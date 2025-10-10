Biểu diễn nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên

Buổi biểu diễn Thể dục dụng cụ và Nghệ thuật Đại chúng "Đảng Lao động Triều Tiên muôn năm" được tổ chức tại Sân vận động Quốc tế Lao động vào tối 9/10 nhân kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong-un xuất hiện tại sự kiện cùng với nguyên thủ các đảng và chính phủ các nước.
Buổi biểu diễn thể dục dụng cụ và nghệ thuật quần chúng quy mô lớn bắt đầu một cách long trọng. Biểu tượng kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên (WPK) rực sáng.
Trên nền nhạc những bài ca đấu tranh và tiến lên vang vọng trong từng giai đoạn cách mạng, các nghệ sĩ trình diễn những màn thể dục dụng cụ mạnh mẽ và những động tác múa uyển chuyển, ca ngợi những chiến công bất hủ của Đảng Lao động Triều Tiên.
Những bài hát ca ngợi thay đổi của đất nước Triều Tiên khuấy động không khí buổi biểu diễn.
Các em nhỏ gửi những bó hoa chúc mừng tốt đẹp nhất đến Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong-un, thể hiện lòng biết ơn vô hạn của những em thiếu nhi và học sinh trên khắp cả nước.
Ông Kim Jong-un cũng gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đến tất cả nghệ sĩ hát đồng ca bài hát "Chúng ta là những người hạnh phúc nhất thế giới" với niềm vui và hạnh phúc trong ngày đặc biệt của đất nước.
Khi buổi biểu diễn kết thúc, những tiếng reo hò "Hoan hô!" vang lên khắp khán phòng.
