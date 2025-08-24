Thủ tướng Phạm Minh Chính vào Nghệ An, trực tiếp chỉ đạo ứng phó bão số 5 Kajiki

(VTC News) -

Chiều tối 24/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính có mặt tại Sở Chỉ huy tiền phương đặt tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4 (Nghệ An) để trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 5 (Kajiki).

Thủ tướng phát biểu tại buổi làm việc tại Sở Chỉ huy tiền phương của Chính phủ đặt tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tinh thần “phòng hơn là chống”, yêu cầu phải chuẩn bị ở mức cao nhất, đặc biệt là trong việc bảo vệ tính mạng của Nhân dân.

Nhắc lại những thiệt hại nặng nề do thiên tai gây ra, đặc biệt là về người trong năm 2024 và những tháng đầu năm 2025, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần xuyên suốt trong ứng phó bão số 5 là phải đặt an toàn tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 5, Thủ tướng cho biết đây là tình huống thiên tai đặc biệt nguy hiểm, các địa phương tuyệt đối không được chủ quan. Các cấp, các ngành phải quán triệt tinh thần “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ), đảm bảo ứng phó nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả nhất.

Thủ tướng yêu cầu các cấp, ngành và địa phương chủ động chuẩn bị ngay từ hôm nay, với tinh thần chuẩn bị cao nhất; đồng thời rà soát kỹ lưỡng, sẵn sàng kích hoạt các phương án ứng phó.

Cơ quan khí tượng thủy văn phải cập nhật dự báo liên tục, cung cấp số liệu đầy đủ, chính xác, đồng thời tăng cường phối hợp, trao đổi với cơ quan quốc tế để nâng cao độ tin cậy khi bão đổ bộ.

Ban chỉ huy các cấp, nhất là các tỉnh ven biển và miền núi, cần khẩn trương vào cuộc, chuẩn bị chu đáo mọi phương án, mục tiêu cao nhất là không để xảy ra thiệt hại về người và giảm thiểu thấp nhất thiệt hại về tài sản.

Cơ quan thông tin, truyền thông Trung ương và địa phương phải tăng cường đưa tin, hướng dẫn kỹ năng ứng phó để người dân nắm rõ, không được chủ quan hoặc hoang mang cực đoan.

Lãnh đạo các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và một số bộ ngành họp tại Sở chỉ huy phòng chống bão số 5.

"Cơn bão số 5 được dự báo di chuyển nhanh, phạm vi hoàn lưu ảnh hưởng rộng tới nhiều địa phương. Vì vậy, các cấp, các ngành, địa phương phải vào cuộc sát sao, quyết liệt, thường xuyên, dứt khoát để hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản. Nhanh chóng khắc phục hậu quả ngay sau khi cơn bão tan", Thủ tướng nhấn mạnh.

Báo cáo tại cuộc làm việc, Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng cho biết: bão số 5 có hoàn lưu rộng, di chuyển rất nhanh, nhiều điều kiện thuận lợi để mạnh lên (nhiệt độ mặt nước biển tới 30°C, được tiếp thêm năng lượng từ gió mùa Tây Nam); gây tác động tổng hợp, không chỉ đe dọa tuyến biển, vùng đồng bằng mà còn rất nguy hiểm với cả miền núi.

Trên biển gió rất mạnh, sóng lớn và nước dâng; trên đất liền có gió mạnh, mưa đặc biệt lớn, nguy cơ ngập lụt diện rộng, lũ quét và sạt lở đất.

Về mức độ nguy hiểm, bão số 5 được đánh giá không kém nhiều so với bão Yagi năm 2024 về gió mạnh và ít nhất bằng, thậm chí mạnh hơn bão số 10 - Doksuri năm 2017, từng gây thiệt hại nặng nề tại khu vực Hà Tĩnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 - mức rất lớn.

Chiều tối 24/8, lực lượng chức năng phường Thành Vinh (tỉnh Nghệ An) di dời gần 2.000 người dân ra khỏi khu tập thể Quang Trung và các khu nhà lụp xụp để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.

Để ứng phó với bão số 5, hiện đã có 8 tỉnh, thành phố gồm Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi đã ra lệnh cấm biển. Đồng thời, các địa phương từ Thanh Hóa đến Huế khẩn trương rà soát, lên phương án di dời người dân khỏi các khu vực nguy hiểm.

Dự kiến tổng số 90.285 hộ với 325.579 người sẽ được sơ tán để đảm bảo an toàn. Trong đó, Thanh Hóa 14.251 hộ/62.600 người; Nghệ An 10.022 hộ/38.639 người; Hà Tĩnh 6.955 hộ/16.936 người; Quảng Trị 42.708 hộ/155.218 người và Thừa Thiên Huế 16.349 hộ/52.186 người.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, lúc 18h ngày 24/8, bão số 5 cách Nghệ An khoảng 435km, cách Hà Tĩnh khoảng 410km về phía Đông Đông Nam, cách Bắc Quảng Trị khoảng 360km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166km/h), giật cấp 17. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15km/h. Khoảng 4h ngày 25/8, bão Kajiki trên vùng biển Nam vịnh Bắc Bộ, cách Nghệ An khoảng 240km, cách Hà Tĩnh khoảng 210km về phía Đông Đông Nam, cách Bắc Quảng Trị khoảng 140km về phía Đông Đông Bắc, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14, giật 16 Đến 16h ngày 25/8, bão số 5 trên đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật 14. Khoảng 16h ngày 26/8, bão số 5 Kajiki trên khu vực Trung Lào, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20km/h và suy yếu dần.