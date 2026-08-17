Rệu rã theo thời gian, di tích cấp quốc gia ở Quảng Ngãi 'kêu cứu'

Anh Phạm Ngọc Anh (trú thôn An Định) chia sẻ mỗi khi bước chân vào đình, bà con dân làng đều không khỏi xót xa. Đây không chỉ là nơi thờ tự mà còn là ký ức của nhiều thế hệ. Vì vậy, người dân rất mong các cấp, ngành sớm bố trí nguồn lực để trùng tu, bảo tồn và gìn giữ ngôi đình trước khi hư hỏng nặng hơn.