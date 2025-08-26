Bão số 5 làm 3 người chết, 10 người bị thương

(VTC News) -

Theo báo cáo ban đầu của các địa phương, tính đến 6h ngày 26/8, bão số 5 làm 3 người chết (Nghệ An 1, Hà Tĩnh 1, Ninh Bình 1), 10 người bị thương (Phú Thọ 1 người, Hà Tĩnh 5 người, Quảng Trị 4 người); 7 nhà sập đổ (Hà Tĩnh); 6.802 nhà tốc mái, hư hại (Hà Tĩnh: 6.340); 3.094 nhà ngập (Thanh Hóa: 1.935, Hà Tĩnh 1.129).

Chiến sỹ Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp cận để giải cứu 9 người bị nước lũ cô lập tại thôn Quyết Thắng 2, xã Luận Thành trong đêm 25/8. (Ảnh: Báo và Phát thanh, Truyền hình Thanh Hoá)

Mưa bão làm ngập 28.814ha lúa (Nghệ An 4.443ha, Hà Tĩnh 20.802ha, Quảng Trị 2.108ha), 2.221 ha hoa màu (Nghệ An 524ha, Hà Tĩnh 1.673), 2.202ha cây ăn quả (Hà Tĩnh) và gãy đổ 17.968 cây xanh (Thanh Hóa 241, Nghệ An 1.914, Hà Tĩnh 15.813).

Hiện có 6 điểm sạt lở trên các tuyến giao thông nông thôn (Thanh Hóa 3, Quảng Trị 3) và ngập cục bộ một số tuyến đường giao thông, ngầm tràn 11 vị trí tại Thanh Hóa (gây tắc đường) và tại 7 xã của tỉnh Quảng Trị.

Hệ thống điện ghi nhận 3 sự cố lưới điện 500KV (đã khắc phục 2 sự cố); 4 sự cố lưới điện 220KV (đã khắc phục xong); 331 cột điện gãy đổ (Thanh Hóa 28, Nghệ An 225, Hà Tĩnh 22, Thái Nguyên 17, Phú Thọ 4); 1.273.479 khách hàng bị mất điện.

Các địa phương đang tổ chức khắc phục hậu quả và tiếp tục rà soát, tổng hợp số liệu thiệt hại.

Báo cáo nhanh của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, hoàn lưu bão rộng, bao trùm gần như toàn bộ Biển Đông, gây mưa diện rộng từ Bắc Bộ đến Bắc Trung Bộ.

Khi di chuyển sát bờ biển Trung Bộ, bão chậm lại, có thời điểm gần như đứng yên hơn 3 giờ, rồi sau khi đổ bộ tiếp tục di chuyển rất chậm, thời gian lưu trên đất liền kéo dài tới khoảng 10 giờ (từ 18h ngày 25/8 đến 4h ngày 26/8). Điều này làm gió mạnh duy trì lâu, tăng mức độ nguy hiểm.

Chiều 25/8, bão số 5 đổ bộ vào khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh với cường độ 11-12, giật cấp 13. Đến sáng sớm 26/8, bão di chuyển sang khu vực Trung Lào và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của bão, từ ngày 24/8 đến sáng 26/8, Hà Tĩnh mưa to phổ biến từ 200-450mm; Thanh Hóa, Nghệ An có mưa 200-400mm; Quảng Trị từ 150-300mm; Bắc Bộ mưa từ 100-200mm; một số trạm mưa rất lớn như: Thượng Tuy (Hà Tĩnh) 673mm, Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) 599mm, Kỳ Phong (Hà Tĩnh) 589mm, Vạn Xuân (Thanh Hóa) 534mm, Hủa Na (Nghệ An) 464mm.

Mưa lớn gây lũ trên sông Mã (Thanh Hóa) tại trạm Cẩm Thủy là 19,31m, trên BĐ2 là 0,31m, tại trạm Giàng là 4,0m (ở mức BĐ1) và hiện đang lên; lũ trên thượng nguồn sông Cả (Nghệ An) tại Thạch Giám đang lên mức 66,98m, trên BĐ1 là 0,98m; trên sông Gianh (Quảng Trị) đã đạt đỉnh trên BĐ1 và đang xuống.

Dự báo, đến 16h ngày 26/8, áp thấp nhiệt đới suy yếu và tan dần. Từ sáng sớm 26/8 đến sáng 27/8, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Sơn La, Lào Cai có mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ to trên 200mm.

Trong ngày 26/8, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa 50-100mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Nguy cơ cao sạt lở đất khu vực miền núi Bắc Bộ và từ Thanh Hóa - Hà Tĩnh.

Lũ trên các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An tiếp tục lên. Trên sông Bưởi lên trên mức BĐ2-BĐ3. Trên sông Mã tại trạm Cẩm Thủy lên mức BĐ2-BĐ3, tại trạm hạ lưu Giàng lên BĐ1-BĐ2. Trên sông Cả (Nghệ An) tại trạm Con Cuông 29,75m lên trên BĐ3 0,5m, tại trạm hạ lưu Nam Đàn ở dưới BĐ1. Cảnh báo lũ trên sông Hoàng Long (Ninh Bình) lên mức BĐ1-BĐ2.

Đến sáng 26/8, cơ bản các vị trí trọng điểm đê điều xung yếu, các hồ chứa thủy lợi, thủy điện đảm bảo an toàn; các công trình cơ sở hạ tầng, viễn thông, công trình giao thông,… vẫn duy trì hoạt động trong bão (không bị gián đoạn diện rộng như trong bão Yagi).