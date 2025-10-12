Triều Tiên phô diễn dàn vũ khí khủng trong cuộc duyệt binh 10/10

(VTC News) -

Dẫn đầu đoàn cơ giới là xe tăng chiến đấu chủ lực Chonma-20, biểu tượng mới của nền công nghiệp quốc phòng Triều Tiên. Được xem là bản nâng cấp toàn diện của dòng Chonma-ho, Chonma-20 trang bị pháo nòng trơn 125mm, có thể phóng đạn xuyên giáp tốc độ cao và đạn dẫn đường laser, kèm hệ thống điều khiển hỏa lực số hóa và cảm biến quang – hồng ngoại hiện đại.

Thân xe phủ giáp phản ứng nổ thế hệ mới, hình dáng gọn gàng hơn, gợi liên tưởng tới thiết kế của T-90 Nga.

Hình ảnh tại buổi duyệt binh hôm 10/10/2025. Ảnh KCNA

Ngay sau đó là pháo tự hành 155mm, dòng vũ khí mới được chế tạo trong nước. Với khung gầm lớn, tháp pháo đồ sộ và radar định vị đạn rơi, loại pháo này có thể bắn đạn tầm xa hơn 40 km, tạo hỏa lực yểm trợ mạnh mẽ cho lực lượng tuyến đầu.

Giới quan sát cho rằng thiết kế của nó mang bóng dáng hệ thống K9 Thunder của Hàn Quốc, song đã được Triều Tiên nội địa hóa toàn bộ để hoạt động hiệu quả trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt.

Pháo phản lực khổng lồ

Tiếp nối là hệ thống pháo phản lực phóng loạt 600mm, thứ vũ khí mà KCNA gọi là “độc nhất vô nhị trên thế giới”. Mỗi bệ phóng có thể bắn loạt đạn dẫn đường bằng vệ tinh với tầm bắn 380-400 km, chính xác đến mức có thể đánh trúng mục tiêu chiến lược chỉ bằng một phát duy nhất.

Các chuyên gia phương Tây định danh hệ thống này là KN-25, coi đây là “rào cản tầm trung” cực kỳ nguy hiểm đối với mọi căn cứ đối phương trong bán đảo.

Hình ảnh tại buổi duyệt binh hôm 10/10/2025. Ảnh KCNA

Khi những xe phóng 8x8 mang theo tên lửa hành trình chiến lược tầm xa Hwasal-2 tiến vào quảng trường, không khí trở nên im phăng phắc. Dòng tên lửa này có tầm bắn tới 2.500 km, sử dụng động cơ phản lực cánh quạt với cửa hút khí trên thân, hình dáng tương tự Kh-55 của Nga. Nó cho phép Triều Tiên tấn công chính xác các mục tiêu chiến lược ở vùng biển Nhật Bản và xa hơn nữa, mở rộng năng lực răn đe hạt nhân vượt khỏi phạm vi bán đảo.

Phía sau là đội hình máy bay không người lái cỡ lớn, bao gồm mẫu Saetbyol-4 với hình dáng giống MQ-9 Reaper và một mẫu UAV tàng hình cánh tam giác tương tự RQ-170 Sentinel.

Hai dòng UAV này tượng trưng cho nỗ lực của Bình Nhưỡng trong việc bước vào kỷ nguyên tác chiến không người lái, nơi trinh sát, tấn công và tác chiến điện tử hợp nhất trong một nền tảng bay duy nhất.

Sức mạnh chiến lược

Điểm nhấn lớn của màn duyệt binh năm nay là sự xuất hiện của hệ thống tên lửa phòng không tầm xa Pyolma-2, có cấu trúc ống phóng thẳng đứng và radar quét mảng pha chủ động. Loại tên lửa này được cho là phát triển dựa trên nền tảng S-400, có tầm bắn trên 200 km, đủ khả năng tiêu diệt máy bay tàng hình hoặc tên lửa hành trình ở độ cao lớn.

Đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy Bình Nhưỡng đang tiến gần tới khả năng tạo “lá chắn phòng không đa tầng” tương tự các cường quốc quân sự.

Hình ảnh tại buổi duyệt binh hôm 10/10/2025. Ảnh KCNA

Nhưng cao trào thực sự đến khi các phương tiện mang tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) Hwasong-16B xuất hiện. Mỗi quả tên lửa mang đầu đạn lượn siêu thanh (HGV) có thể đạt tốc độ trên Mach 10, thay đổi quỹ đạo linh hoạt để xuyên thủng mọi hệ thống phòng thủ hiện có. Tầm bắn 2.000-3.000 km giúp Hwasong-16B bao phủ toàn bộ khu vực Đông Á, củng cố năng lực răn đe chiến thuật của Triều Tiên trong bối cảnh cạnh tranh quân sự ngày càng gay gắt.

Còn tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasongpho-20 là mẫu ICBM nhiên liệu rắn thế hệ mới, ba tầng đẩy, được đánh giá là mạnh nhất của Triều Tiên hiện nay. Với tầm bắn lý thuyết trên 15.000 km và khả năng mang nhiều đầu đạn hạt nhân MIRV, Hwasongpho-20 đưa Triều Tiên trở thành quốc gia sở hữu năng lực tấn công toàn cầu thực sự.

Hình ảnh tại buổi duyệt binh hôm 10/10/2025. Ảnh KCNA

KCNA mô tả lễ duyệt binh năm nay như “bản anh hùng ca của thời đại Kim Jong Un”, nơi “sức mạnh của chủ nghĩa Chủ thể” được thể hiện qua từng phương tiện bọc thép và đầu đạn. Những hệ thống vũ khí xuất hiện không chỉ là sản phẩm của công nghệ, mà còn là tuyên ngôn chính trị: dù thế giới thay đổi ra sao, Triều Tiên vẫn kiên định theo đuổi con đường xây dựng sức mạnh tự vệ.