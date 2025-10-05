Triều Tiên cảnh báo sẽ hành động quân sự nếu Mỹ phớt lờ lo ngại an ninh

Hội chợ triển lãm vũ khí "Phát triển Quốc phòng - 2025" của Triều Tiên chính thức khai mạc ngày 4/10 tại thủ đô Bình Nhưỡng. Sự kiện có sự tham dự và phát biểu của người đứng đứng đầu Triều Tiên Kim Jong-un.

Tại lễ khai mạc, ông Kim Jong-un nhận định, các hành động gần đây của Mỹ trong việc tăng cường sức mạnh và mở rộng các tài sản quân sự tại Hàn Quốc cùng khu vực lân cận đã tạo ra mối đe dọa thực tế và nghiêm trọng với an ninh của Triều Tiên và các quốc gia trong khu vực.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: KCNA/TTXVN

Ông nhấn mạnh nếu Mỹ hoàn toàn phớt lờ mối lo ngại về an ninh của các nước trong khu vực và tiếp tục các hành động tăng cường vũ lực nguy hiểm, thì diễn biến này sẽ thúc đẩy Triều Tiên thực hiện các biện pháp kỹ thuật quân sự liên quan một cách thiết thực hơn nhằm loại bỏ các mối đe dọa mới và duy trì thế cân bằng lực lượng.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng khẳng định, Bình Nhưỡng sẽ áp dụng các biện pháp quân sự bổ sung để đối phó với các hành động mà họ coi là khiêu khích và đe dọa này.

Bài phát biểu của nhà lãnh đạo Kim Jong-un được coi là tuyên bố cứng rắn, làm rõ lập trường của Triều Tiên trước các động thái quân sự của Mỹ, trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên tiếp tục là điểm nóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế. Diễn biến tiếp theo của tình hình sẽ phụ thuộc vào phản ứng từ phía Washington và Seoul.