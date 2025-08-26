Vì sao bão số 5 đổ bộ miền Trung nhưng lại gây mưa lớn khủng khiếp tại Hà Nội?

(VTC News) -

Trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News ngày 26/8, bà Nguyễn Lan Oanh, nguyên Phó chủ tịch nhóm Khí tượng hàng không của ICAO khu vực Châu Á - Thái Bình Dương thông tin về việc bão số 5 đổ bộ vào miền Trung nhưng Hà Nội lại có cường độ mưa lớn ở nhiều khu vực.

Hà Nội chìm trong biển nước sáng 26/8 do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5.

Đặc biệt, sáng 26/8, TP Hà Nội mưa lớn trên diện rộng, gây ngập úng hầu hết các tuyến phố nội thành. Khắp các tuyến đường Hà Nội ngập nặng sau trận mưa kéo dài, xe cộ chết máy la liệt, nhiều tài xế buộc phải bỏ lại ô tô giữa dòng ngập, chờ nước rút mới quay lại.

Lý giải điều này, bà Nguyễn Lan Oanh cho rằng nguyên nhân do hoàn lưu bão số 5 gây ra. Hoàn lưu bão là khu vực rộng lớn bao quanh tâm bão, nơi gió và mây xoáy theo hình xoắn ốc, tạo thành hệ thống thời tiết phức tạp với gió mạnh, mưa lớn và sấm sét.

Hoàn lưu bão rất nguy hiểm, gây ra lũ lụt, sạt lở đất, và có thể dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng về tài sản và tính mạng con người ngay cả khi bão đã tan mạnh từ mặt đất lên cao, giàu ẩm cộng với giữ cường độ lâu khi đổ bộ.

Đặc biệt, phạm vi tác động của bão số 5 rộng, vị trí tâm ngang Bắc Trung bộ thuận kéo gió từ biển mang thêm ẩm vào Bắc Bộ là nguyên nhân gây mưa hoàn lưu diện rộng với lượng mưa lớn ở khu vực toàn TP Hà Nội, Đông Bắc Bộ, Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ cho tới Thanh Hoá.

Khu vực Bắc Trung Bộ giảm mưa nhanh sau khi tâm bão qua Lào là nhờ địa hình núi chắn gió.

Từ đêm 25/8 đến sáng 26/8, Hà Nội mưa dồn dập, nhiều nơi 150-200 mm, riêng Thường Tín hơn 160 mm/8 giờ. Theo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, thành phố có khoảng 38 điểm ngập sau cơm mưa lớn kéo dài từ chiều qua đến sáng nay. Các tuyến phố ngập sâu gồm: Cao Bá Quát, Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt, Tôn Đản, Hoa Bằng (ngõ 99), Trần Bình (UBND Mai Dịch - Bệnh viện 19/8), Nguyễn Chính (ngõ 74 - mương Tân Mai), Hoàng Mai (ngõ 169 – UBND Hoàng Văn Thụ), Võ Chí Công (UDIC), Yên Duyên (Vành đai 3), ngã ba Mỹ Đình – Thiên Hiền. Khu vực phía Tây gồm: Đường 2,5 Đền Lừ, ngõ 165 Thái Hà, chợ Thành Công, Thiên Đức, Tố Hữu (Lương Thế Vinh – Trung Văn), Nguyễn Trãi (Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – làn xe buýt), Đỗ Đức Dục (Miếu Đầm), Quan Nhân. Khu vực phía Nam gồm: Nguyễn Xiển (đoạn từ Nguyễn Trãi đến ngõ 214), Triều Khúc, Ngọc Hồi (số nhà 611–673), Quang Trung (nhiều điểm gần trường THPT Nguyễn Huệ, ga La Khê, chợ Hà Đông...