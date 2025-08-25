Quân đội huy động gần 120.000 người, cấp tập di dân chống bão Kajiki

(VTC News) -

Trước diễn biến phức tạp của bão Kajiki đang áp sát miền Trung, Bộ tư lệnh Quân khu 4 chỉ đạo các đơn vị huy động gần 120.000 cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực, dân quân tự vệ; hơn 1.200 phương tiện các loại, sẵn sàng ứng phó với bão số 5.

Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương thông báo, kêu gọi, hướng dẫn hơn 23.300 phương tiện hoạt động trên biển với hơn 77.100 lao động vào bờ neo đậu, tránh trú.

Bộ Tư lệnh Quân khu tổ chức 3 đoàn kiểm tra, chỉ đạo công tác chuẩn bị ứng phó cơn bão số 5 và mưa lớn, ngập lụt, lũ quét trên địa bàn các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và TP Huế. Quân khu 4 phối hợp với chính quyền các địa phương triển khai công tác ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng điều động lực lượng, phương tiện sơ tán nhân dân ở các khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Các địa phương ở miền Trung đang cấp tập, chủ động chằng chống nhà cửa, hàng quán, di dời người dân, tài sản đến nơi an toàn để chống bão số 5. (Ảnh: Lê Hùng)

Thanh Hoá: Xác định bão số 5 là cơn bão rất mạnh, tỉnh Thanh Hóa quyết định thành lập Ban Chỉ huy tiền phương tại trung tâm khu vực miền núi để tập hợp lực lượng, phương tiện chống bão.

Toàn tỉnh sẵn sàng huy động hơn 186.500 người tham gia ứng phó khi có sự cố. Trong đó, lực lượng cấp tỉnh có phương án huy động lực lượng với 20.387 người tham gia (lực lượng Quân sự tỉnh 3.329 người, Công an tỉnh 17.058 người).

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hoá kết hiệp đồng với đơn vị của Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 đóng chân trên địa bàn với số lượng 1.950 đồng chí. Ngoài ra, tỉnh cũng chuẩn bị sẵn sàng nguồn vật tư, phương tiện dự trữ, gồm: gần 45.000m3 đá hộc, hơn 9.300m3 cát, hơn 1 triệu bao tải, 197.000m2 bạt, hàng trăm nghìn cọc tre, rọ thép... phục vụ gia cố đê kè, công trình xung yếu.

98 xe cứu hộ, cứu thương, gần 700 tàu, xuồng, ca nô, hơn 4.400 ôtô chở người, 2.200 xe tải, 730 máy ủi, máy xúc, cùng hơn 25.000 áo phao, 15.000 phao tròn cứu sinh được huy động sẵn sàng tham gia công tác phòng, chống bão...

Là địa phương ven biển, phường Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hoá) phương án di dời 2.000 hộ dân với khoảng 5.000 nhân khẩu sinh sống trong phạm vi cách mép nước biển dưới 500m đến nơi an toàn khi có yêu cầu.

Phường Sầm Sơn cũng thành lập và kiện toàn các "tổ xung kích" tại các tổ dân phố, mỗi tổ có từ 9 đến 10 đồng chí; công tác ứng trực đảm bảo 24/24 giờ được duy trì nghiêm túc, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Chỉ đạo các khu du lịch, các cơ sở lưu trú có phương án bảo vệ tài sản, tính mạng của du khách tham quan, nghỉ dưỡng; tăng cường công tác tuyên truyền, không cho du khách ra biển vui chơi trong thời điểm trước, trong và sau khi bão đổ bộ...

Nghệ An: Tính đến 15h 24/8, số tàu thuyền của tỉnh Nghệ An đang neo đậu tại bến 2.915 phương tiện với 13.210 lao động. Số tàu cá đang hoạt động trên biển là 3 phương tiện với 30 lao động tại vùng biển Phú Yên. Tất cả các phương tiện đang hoạt động trên biển đã nhận được thông báo về vị trí, hướng di chuyển của bão số 5.

Các hộ kinh doanh ven biển Nghệ An - Hà Tĩnh chủ động di chuyển hải sản, hàng hoá tại các kho ven biển để đưa đến nơi an toàn. (Ảnh: Lê Hùng)

Nghệ An có 23 hồ chứa thủy điện đang vận hành khai thác, trong đó chỉ có 2 hồ Bản Vẽ và Hủa Na là hồ điều tiết năm, còn lại đều là các hồ điều tiết ngày đêm. Hơn 1.061 hồ đập thủy lợi lớn nhỏ đều đang được các địa phương, đơn vị triển khai vận hành theo phương án phòng chống thiên tai được phê duyệt.

