Quan chức Mỹ âm thầm chuẩn bị cho cuộc gặp Donald Trump-Kim Jong-un

(VTC News) -

Các quan chức chính quyền Trump được cho là đã thảo luận riêng về việc sắp xếp một cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un khi ông Trump thăm châu Á vào tháng tới.

Theo các nguồn tin của CNN, các quan chức vẫn chưa thực hiện bất kỳ kế hoạch hậu cần nghiêm túc nào cần thiết để sắp xếp một chuyến thăm như vậy, bao gồm bất kỳ liên lạc nào giữa Washington và Bình Nhưỡng như ông Trump từng làm trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình.

Hai nguồn tin nói với CNN rằng những liên lạc ban đầu của ông Trump với nhà lãnh đạo Triều Tiên hồi đầu năm nay không nhận được hồi âm vì phía Triều Tiên không nhận bức thư.

Đối với chuyến thăm sắp tới, Nhà Trắng tập trung nhiều hơn vào việc sắp xếp một cuộc gặp với nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình trong bối cảnh căng thẳng thương mại leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại khu phi quân sự ngăn cách Triều Tiên và Hàn Quốc năm 2019. (Ảnh: Reuters)

Cơ hội vẫn để ngỏ

Tuy nhiên, ông Trump đã cả công khai và riêng tư bày tỏ mong muốn gặp người đồng cấp Triều Tiên, và các quan chức để ngỏ khả năng tổ chức một cuộc gặp trong thời gian ông công du châu Á.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, các quan chức cũng sắp xếp một cuộc bắt tay giữa hai người tại khu phi quân sự liên Triều chỉ trong vòng chưa đầy 48 giờ sau khi tổng thống đăng lời mời gặp mặt trên Twitter - một ví dụ cho thấy mọi thứ có thể thay đổi nhanh chóng như thế nào.

Ông Trump được cho là quan tâm đến khả năng gặp ông Kim Jong-un sau khi tiếp đón Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tại Nhà Trắng vào tháng 8, các nguồn tin cho biết. Trong cuộc gặp, ông Lee chính thức mời ông Trump tham dự cuộc họp của các bộ trưởng thương mại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Hàn Quốc và gợi ý rằng sự kiện này có thể mang lại cho ông Trump cơ hội tuyệt vời để gặp ông Kim.

Về phần mình, ông Kim cũng từng bày tỏ sự cởi mở về việc ngồi lại với ông Trump trong bài phát biểu trước quốc hội Triều Tiên vào tháng trước, theo những bình luận được truyền thông nhà nước Triều Tiên đăng tải.

"Cá nhân tôi vẫn còn những kỷ niệm đẹp về Tổng thống Mỹ Trump", ông Kim nói, trích theo các báo. Ông cho biết thêm rằng nếu Mỹ từ bỏ "phi hạt nhân hóa và muốn theo đuổi sự chung sống hòa bình với Triều Tiên dựa trên sự thừa nhận thực tế, thì không có lý do gì chúng ta không ngồi lại".

Nhiều điều đã thay đổi kể từ khi ông Trump gặp ông Kim vào năm 2019 tại Bàn Môn Điếm. Hàn Quốc khi đó đóng một vai trò quan trọng trong việc đưa Triều Tiên trở lại bàn đàm phán và đặt nền móng cho cuộc gặp.

Trong khi đó, theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, hiện tại không có bất kỳ liên lạc nào giữa Hàn Quốc và Triều Tiên về khả năng diễn ra hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Mặc dù các đội an ninh Nhà Trắng đã thực hiện hai chuyến đi tới Hàn Quốc để khảo sát địa điểm trước khi ông Trump đến, nhưng không chuyến nào trong số đó đến khu vực Bàn Môn Điếm, một nguồn tin chính phủ Hàn Quốc cho biết, cho thấy khả năng tái diễn hội nghị thượng đỉnh năm 2019 với ông Kim Jong-un hiện vẫn chưa được tính đến.

Nhà Trắng hiện từ chối bình luận.