Quản lý thị trường Hà Nội cảnh báo thực phẩm bán trong nhóm chung cư

(VTC News) -

Sáng 2/10, ông Kiều Đình Cảnh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, thông tin về công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường trong lĩnh vực thực phẩm.

Theo ông Cảnh, hoạt động kinh doanh thực phẩm trên môi trường mạng tiềm ẩn nhiều hành vi vi phạm, trong đó các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn để đối phó với cơ quan chức năng.

Muôn kiểu bán thực phẩm trên mạng để né cơ quan chức năng

Một trong những khó khăn được ông Cảnh đề cập là hoạt động kinh doanh thực phẩm trên môi trường thương mại điện tử ngày càng gắn với hệ thống logistics, vận tải và kho bãi phức tạp. Các đối tượng thường sử dụng website, mạng xã hội, sàn thương mại điện tử, nhóm kín trên Zalo, Telegram để quảng cáo, chào bán thực phẩm; đồng thời thường xuyên thay đổi số điện thoại, số tài khoản, phương thức liên hệ và không có địa điểm kinh doanh cố định.

Theo Cảnh, các đối tượng bán các loại sản phẩm trên các nhóm kín, thậm chí trên các nhóm chung cư diễn ra hết sức phức tạp. Hàng hoá vận chuyển thông qua xe ôm công nghệ giao đến khách hàng, gây khó khăn cho công tác kiểm tra kiểm soát.

“Hoạt động sản xuất kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ thời vụ, kinh doanh tại nhà và theo đơn đặt hàng ngày càng đa dạng, nhiều sản phẩm, thực phẩm đồ ăn chế biến sẵn được sản xuất với quy mô nhỏ bán trực tiếp qua mạng xã hội, nguyên liệu, phụ liệu thực phẩm được mua từ nhiều nguồn, có trường hợp được chia nhỏ sang chiết, đóng gói lại trước khi đưa vào sử dụng”, ông Cảnh nêu phản ánh.

Ông Kiều Đình Cảnh thông tin tại hội nghị.

Trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm, đặc biệt dịp Trung thu, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội phối hợp với công an và các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường.

Kinh doanh online, kiểm tra offline: Bài toán khó với lực lượng quản lý thị trường

Ông Cảnh dẫn ví dụ về tình trạng sản xuất bánh handmade rồi chào bán qua các nền tảng mạng xã hội, livestream, thậm chí tạo các sự kiện để thu hút sự chú ý, qua đó đưa những sản phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ hoặc chưa được cơ quan chức năng kiểm soát ra thị trường.

Bên cạnh đó, việc truy xuất nguồn gốc thực phẩm vẫn gặp nhiều khó khăn trong quá trình lưu thông. Nguồn thực phẩm cung ứng cho Hà Nội rất đa dạng, hàng hóa có thể trải qua nhiều khâu thu gom, vận chuyển, phân phối, chia tách, đóng gói trước khi đến tay người tiêu dùng.

Đối với thực phẩm nhập khẩu như thịt bò, thịt lợn đông lạnh..., một lượng lớn được tập kết tại khu vực xã Quang Minh và Khu công nghiệp Quang Minh mở rộng. Đây là nơi có các kho chứa thực phẩm đông lạnh quy mô lớn của thành phố.

Nguồn thực phẩm cung ứng cho Hà Nội còn đến từ các tỉnh, thành phố khác và nguồn sản xuất, kinh doanh tại chỗ.

Theo ông Cảnh, ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm chưa cao. Vì lợi ích kinh tế, một số cơ sở vẫn cố tình kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, sử dụng nguyên liệu không bảo đảm an toàn.

Thực tế kiểm tra cho thấy tình trạng này vẫn diễn biến phức tạp. Đội Quản lý thị trường số 17 phối hợp Đội 6, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội kiểm tra tại địa bàn Ninh Hiệp, phát hiện 10.600 sản phẩm gồm lạp sườn, nầm lợn đông lạnh, trứng gà đông lạnh do Trung Quốc sản xuất, được vận chuyển vào Hà Nội tiêu thụ.

Tại một vụ việc khác, Đội Quản lý thị trường số 11 phối hợp Công an phường Yên Nghĩa kiểm tra Công ty TNHH Dược phẩm Maximus, phát hiện sản phẩm thực phẩm bổ sung có dấu hiệu là hàng giả. Vụ việc sau đó được chuyển Công an phường Yên Nghĩa tiếp tục xử lý theo quy định.

Đội Quản lý thị trường số 14 phối hợp Phòng An ninh đối ngoại, Công an TP Hà Nội kiểm tra Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Phát triển thương mại An Bình tại Khu công nghiệp Quang Minh, phát hiện 260 tấn chân gà do nước ngoài sản xuất đã quá hạn sử dụng.

Từ vụ việc này, cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra, phát hiện thêm hơn 1.000 tấn chân gà.

Một vụ việc khác, lực lượng Quản lý thị trường phối hợp Công an xã Hoài Đức phát hiện cơ sở sản xuất bột súp mì tôm giả nhãn hiệu Acecook với quy mô lớn.

“Chúng tôi hóa trang thành shipper, theo dõi suốt một tháng. Khi kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở có quy mô rất lớn, sử dụng máy móc công nghiệp. Hàng hóa chỉ được đưa ra ngoài vào ban đêm”, ông Cảnh cho hay.