Doanh nghiệp ngoại 'săn' cơ hội hợp tác tại Hội chợ mùa Thu ở Việt Nam

(VTC News) -

Bà Liz Bell, Giám đốc điều hành, Hội đồng kinh doanh ASEAN - New Zealand cho biết, mong muốn lớn nhất của đoàn khi đến Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất - 2025 là được kết nối với các doanh nghiệp Việt Nam. Tham dự hội nghị, đoàn có trên 20 doanh nghiệp đến từ New Zealand ở nhiều lĩnh vực như: thiết kế, xây dựng, công nghệ, phần mềm, nông sản (trái cây), sản phẩm hỗ trợ sức khoẻ, đầu tư và quản lý khách sạn, giáo dục, dịch vụ thương mại xuất nhập khẩu…

“Mục đích của đoàn đến đây là được kết nối với các doanh nghiệp của Việt Nam, tạo ra những cơ hội, củng cố mối quan hệ tốt hơn nữa để có thể giao thương và tạo ra nhiều giá trị cho đôi bên. Không chỉ hợp tác ở một lĩnh vực, chúng tôi mong muốn mở rộng ra nhiều lĩnh vực”, bà Liz Bell nói.

Đáp lại, ông Lê Hoàng Tài - Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) - cũng cho biết, Việt Nam mong muốn trở thành đối tác tin cậy, năng động và sáng tạo của New Zealand trong chuỗi cung ứng khu vực.

“Chúng tôi khuyến khích các nhà nhập khẩu, nhà phân phối và tập đoàn bán lẻ New Zealand khám phá thêm các nguồn cung ứng chất lượng cao từ Việt Nam”, ông Lê Hoàng Tài nêu.

Bên cạnh đó, Việt Nam khuyến khích doanh nghiệp New Zealand tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, hội chợ, B2B trực tiếp giữa hai nước do các cơ quan thuộc Bộ Công Thương như Cục Xúc tiến thương mại, Thương vụ Việt Nam tại New Zealand tổ chức.

Doanh nghiệp New Zealand trao đổi đầu tư với doanh nghiệp Việt. (Ảnh: Hoàng Dung).

Ngoài New Zealand, tham dự Hội chợ mùa Thu 2025 còn có đoàn doanh nghiệp Trung Quốc với gần 100 đơn vị, 47 gian hàng chiếm phần lớn khu trưng bày quốc tế, giới thiệu các sản phẩm đa dạng, từ công nghiệp chế tạo, công nghệ cao, vật liệu xây dựng đến hàng tiêu dùng, nông sản, thủ công mỹ nghệ.

Ông Lý Chấn Dân - Tham tán Thương mại, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam cho biết, Hội chợ mùa Thu 2025 là nền tảng xúc tiến thương mại thực chất giúp hai nước tăng cường hợp tác, đặc biệt trong bối cảnh chuỗi cung ứng khu vực đang tái định hình.

“Trung Quốc và Việt Nam là đối tác kinh tế - thương mại quan trọng hàng đầu của nhau. Năm 2024, kim ngạch thương mại song phương đã vượt mốc 260 tỷ USD và chỉ trong 9 tháng năm 2025, con số này đã đạt 214,5 tỷ USD, tăng gần 13% so với cùng kỳ năm trước”, ông Lý Chấn Dân dẫn số liệu.

Ông Lý Chấn Dân khẳng định chính các sự kiện xúc tiến thương mại tầm vóc như Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất - 2025 đã giúp doanh nghiệp hai bên tận dụng được lợi thế của thị trường gần gũi về địa lý, tương đồng về văn hóa và có tính bổ trợ cao trong sản xuất.

Hội chợ mùa Thu 2025 thu hút đông đảo khách tham quan. (Ảnh: Thành Vĩnh).

Có mặt tại hội chợ, ông Dionathan Santos - Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch điều hành Phòng Thương mại và Công nghiệp Brazil - Việt Nam khẳng định, đây không chỉ là một hội chợ đơn thuần mà còn là diễn đàn hợp tác và đối thoại kinh tế.

"Việt Nam hiện là một trong những đối tác chiến lược hàng đầu của Brazil tại châu Á, trong khi Brazil là nền kinh tế lớn nhất Nam Mỹ. Cả hai quốc gia đều đang ở giai đoạn tăng trưởng năng động, có chung tầm nhìn về phát triển bền vững và hội nhập sâu rộng. Chính vì vậy, chúng tôi xem sự kiện này là “thời điểm vàng” để mở rộng quan hệ thương mại song phương", ông Dionathan Santos nói.

Hiện tại, ở Hội chợ mùa Thu 2025 có hàng trăm gian hàng của doanh nghiệp đến từ các quốc gia như: Trung Quốc, Nhật Bản, Campuchia, Mỹ, New Zealand, Ấn Độ, Iran, Australia, Bỉ, Singapore, Lào...và các nhà mua hàng tên tuổi, quốc tế, góp phần thúc đẩy hợp tác giao thương.

Theo thống kê sơ bộ của Ban Tổ chức, chỉ sau hai ngày mở cửa, hơn 40 biên bản ghi nhớ và thỏa thuận hợp tác đã được ký kết giữa nhà sản xuất với nhà phân phối, nhà xuất khẩu với nhà nhập khẩu quốc tế.

Hội chợ mùa Thu 2025 dự kiến diễn ra từ 20/10 đến hết 4/11 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (VEC) (xã Đông Anh, Hà Nội). Đây sẽ là hội chợ đầu tiên tại Việt Nam được tổ chức với quy mô lớn nhất (khoảng 3.000 gian hàng), tại trung tâm lớn nhất, hiện đại nhất (diện tích khoảng 100.000 m²) và thành phần, số lượng tham gia lớn nhất (tất cả 34 tỉnh thành, các Bộ, ngành, cơ quan liên quan, các tập đoàn, tổng công ty và các doanh nghiệp tư nhân, các doanh nghiệp trong và ngoài nước đều được huy động tham gia). Các ngành hàng trưng bày tại hội chợ đa dạng ở nhiều lĩnh vực như: công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ, công nghiệp văn hóa, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, nông nghiệp, chế biến thực phẩm, dịch vụ, thương mại, hàng tiêu dùng…