Các hồ chứa thủy điện hiện nay đang vận hành bình thường theo đúng quy trình được Bộ Công thương và UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt. Hiện tại có 5 hồ chứa thủy điện đang vận hành cửa van là các hồ: Bản Vẽ, Bản Ang, Khe Bố, Chi Khê và Hủa Na.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 5, các nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng và doanh nghiệp trong các Khu Công nghiệp tại Nghệ An huy động nhân lực để chằng chống lại nhà xưởng, mái che, tổ chức kê, kích tủ điện... nhằm giảm thiệt hại thấp nhất về tài sản khi bão đổ bộ.

Hơn 1.000 người dân sống trong khu tập thể Quang Trung ở phường Thành Vinh (tỉnh Nghệ An) cũng được di dời để đảm bảo an toàn trước bão số 5.

Các nhà hàng ven biển Cửa Lò (Nghệ An) chủ động chằng chéo hàng quán vào các cây lớn để gia cố, bảo vệ tài sản trước lúc bão số 5 đổ bộ. (Ảnh: Lê Hùng)

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News chiều tối 24/8, trên các tuyến ven biển Nghệ An, hàng loạt tàu thuyền được ngư dân khẩn trương đưa vào nơi tránh trú. Các nhà hàng, khách sạn ven biển được gia cố kỹ càng sau đó đóng cửa; chủ quán và nhân viên được sơ tán đến nơi tránh trú an toàn.

Từ đầu giờ chiều 24/8, bầu trời Nghệ An bất ngờ tối sầm, mưa nặng hạt. Cửa Lò vắng bóng khách du lịch, sóng biển Cửa Hội dâng cao, sông Lam đục ngầu. Bộ đội Biên phòng Nghệ An triển khai đồng loạt phương án: tuyến biển giúp ngư dân neo đậu, chằng chống tàu thuyền, lồng bè; tuyến biên giới kiểm tra sạt lở, di dời dân vùng nguy hiểm.

Ngành giáo dục Nghệ An cũng ra thông báo lùi lịch tựu trường năm học 2025-2026, vốn dự kiến từ 25-8, để học sinh tránh mưa bão. Hàng loạt trường học ven biển, vùng trũng thấp đã chủ động niêm phong hồ sơ, chằng chống cửa sổ, di dời thiết bị dạy học lên tầng cao.

Hà Tĩnh: Ngay từ ngày 23 - 24/8, tranh thủ thời tiết tạnh ráo, người dân cấp tập kê dọn tài sản, gia cố mái nhà. Năm nay, thay vì chỉ dùng bao cát, vốn khan hiếm và đắt đỏ, bà con đã sáng tạo dùng túi ni lông, thùng xốp, can nhựa đựng nước đặt lên mái. Cách làm mới này tận dụng vật dụng sẵn có, vừa cơ động vừa tiết kiệm chi phí, giúp gia cố mái nhà hiệu quả.

Ngư dân Hà Tĩnh chủ động đưa thuyền bè lên bờ để tránh bão số 5. (Ảnh: Thế Anh)

Nhằm chủ động ứng phó trước bão số 5 và hoàn lưu mưa lớn sau bão gây ra, cấp ủy, chính quyền xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh) phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức vận động, sơ tán 21 hộ dân với 58 nhân khẩu đồng bào dân tộc Chứt ở bản Rào Tre đến nơi tránh trú đảm bảo an toàn tại Trung tâm văn hóa cộng đồng của bản Rào Tre.

Sở GD&ĐT tỉnh Hà Tĩnh ra văn bản yêu cầu hơn 67.000 học sinh nghỉ học từ ngày 25/8, không tổ chức bất kỳ hoạt động nào trong thời gian mưa bão. Các trường phải thiết lập kênh liên lạc với phụ huynh, quản lý học sinh tại nhà, đồng thời trực 24/24 để bảo vệ cơ sở vật chất, hồ sơ, bàn ghế, thiết bị. Nhiều ngôi trường cũ xuống cấp được kiểm tra gấp để tránh sập mái, ngập úng.

