Tan hoang sau bão số 5: Cây cối ngã rạp, nhà cửa tốc mái, ngập lũ chia cắt

Ông Nguyễn Trọng Ba (trú xã Cẩm Lạc) cho biết, chiều 25/8, khi bão đổ bộ đã xuất hiện mưa lớn, gió giật mạnh. Mưa gió đã khiến cột điện cạnh nhà gãy đổ, một phần dây điện đè lên nóc nhà. "Hiện chúng tôi đang rất lo lắng khi dây điện đang đè lên mái nhà. Mong ngành chức năng nhanh chóng có biện pháp khắc phục để nhân dân an tâm" - ông Ba nói.