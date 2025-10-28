Quảng Ninh khai mạc hội chợ OCOP Thu Đông với 160 gian hàng tham gia

(VTC News) -

Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Thu Đông nằm trong chuỗi sự kiện Chương trình nghệ thuật (Concert) Hạ Long 2025, diễn ra từ ngày 28/10 đến 3/11, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh.

Theo ban tổ chức, hội chợ năm nay được chia thành 4 khu vực, thu hút 160 gian hàng trưng bày các sản phẩm OCOP đặc trưng trong và ngoài tỉnh.

Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Thu Đông 2025 thu hút sự tham gia của 160 gian trong và ngoài tỉnh.

Trong đó, khu vực 1 có 70 gian hàng tiêu chuẩn trưng bày giới thiệu các sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm tiêu biểu của các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; khu vực 2 có 90 gian hàng tiêu chuẩn trưng bày giới thiệu các sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm tiêu biểu của các tỉnh, thành phố và các tổ chức kinh tế trong nước.

Khu vực 3 bố trí sân khấu khai mạc và màn hình Led trình chiếu các video giới thiệu về sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu tỉnh Quảng Ninh, giới thiệu nét truyền thống văn hóa đặc trưng của các địa phương trên địa bàn tỉnh và khu vực 4 bố trí không gian triển lãm, trưng bày thành tựu kinh tế - xã hội, trang trí khánh tiết kỷ niệm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh 30/10/2025.

Hội chợ Thu Đông tại Quảng Ninh luôn thu hút đông đảo người dân, du khách đến tham quan, mua sắm.

Hội chợ lần này được kỳ vọng không chỉ là nơi giao thương, kết nối mà còn là điểm hẹn văn hóa đặc sắc, khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm của mỗi chủ thể OCOP trong hành trình phát triển thương hiệu địa phương, thúc đẩy việc sản xuất kinh doanh, kích cầu mua sắm cuối năm và lan tỏa phong trào “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Đặc biệt, Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Thu Đông 2025 năm nay được tổ chức cùng với chương trình nghệ thuật Hạ Long Concert 2025, Liên hoan Ẩm thực Quảng Ninh, là các hoạt động thiết thực chào mừng 62 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh 30/10.

Đây không chỉ là không gian giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP, mà còn là dịp lan tỏa hình ảnh năng động, thân thiện của Quảng Ninh tới du khách và đối tác trong, ngoài nước.