Nguời dân Hà Tĩnh dùng các cây gỗ lớn để gia cố cửa nhà, trường học nhằm bảo vệ tài sản trước lúc bão số 5 đổ bộ. (Ảnh: Thế Anh)

Người dân Hà Tĩnh bơm nước vào các túi nilong để gia cố mái nhà, trường học. (Ảnh: Thế Anh)

Nhằm chủ động ứng phó trước bão số 5 và hoàn lưu mưa lớn sau bão gây ra, cấp ủy, chính quyền xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh) phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức vận động, sơ tán 21 hộ dân với 58 nhân khẩu đồng bào dân tộc Chứt ở bản Rào Tre đến nơi tránh trú đảm bảo an toàn tại Trung tâm văn hóa cộng đồng của bản Rào Tre.

Quảng Trị - Huế: Hai địa phương đang huy động tối đa lực lượng để triển khai các biện pháp chủ động ứng phó bão. Ngành giáo dục 2 địa phương cũng quyết định lùi lịch tựu trường từ 25/8 sang 28/8, yêu cầu các trường chủ động phòng chống bão, bảo vệ cơ sở vật chất.

Tỉnh Quảng Trị dự kiến sơ tán 67.257 hộ/245.636 nhân khẩu. Các địa phương cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị sơ tán, người dân sẵn sàng di chuyển. Việc bố trí di dời tại chỗ cũng được triển khai, chuyển người dân từ các nhà tạm, thiếu kiên cố sang các công trình kiên cố, đảm bảo an toàn.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đang di dời người dân sinh sống trên đảo Cồn Cỏ đến nơi tránh trú an toàn.

Về việc dự trữ, hiện cơ bản đã dự trữ khoảng 500 tấn gạo, 79.200 thùng mỳ ăn liền, 21.000 thùng nước uống đóng chai, 22.000m3 xăng, 20.000m3 dầu, 245 tấn các mặt hàng lương thực thực phẩm khác,…

Toàn tỉnh Quảng Trị có 8.725 phương tiện/24.198 lao động, đến nay còn lại 20 phương tiện/126 lao động đang hoạt động ngoài khơi nhưng đều nắm chắc thông tin, chủ động phòng tránh và thường xuyên giữ liên lạc.

Tại TP Huế, từ trưa 24/8, địa phương này bắt đầu xuất hiện mưa rào rải rác. Từ ngày 23/8, người dân các các địa phương vùng trũng thấp của thành phố chủ động gặt lúa non "chạy" bão; lực lượng quân đội cũng huy động trên 1.000 cán bộ, chiến sĩ giúp nhân dân thực hiện việc này.

Người dân TP Huế chủ động thu hoạch lúa non để "chạy" bão.

Tại các dãy nhà hàng, quán ăn dọc bãi biển du lịch Thuận An (TP Huế) dừng buôn bán. Bà con lo thu xếp lều bạt, di chuyển bàn ghế và đồ dùng đưa vào khu dân cư ở xa bờ biển tránh bão. Người dân ở ven biển cũng lo di chuyển các thuyền đánh cá nhỏ, thuyền thúng đưa sâu lên bờ tránh triều cường dâng cao, cuốn trôi. Bà con dùng các bao tải đựng cát, can nhựa đựng nước đè lên các mái tôn, hạn chế gió bão quật tốc mái nhà.

Chủ động ứng phó với bão số 5, TP Huế lên phương án di dời hơn 16 ngàn hộ với hơn 52.000 nhân khẩu ở vùng ven biển, vùng thấp trũng, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn. Các xã, phường kiện toàn Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp xã, chủ động phương châm “4 tại chỗ”.

Bộ Chỉ huy Quân TP Huế huy động gần 3000 cán bộ, chiến sĩ cùng 4 tàu và 54 xuồng trực và huy động thêm lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên khi có tình huống xảy ra.

Công an TP Huế cũng duy trì 2.000 cán bộ, chiến sĩ, 50 ca nô, 60 xuồng, 24 xe chữa cháy và các trang bị cần thiết khác. Bộ đội Biên phòng dọc tuyến biển bố trí lực lượng tại các địa bàn phối hợp hỗ trợ chính quyền địa phương sẵn sàng sơ tán dân và cứu hộ cứu nạn khi có sự cố xảy ra.