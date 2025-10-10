Biểu diễn nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên

Ông Kim Jong-un cũng gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đến tất cả nghệ sĩ hát đồng ca bài hát "Chúng ta là những người hạnh phúc nhất thế giới" với niềm vui và hạnh phúc trong ngày đặc biệt của đất nước.