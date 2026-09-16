Quán nhậu bị phạt vì lên Facebook mời khách ăn chim trời

(VTC News) -

Hạt Kiểm lâm khu vực trung tâm (Chi cục Kiểm lâm TP Huế) vừa phối hợp với UBND và Công an phường Vỹ Dạ kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính đối với một quán nhậu trên địa bàn vì đăng thông tin quảng cáo có bán gà nước, mỏ nhác và một số loài chim trời.

Trước đó, tài khoản Facebook của quán F.F. đăng tải hình ảnh một người cầm con chim bị làm thịt, phía dưới là nhiều con khác đặt trên mâm, kèm nội dung quảng cáo quán hôm nay có gà nước, mỏ nhác...

Lực lượng chức năng lập biên bản xử lý quán F.F. về hành vi quảng cáo kinh doanh động vật rừng không có nguồn gốc hợp pháp. (Ảnh: Thế Hải)

Từ thông tin này, lực lượng chức năng kiểm tra tại quán cũng phát hiện bảng thực đơn có giới thiệu nhiều món được chế biến từ chim như chim sẻ, mỏ nhác, gà nước, chim cu và chim vạc. Qua kiểm tra, tổ công tác lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ quán về hành vi quảng cáo để kinh doanh động vật rừng không có nguồn gốc hợp pháp.

Với hành vi này, chủ quán bị xử phạt 5,1 triệu đồng theo điểm c, khoản 4, điều 19 nghị định 146/2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp.

Cách đây ít ngày, tại khu vực đồng ruộng thôn Bàn Môn 1 (xã Lộc An, TP Huế) Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 2 phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực phía Nam TP Huế tổ chức kiểm tra hoạt động bẫy, bắt chim trời.

Lực lượng kiểm lâm đang tháo gỡ các trận địa bẫy chim trời trên đồng ruộng ở Huế

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều dụng cụ có khả năng được sử dụng để bẫy, bắt chim, gồm khoảng 800m lưới, 30 cọc tre và 1 loa phát âm thanh dụ chim. Toàn bộ số dụng cụ trên được lực lượng Kiểm lâm tháo gỡ, thu gom và tiêu hủy theo quy định, nhằm ngăn chặn nguy cơ chim trời tiếp tục bị mắc bẫy tại khu vực.

Tại khu vực đồng ruộng thuộc Tổ dân phố Minh Thanh (phường Hóa Châu, TP Huế), Hạt Kiểm lâm khu vực Trung tâm TP Huế cũng kiểm tra và phát hiện 500 que dính keo dùng để bẫy chim. Lực lượng chức năng tháo gỡ, tiêu hủy toàn bộ số que dính keo. Đồng thời, một cá thể Cò mồi được phát hiện trong quá trình kiểm tra đã được giải cứu và tái thả về môi trường tự nhiên.