Cheng Hoe tin Malaysia vẫn còn cơ hội ở lượt về dù thua tuyển Việt Nam 0-2 trong trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026.
'Cơn ác mộng' thiếu chip đẩy Apple vào thế gọng kìm giữa 2 siêu cường
Apple đang đứng trước bài toán khó khi căng thẳng Mỹ - Trung làm rung chuyển chuỗi cung ứng chip toàn cầu.
Thu hẹp đất sống của 'giang hồ mạng'
“Giang hồ mạng” thường nổi lên bằng hình ảnh ngông nghênh, lời nói tục tĩu, khoe tiền, quan hệ “huynh đệ”, gây gổ, thách thức hoặc nội dung lệch chuẩn để hút chú ý.
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HLV Kim Sang-sik cho rằng tuyển Việt Nam vẫn phải phân tích kỹ những thiếu sót dù thắng Malaysia 2-0 ở bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026.
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Ngày Thất tịch là dịp gắn với chuyện tình Ngưu Lang - Chức Nữ với ý nghĩa đẹp đẽ về tình yêu, lòng chung thủy và khát vọng gia đình đoàn tụ.
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Giá vàng hôm nay 17/8: Dự báo tuần mới tiếp tục tăng
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