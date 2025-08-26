PTT Trần Hồng Hà: Nên dùng drone khảo sát điểm nguy cơ sạt lở, lũ quét sau bão

(VTC News) -

Sáng nay 26/8, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp tại Sở Chỉ huy tiền phương (Nghệ An) liên quan tình hình tác động của bão Kajiki (bão số 5).

Sau khi nghe các báo cáo của lực lượng chức năng, Phó Thủ tướng nhận định phía Tây Nghệ An sẽ tiếp tục có mưa, cần theo dõi, chủ động lực lượng giúp đỡ Nhân dân khu vực này để phòng ngừa lũ ống, lũ quét, sạt lở.

"Nếu các lực lượng có drone (máy bay không người lái) thì nên bay trên một số khu vực thủy điện, sông suối để khảo sát trước, nhất là với điểm đông dân cư nằm phía hạ nguồn sông, suối và những địa bàn nguy hiểm. Sau các trận lũ vừa qua, đất đang rất yếu, phải đánh giá kỹ nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét...", Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp tại Sở Chỉ huy tiền phương (Nghệ An) về tình hình tác động của bão Kajiki (bão số 5). (Ảnh: Báo Điện tử Chính phủ)

Phó Thủ tướng nhận định Kajiki là cơn bão dị thường và có diễn biến cực kỳ phức tạp song rất may công tác ứng phó, di dân được thực hiện tốt, hiệu quả, hệ thống đê điều cơ bản được bảo vệ vì “chỉ cần vỡ một đê sẽ ảnh hưởng ngay lập tức đến hàng nghìn hộ dân”.

Việc dự báo bão rất chính xác khi ngay từ thời điểm xuất hiện áp thấp nhiệt đới, các đơn vị đề xuất họp vì nhận định đây là cơn bão dị thường, rất khó đoán định.

Về ứng phó, lãnh đạo Chính phủ đánh giá cao Nghệ An, Thanh Hóa và cho rằng ứng phó phải đi trước cả tháng. Cần bền vững hóa hệ thống hạ tầng và thông tin. Bộ Quốc phòng cùng VNPT, Viettel phải có phương án để duy trì kết nối đến từng thôn, bản ở những vùng núi bị chia cắt, nếu sau bão xảy ra sạt lở, lũ quét.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo, trước mắt cần ưu tiên khôi phục ngay trường học, cơ sở y tế. Với đối tượng chính sách, người nghèo, các địa phương rà soát để hỗ trợ toàn bộ trong việc khắc phục lại nhà cửa hư hỏng, chi phí Nhà nước sẽ chi trả nhưng phải có sự phân công và xác định tính ưu tiên.

Nhiệm vụ quan trọng tiếp theo được Phó Thủ tướng đề cập là chống sạt lở, lũ ống, lũ quét. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị các đơn vị, địa phương tập trung cao độ cho công tác dự báo. Bất cứ bản tin dự báo nào cũng phải gửi Thủ tướng, Phó Thủ tướng, cơ quan thường trực để biết và chỉ đạo.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao cùng Bộ Công Thương xem xét lại kịch bản liên hồ chứa, có tính toán để nếu cần thiết thì điều tiết xả lũ trước.

Báo cáo nhanh của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, hoàn lưu bão rộng, bao trùm gần như toàn bộ Biển Đông, gây mưa diện rộng từ Bắc Bộ đến Bắc Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của bão, từ ngày 24/8 đến sáng ngày 26/8, Hà Tĩnh có mưa rất to phổ biến từ 200-450mm; Thanh Hóa, Nghệ An có mưa 200-400mm; Quảng Trị từ 150-300mm; Bắc Bộ mưa từ 100-200mm; một số trạm mưa rất lớn như: Thượng Tuy (Hà Tĩnh) 673mm, Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) 599mm, Kỳ Phong (Hà Tĩnh) 589mm, Vạn Xuân (Thanh Hóa) 534mm, Hủa Na (Nghệ An) 464mm.

Mưa lớn gây lũ trên sông Mã (Thanh Hóa) tại trạm Cẩm Thủy là 19,31m, trên BĐ2 là 0,31m, tại trạm Giàng là 4,0m (ở mức BĐ1) và hiện đang lên; lũ trên thượng nguồn sông Cả (Nghệ An) tại Thạch Giám đang lên mức 66,98m, trên BĐ1 là 0,98m; trên sông Gianh (Quảng Trị) đã đạt đỉnh trên BĐ1 và đang xuống.

Nghệ An - Hà Tĩnh là 2 địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề do bão số 5, hiện còn nguy cơ cao lũ lụt, lũ quét, sạt lở đất.

Dự báo, đến 16h ngày 26/8, áp thấp nhiệt đới suy yếu và tan dần. Từ sáng sớm 26/8 đến sáng 27/8, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Sơn La, Lào Cai có mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ to trên 200mm.

Trong ngày 26/8, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa 50-100mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Nguy cơ cao sạt lở đất khu vực miền núi Bắc Bộ và từ Thanh Hóa – Hà Tĩnh.

Đến sáng ngày 26/8, cơ bản các vị trí trọng điểm đê điều xung yếu, các hồ chứa thủy lợi, thủy điện đảm bảo an toàn; các công trình cơ sở hạ tầng, viễn thông, công trình giao thông,… vẫn duy trì hoạt động trong bão (không bị gián đoạn diện rộng như trong bão Yagi).