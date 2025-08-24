Nghệ An di dời hơn 1.000 người khỏi khu tập thể cũ nát tránh bão số 5

(VTC News) -

Chiều 24/8, phường Thành Vinh đã quyết định di dời hơn 1.000 người dân sống trong các dãy nhà C2, C3, C4, C5, C6, D2 khu tập thể Quang Trung. Thời gian di dân xong trước 19h hôm nay (24/8).

Lãnh đạo phường Thành Vinh (tỉnh Nghệ An) cho biết việc này được thực hiện nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.

Cán bộ phường Thành Vinh (tỉnh Nghệ An) đến vận động, yêu cầu người dân di dời để đảm bảo an toàn trước bão số 5

"Chúng tôi đã thông báo chi tiết cho người dân biết, ngoài ra cán bộ phường cũng đến vận động trực tiếp. Tất cả người dân sẽ được chuyển đến ở tạm trong khách sạn Lam Giang và trụ sở UBND phường Quang Trung cũ. Sau khi bão tan, mọi việc đã an toàn thì người dân sẽ trở về nhà", lãnh đạo phường Thành Vinh chia sẻ.

Khu tập thể Quang Trung, phường Thành Vinh (tỉnh Nghệ An) được xây dựng và đưa vào sử dụng cách đây 50 năm, đến nay đã xuống cấp nghiêm trọng. Hiện một số chủ đầu tư đang triển khai phương án xây dựng chung cư mới để tái định cư, nhưng thời gian kéo dài nên người dân vẫn chưa được chuyển sang ở khu chung cư mới.

Một góc khu tập thể D2 Quang Trung, phường Thành Vinh

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, đến 22h ngày 24/8, bão số 5 Kajiki trên vùng biển Nam vịnh Bắc Bộ, cách Nghệ An khoảng 300km, cách Hà Tĩnh khoảng 270km về phía Đông Đông Nam.

Bão đổi hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14, giật 16. Theo dự báo hiện tại, đây là cấp cực đại của cơn bão được đánh giá là rất mạnh, nguy hiểm, di chuyển nhanh, hoàn lưu rộng.

Đến 10h ngày 25/8, bão số 5 Kajiki trên vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13, giật 15.

Bản đồ dự báo đường đi và khu vực ảnh hưởng của bão số 5 Kajiki. (Nguồn: NCHMF)

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, vịnh Bắc Bộ, vùng biển Nam Quảng Trị-TP Huế (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ); cấp 4 ở vùng biển ven bờ từ Thanh Hóa đến Quảng Trị.

Khoảng 10h ngày 26/8, bão số 5 Kajiki trên khu vực biên giới Lào-Thái Lan, tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20km/h và suy yếu dần với sức gió mạnh nhất cấp 6, giật 8.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển Nam Quảng Trị-TP Huế (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ); cấp 4 ở vùng biển ven bờ từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị.