Bão số 5 Kajiki giật cấp 17, cách Nghệ An 185km

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, ảnh hưởng của bão số 5 Kajiki, ở trạm Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạm Cô Tô (Quảng Ninh) gió mạnh cấp 6, giật cấp 9; trạm Bãi Cháy (Quảng Ninh) gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; trạm Hòn Ngư (Nghệ An) gió mạnh cấp 7, giật cấp 8; trạm Cồn Cỏ (Quảng Trị) gió mạnh cấp 6, giật cấp 8...
Lúc 6h ngày 25/8, vị trí tâm bão số 5 Kajiki cách Nghệ An khoảng 185km về phía Đông Đông Nam, cách Hà Tĩnh khoảng 165km về phía Đông, cách Bắc Quảng Trị khoảng 160km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão duy trì cấp 14 (150-166km/h), giật cấp 17. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15-20km/h.
Dự báo trong 12 giờ tới, vị trí tâm bão số 5 Kajiki trên biển ven bờ Thanh Hóa-Bắc Quảng Trị, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, giật 17.
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở Bắc vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ); cấp 4 ở vùng biển ven bờ từ Thanh Hóa đến Quảng Trị.
Khoảng 4h ngày 26/8, bão số 5 Kajiki trên khu vực Trung Lào, tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 11.
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ); cấp 4 ở vùng biển ven bờ từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị.
Lúc 16g ngày 26/8, bão số 5 Kajiki trên khu vực Trung Lào, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15- 20km/h và suy yếu dần.
Tác động của bão số 5 Kajiki, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông ngày 25/8 gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.
Vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ) gió mạnh cấp 7-9, sau tăng lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-14, giật cấp 17, sóng biển cao 5-7m, vùng gần tâm bão 8-10m, biển động dữ dội.
Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn) gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, trong đó, phía Nam khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. Sóng biển cao 3-5m, biển động rất mạnh.
Vùng ven biển và các đảo từ Hải Phòng-Bắc Quảng Trị nước dâng do bão cao 0,5-1,8m, Thanh Hóa và Nghệ An 1-1,8m. Mực nước theo mốc trạm tại Hòn Dấu (Hải Phòng) cao 3,5-4m, Ba Lạt (Ninh Bình) 1,8-2,3m, Sầm Sơn (Thanh Hoá) 3,7-4,2m, Hòn Ngư (Nghệ An) 3,5-4m, Cửa Nhượng (Hà Tĩnh) 2,2-2,6m. Nguy cơ cao ngập các tuyến đê, đường ven biển, ven cửa sông do nước dâng và sóng trong bão rất cao vào chiều và tối 25/8.
Trên đất liền, từ sáng 25/8, Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị gió mạnh dần lên cấp 8-11, giật cấp 12-14. Trong đó, Nam Thanh Hóa-Hà Tĩnh gió mạnh cấp 12-14, giật cấp 15-16. Vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình gió mạnh dần lên cấp 6-8, giật cấp 9-10.
Từ sáng 25/8 đến hết ngày 26/8, trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Lào Cai và từ Thanh Hóa đến TP Huế mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 100-150mm, có nơi trên 250mm. Trong đó, Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị mưa to đến rất to với lượng mưa dao động 200-400mm, có nơi trên 700mm. Cảnh báo nguy cơ mưa cường suất lớn trên 200mm trong 3 giờ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về thiên tai.
Từ 25-26/8, Hà Nội mưa vừa, mưa to và dông. Ngày 25/8, Đà Nẵng có mưa, mưa vừa và dông. Từ 25-26/8, TP.HCM có mưa, mưa rào và dông, mưa dông tập trung vào chiều và tối.
Trong mưa dông cần đề phòng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy và gió giật mạnh.
Từ chiều 25-27/8, khu vực Thượng và Trung Lào mưa to với lượng mưa 100-250mm, trong đó, Trung Lào cục bộ trên 500mm.
